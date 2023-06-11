«Ман Сити» взял ЛЧ и сделал требл, Швентек выиграла «Ролан Гаррос», «Вегас» в шаге от Кубка Стэнли, «Пари НН» и «Факел» остались в РПЛ и другие новости

1. «Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов, победив «Интер» благодаря голу Родри, и сделал требл в этом сезоне! Не помешала даже травме Кевина де Брюйне, которого пришлось заменить в первом тайме.

Пеп Гвардиола стал первым тренером с двумя треблами – с «Барсой» и «Сити». Всего же он выиграл 35-й трофей в тренерской карьере и 14-й – за 7 лет в «Ман Сити». Для Пепа это 3-я победа в ЛЧ, он догнал Зидана, а впереди только Анчелотти.

Эрлинг Холанд с 12 голами стал лучшим бомбардиром этой ЛЧ, а КДБ – лучшим ассистентом. Эрлинг забил 52 гола в 53 матчах и выиграл 3 трофея в дебютном сезоне в «Сити».

А итальянские клубы, таким образом, проиграли все три финала еврокубков в сезоне – ранее «Рома» уступила в Лиге Европы, а «Фиорентина» – в Лиге конференций.

2. Ига Швентек обыграла Каролину Мухову в трех сетах в финале «Ролан Гаррос». Для нее это четвертый «Большой шлем», причем три из них она взяла во Франции. Польская теннисистка заработала за победу на «Ролан Гаррос» 2,3 млн евро.

15-летняя россиянка Алина Россиянка Корнеева выиграла второй юниорский «Большой шлем» в сезоне. В финале «Ролан Гаррос» она обыграла Луччану Перес Аларкон – 7:6(4), 6:3, за весь турнир отдав один сет.

3. «Факел» и «Пари НН» остались в Мир РПЛ. Воронежцы и во втором матче обыграли «Енисей», а нижегородцы уступили «Родине», но остались в высшем дивизионе благодаря крупной победе в первой встрече.

4. Кубок Стэнли. «Вегас» одолел «Флориду» в четвертом матче финала и ведет в серии со счетом 3-1. «Пантерс» отыграли 2 шайбы при счете 0:3, но схема с камбэком и овертаймом на этот раз не сработала.

5. Компания Jogel станет новым техническим спонсором футбольной сборной России, утверждает инсайдер Иван Карпов.

6. Недопуск российских фигуристов к международным соревнованиям негативно повлиял на бюджет ISU, говорится в аудиторском отчете Международного союза конькобежцев за 2022 год. Также отмечается влияние ухода из спорта двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Юдзуру Ханю.

7. Браим Диас вернулся в «Реал» после 3 сезонов в «Милане». Хавбек продлил контракт до 2027 года

8. Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин добавили флаг Грузии в описание профилей в соцсетях и оставили упоминание об участии в Олимпиаде-2022.

9. Хави считает Йозуа Киммиха приоритетной трансферной целью. Хавбек может надавить на руководство «Баварии» ради перехода в «Барселону».

10. Саудовцы предлагают Массимилиано Аллегри свыше 20 млн евро в год, а «Ювентус» готов позвать Конте или Тудора. Фанаты «Аль-Хилаля» запустили хэштег против тренера.

11. UFC в Ванкувере. Бой Имавова и Кертиса признан несостоявшимся из-за столкновения головами.

12. Стартовала гонка «24 часа Ле-Мана»-2023. Экипаж Даниила Квята начал заезд 5-м в LMP2.

Цитаты дня.

Артур Далалоян: «Только чудо должно случиться, чтобы мы попали на Олимпиаду. Но зачем она нам нужна, если такое отношение к российским спортсменам?»

Президент «ПСЖ» о «Ювентусе»: «Покинуть «не-такую-уж-супер-лигу» – правильное и разумное решение. Умные люди признают ошибки и исправляют их»

«Запредельная русофобия была в Филадельфии. В США и Канаде всегда мощно болели против «Красной Машины». Быков об играх с клубами НХЛ

«В словенских магазинах каждые 2-3 недели повышаются цены. Люди очень злы. 5-7 тысяч евро нужно на нормальную жизнь». Экс-игрок «Сатурна» Халилович о финансах

Рио Фердинанд: «Ман Сити» обессмертил себя. Пугающая вещь для Европы – их неуемный аппетит, желание побеждать»

Руни о переходе Месси в «Интер Майами»: «Это здорово для МЛС. Лео, возможно, величайший игрок всех времен, выиграл ЧМ практически в одиночку»

Гвардиола о победе в ЛЧ: «Этот гребаный трофей так сложно выиграть! Думаю, это было предначертано «Ман Сити» звездами»