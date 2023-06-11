Ротенберг о Гвардиоле: «Пеп опирается на фундамент Кройффа с его тотальным футболом. СКА тоже старается играть в тотальный хоккей, отдавая должное советским тренерам»

Теги СКА ФХР Виктор Тихонов Владимир Юрзинов Манчестер Сити Барселона Лига чемпионов УЕФА Борис Михайлов Йохан Кройфф Пеп Гвардиола Владимир Петров КХЛ Анатолий Тарасов тактика Роман Ротенберг тактика Хоккей

Роман Ротенберг высказался о достижениях Пепа Гвардиолы после победы «Манчестер Сити» в ЛЧ.

Команда Гвардиолы обыграла «Интер» (1:0) в финале Лиги чемпионов. За последние недели она также выиграла АПЛ и Кубок Англии.

«Искренне рад за успех Пепа Гвардиолы! 12 лет он шел к своей третьей победе в Лиге чемпионов и вот, наконец, достиг цели.

Гвардиола взял на вооружение стиль игры «Барселоны» легендарного Йохана Кройффа и развивает его на протяжении всей своей карьеры. Пеп работал в трех ведущих чемпионатах – испанском, немецком и английском, и везде не просто был на ведущих ролях, а тотально доминировал. Все его команды невероятно здорово держат мяч, умно играют в пас, контролируют пространство, обладают психологией победителей.

После двух побед в Лиге чемпионов с «Барселоной» в 2009 и 2011 годах Пеп не побоялся уйти в «Баварию», а потом в «Манчестер Сити». Он пробовал свой стиль в совершенно других условиях и везде был лучшим, становился чемпионом и в Германии, и в Англии.

Третья победа в Лиге чемпионов могла прийти к нему гораздо раньше, но фортуна благоволила другим. Несмотря ни на что, Гвардиола продолжал усердно работать и вчера добился заслуженного и долгожданного успеха.

Историю и философию Пепа мы берем на вооружение и в СКА. Мы тоже уважаем старые традиции. Как Гвардиола опирается на фундамент своего учителя Кройффа с его тотальным футболом, так и мы стараемся играть в тотальный хоккей, отдавая должное нашим советским игрокам и тренерам – Анатолию Владимировичу Тарасову, Виктору Васильевичу Тихонову, Владимиру Владимировичу Юрзинову.

Нельзя не упомянуть и Бориса Михайлова и Владимира Петрова, которые работали в СКА, а Владимир Владимирович был даже играющим тренером и внес большой вклад в развитие ленинградского, а затем и петербургского хоккея.

Развиваем и совершенствуем их стиль. Дорожим шайбой, играем умно, шаг за шагом строим коллектив, прививаем игрокам психологию победителей. Учимся у лучших и работаем на будущее!» – написал первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов

Материалы по теме

71 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Криштиану Роналду
Господи ты то куда лезешь, ваш удел это только тотальная коррупция.
+145
-5
+140
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Solist205
🤡
+110
-6
+104
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nissan 0123
Кройфф опирался на хоккей СКА
+98
-1
+97
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Путман
Да заткните это чучело уже.
+58
-4
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Ответ Sla Slo
Ваш , да. Только почему ты не у Рады с протестом ?
Ты прям потомственный железнодорожник? Чуть что сразу за стрелки?
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
йозе марино
брей голову ромашка, будешь как пеп, "лысый шарлатан"
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Однажды в Космосе
Этот тот куда лезет?
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Гвардиола опирается на опыт Роттенберга. Ох уж эта скромность Романа.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mbest77
Йеп Гвардил?
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Magicbrain
Он то плакал, то смеялся, То щетинился как ёж — Он над нами издевался… Ну сумасшедший — что возьмёшь!
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ришад Хайруллин
Ответ Газонокосильщик Хави
Ты прям потомственный железнодорожник? Чуть что сразу за стрелки?
он хуже он зомбиящер
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Ответ haymaker
Критикуя предлагай. Кто вместо него будет генерировать подобную шизофазию?
Пол Думы, десятки бывших спортсменов, что у нас мало шизиков что ли?)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
haymaker
Ответ Влад Путман
Да заткните это чучело уже.
Критикуя предлагай. Кто вместо него будет генерировать подобную шизофазию?
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Куда же без этого эксперта? Все знает, все понимает😂😂😂 Рома, иди ты куда подальше, достал.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Стуканев
Зря ты так, Роман. Такого предательства Йозе Марино тебе не простит.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Ashhabadskiy
🙉
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
Ответ йозе марино
брей голову ромашка, будешь как пеп, "лысый шарлатан"
В РФ слово "Ротенберг" автоматически означает "шарлатан"
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Марго Робби
Ну наконец-то годный эксперт подъехал
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mbest77
“Владимир Владимирович был даже играющим тренером и внес большой вклад в развитие ленинградского, а затем и петербургского хоккея”
Ни фига себе!) Я думал, что только дзюдо
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Путман
Клан ротенов столько наворовал с подачи вождя, что теперь это пустое место мнит себя человеком и рассказывает, какой он крутой.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мартинелли
Дурaк дурaком
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Se Ba
А по каким конспектам играет Йозе?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беременный малыш
Господи, что он несёт🤦🏻
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вася Жучкин
Ну как тут было не примазаться?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Язычок Дзюбы
МВАХАХПХАХАХВХАХВХ
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий