Лукаку подвергся расистским оскорблениям после финала ЛЧ. Форварду «Интера» отправляли видео и эмодзи с обезьянами и призывали «убираться в джунгли»

Ромелу Лукаку подвергся расистским оскорблениям в соцсетях после финала ЛЧ.

В финале чемпионов «Интер» уступил « » (0:1). На 71-й минуте матча Федерико Димарко мог сравнять счет после добивания, но мяч попал в ногу Лукаку. В концовке встречи Ромелу не смог забить головой, пробив с линии вратарской в Эдерсона. Sky Sports назвал форварда « » худшим игроком матча.

После матча болельщики массово оставляли расистские комментарии под последним постом Лукаку в инстаграме. В комментариях форварда называли «черной обезьяной», призывая «убраться в джунгли» и отправляли ему эмодзи, изображения и видео мартышек и горилл.

Ранее Лукаку столкнулся с расизмом со стороны болельщиков «Ювентуса» во время матча полуфинала Кубка Италии. После инцидента полиция Турина запретила 171 болельщику «бьянконери» посещать матчи.