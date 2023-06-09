Швентек и Мухова в финале «Ролан Гаррос», Мак Аллистер перешел в «Ливерпуль», победа «Флориды», Путин не против легионеров в российском футболе и другие новости

1. Ига Швентек второй год подряд вышла в финал «Ролан Гаррос», обыграв Беатрис Хаддад Майю в 1/2 финала. Ее соперницей станет Каролина Мухова, победившая в полуфинале Арину Соболенко, уйдя с матчбола.

2. Кубок Стэнли. «Флорида» одержала первую победу в финальной серии с «Вегасом» (1-2) в своем привычном стиле – спаслась на 58-й минуте (забил Ткачак) и выиграла в овертайме. Бобровский отразил 25 бросков из 27 и был признан второй звездой матча.

3. «Ливерпуль» объявил о переходе Мак Аллистера из «Брайтона». Чемпион мира, чей трансфер обошелся в 35 млн фунтов, взял 10-й номер.

4. Капитан «Спартака» Георгий Джикия дисквалифицирован на 2 матча (1 – условно) за брань в адрес арбитра. Штраф – 250 тысяч рублей, испытательный срок – год. Защитника ЦСКА Виллиана Рошу не дисквалифицировали за слово «клоун» в адрес Соболева. Штраф – 50 тысяч рублей.

5. Владимир Путин во время встречи с губернатором Орловской области сообщил, что не возражает против приглашения легионеров в команды из России: «Легионеры – тоже неплохо, но все хорошо в меру просто».

6. Трансферные новости. «Реал» сомневается в трансфере Кейна – Перес хочет сэкономить ради Мбаппе. Анчелотти настаивает на подписании Харри. По другой информации, «Мадрид» потратит почти 400 млн евро на трансферы этим летом. «Спартак» ищет вингера на случай судебных проблем у Промеса. Кроме того, «Спартаку» интересен Мама Балде из «Труа», форвард с 12 голами в 34 матчах Лиги 1 готов переехать в Россию. Неймар ради «Барсы» готов снизить зарплату, трансфер возможен из-за срыва переговоров с Месси – клуб хочет подписать топ-звезду в атаку. «Интер Майами» рассматривает Ди Марию. Зидан отказал «ПСЖ».

7. Уругвай вышел в финал молодежного чемпионата мира, обыграв Израиль (1:0). В решающем матче южноамериканцы встретятся с Италией, одолевшей Южную Корею (2:1).

8. «Реал» получил приз за самую честную игру во втором сезоне Ла Лиги подряд.

9. Сборная Бразилии в знак протеста против расизма сыграет в черной форме в 1-м тайме матча с Гвинеей. Акция вызвана инцидентом с Винисиусом.

10. Суд отказал Мазепину во въезде в Великобританию для переговоров с командами «Формулы-1».

11. Валиева, Билялетдинов, Тарпищев, Вяльбе, Зарипов, Радулов – в топ-50 влиятельных людей в спорте Татарстана по версии «Бизнес Online».

12. 62 000 человек посетили презентацию Бензема в «Аль-Иттихаде». Карим показал «Золотой мяч», раздал детям футболки, было светошоу.

13. Беженец-сириец ранил ножом детей и пожилых людей во Франции на глазах экс-игрока «Ливерпуля» Ле Таллека. Он возмутился медлительностью полицейских: «Они были в 5-10 метрах и не могли его поймать».

14. Порноактриса Морайя Миллс обвинила Зайона Уильямсона в измене и назвала форварда «Нового Орлеана» лжецом.

Цитаты дня.

Хави: «Барса» не создана для ЛЕ – она не мотивирует ни игроков, ни фанатов. Мы должны стремиться к победе в ЛЧ»

Смолов об уровне жизни в Москве и регионах: «Пропасть из-за централизации власти»

Зарема Салихова: «Не надо «бла-бла», что в сторону «Спартака» судьи больше всего ошибались. Против каждая ошибка была результативной»

Евгений Савин: «Совесть Тимощука закопана где-то между газпромовскими строениями. Ему никогда этого не простят»

«Мудрик – важное оружие «Челси» для завоевания титулов в будущем. Он покажет невероятный футбол, просто нужно время». Гендиректор «Шахтера» о вингере

Аршавин о Прокопе: «У вас там Генич штрафные бьет, что еще сказать про вашу медийку? В одном матче Кубка и я здорово сыграю»

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?