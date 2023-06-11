Лукаку подвергся расистским оскорблениям после финала ЛЧ. Форварду «Интера» отправляли видео и эмодзи с обезьянами и призывали «убираться в джунгли»
Ромелу Лукаку подвергся расистским оскорблениям в соцсетях после финала ЛЧ.
В финале Лиги чемпионов «Интер» уступил «Манчестер Сити» (0:1). На 71-й минуте матча Федерико Димарко мог сравнять счет после добивания, но мяч попал в ногу Лукаку. В концовке встречи Ромелу не смог забить головой, пробив с линии вратарской в Эдерсона. Sky Sports назвал форварда «Интера» худшим игроком матча.
После матча болельщики массово оставляли расистские комментарии под последним постом Лукаку в инстаграме. В комментариях форварда называли «черной обезьяной», призывая «убраться в джунгли» и отправляли ему эмодзи, изображения и видео мартышек и горилл.
Ранее Лукаку столкнулся с расизмом со стороны болельщиков «Ювентуса» во время матча полуфинала Кубка Италии. После инцидента полиция Турина запретила 171 болельщику «бьянконери» посещать матчи.
Зато Лулланд кроме удара с оффсайда пропал на поле после 20 минуте
Лукака это ака Большой и Добрый Великан как не крути.
Как бы он не косячил.
Очень стыдно.
Вся проблема не в цвете кожи, а в воспитании в среде футбольных болельщиков.
Индзаги правильно сделал что заменил Джеку
Только надо было оставлять Лаутаро ЦН и выпускать Корреа