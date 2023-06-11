Ротенберг о Гвардиоле: «Пеп опирается на фундамент Кройффа с его тотальным футболом. СКА тоже старается играть в тотальный хоккей, отдавая должное советским тренерам»

Роман Ротенберг высказался о достижениях Пепа Гвардиолы после победы «Манчестер Сити» в ЛЧ.

Команда Гвардиолы обыграла «Интер» (1:0) в финале Лиги чемпионов. За последние недели она также выиграла АПЛ и Кубок Англии.

«Искренне рад за успех Пепа Гвардиолы! 12 лет он шел к своей третьей победе в Лиге чемпионов и вот, наконец, достиг цели.

Гвардиола взял на вооружение стиль игры «Барселоны» легендарного Йохана Кройффа и развивает его на протяжении всей своей карьеры. Пеп работал в трех ведущих чемпионатах – испанском, немецком и английском, и везде не просто был на ведущих ролях, а тотально доминировал. Все его команды невероятно здорово держат мяч, умно играют в пас, контролируют пространство, обладают психологией победителей.

После двух побед в Лиге чемпионов с «Барселоной» в 2009 и 2011 годах Пеп не побоялся уйти в «Баварию», а потом в «Манчестер Сити». Он пробовал свой стиль в совершенно других условиях и везде был лучшим, становился чемпионом и в Германии, и в Англии.

Третья победа в Лиге чемпионов могла прийти к нему гораздо раньше, но фортуна благоволила другим. Несмотря ни на что, Гвардиола продолжал усердно работать и вчера добился заслуженного и долгожданного успеха.

Историю и философию Пепа мы берем на вооружение и в СКА. Мы тоже уважаем старые традиции. Как Гвардиола опирается на фундамент своего учителя Кройффа с его тотальным футболом, так и мы стараемся играть в тотальный хоккей, отдавая должное нашим советским игрокам и тренерам – Анатолию Владимировичу Тарасову, Виктору Васильевичу Тихонову, Владимиру Владимировичу Юрзинову.

Нельзя не упомянуть и Бориса Михайлова и Владимира Петрова, которые работали в СКА, а Владимир Владимирович был даже играющим тренером и внес большой вклад в развитие ленинградского, а затем и петербургского хоккея.

Развиваем и совершенствуем их стиль. Дорожим шайбой, играем умно, шаг за шагом строим коллектив, прививаем игрокам психологию победителей. Учимся у лучших и работаем на будущее!» – написал первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов