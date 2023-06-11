Лукаку подвергся расистским оскорблениям после финала ЛЧ. Форварду «Интера» отправляли видео и эмодзи с обезьянами и призывали «убираться в джунгли»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики Ромелу Лукаку соцсети дискриминация Футбол

Ромелу Лукаку подвергся расистским оскорблениям в соцсетях после финала ЛЧ.

В финале Лиги чемпионов «Интер» уступил «Манчестер Сити» (0:1). На 71-й минуте матча Федерико Димарко мог сравнять счет после добивания, но мяч попал в ногу Лукаку. В концовке встречи Ромелу не смог забить головой, пробив с линии вратарской в Эдерсона. Sky Sports назвал форварда «Интера» худшим игроком матча.

После матча болельщики массово оставляли расистские комментарии под последним постом Лукаку в инстаграме. В комментариях форварда называли «черной обезьяной», призывая «убраться в джунгли» и отправляли ему эмодзи, изображения и видео мартышек и горилл.

Ранее Лукаку столкнулся с расизмом со стороны болельщиков «Ювентуса» во время матча полуфинала Кубка Италии. После инцидента полиция Турина запретила 171 болельщику «бьянконери» посещать матчи.

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58 комментариев

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Игровой Канал Артёма
Не в обиду Лукаку, но после такой игры в финале ЛЧ можно было ожидать что его будут хвалить?)
+37
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Роберт Дауни-средний
Ответ rigoberrsong
Это неправильно. Как и в отношении Винисиуса, между прочим
ты какой то бракованный ригобер
+22
-2
+20
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instasamka
Он им в ответ кидал Дикпики!!! Все были счастливы!
+22
-5
+17
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llolishe
Ответ Игровой Канал Артёма
Не в обиду Лукаку, но после такой игры в финале ЛЧ можно было ожидать что его будут хвалить?)
3 удара-два удара вствор ворот соперника-офигеть какая плохая игра
Зато Лулланд кроме удара с оффсайда пропал на поле после 20 минуте
+15
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Anar Ali
Опять эти нелюди в своем репертуаре, благодаря Лукаку и таким как он Интер добрался то таких высот а эти твари опять воняют тут
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Ник Ник
Хоть я и болею за сити 8 лет. Но без сарказма... Лукаку вчера норм играл, обострял, тащил. Немного не повезло, но он явно усилил игру и продвижение мяча вперёд. Поэтому не понимаю недовольных. Ну, а расизм, это ваще для отсталых, если по факту)
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фанат Ска хабаровска
Ответ llolishe
3 удара-два удара вствор ворот соперника-офигеть какая плохая игра Зато Лулланд кроме удара с оффсайда пропал на поле после 20 минуте
Ты так говоришь, как будто Лукаку из неочевидных позиций бил по девяткам, а Эдерсон тащил. На деле - один удар левой в дальний(вообще не попал), один слабый удар прямо в Эдерсона(без шансов на гол) и супер момент с линии вратарской. Добавить к этому момент с Димарко, и да, это действительно офигеть какая плохая игра
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Е.Р.
Отправляли Лакаке, а стыдно почему-то мне.
Лукака это ака Большой и Добрый Великан как не крути.
Как бы он не косячил.
Очень стыдно.
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Спартак Уокер
Жаль парня все невезения его преследуют
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Антон
Ну, может, не в джунгли... Но к окулисту точно можно было бы сходить.
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Roman Roman
Ответ Игровой Канал Артёма
Не в обиду Лукаку, но после такой игры в финале ЛЧ можно было ожидать что его будут хвалить?)
причём тут хвалить/не хвалить и расистские выходки?
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David Aprasidze
Если эмоджи расистские то почему их не уберут из мессенджеров. Что за бред
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Игорь Климов
Самое интересное это тот факт, что если бы на его месте был белый, то прислали бы другое оскорбление, не менее обидное.
Вся проблема не в цвете кожи, а в воспитании в среде футбольных болельщиков.
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Алексей Тарасюк
Неграм пора забить на это и нормально жить. Не обращать внимание. Людей не поменяет ни банеры против расизма, ни штрафы стадионов.
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Илья Ворошилов
Пускай свой реальный возраст скажет и тогда успокоится толпа
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AF007
Глядя вчера на Лукаку, в голове был только один вопрос - почему Адебайо Акинфеев всю карьеру играл в пятом дивизионе Англии, а его брат-близнец основной нападающий Бельгии, МЮ, Интера
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Милан 137
Лукаку реально Кинг-Конг какой-то ...
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Ali Artikov
Лукаку один из лучших игроков Интера. Не повезло, думаете он специально???
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Денис Рыжков
Итальянец, что с него взять)))
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Anar Ali
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llolishe
Джеко вооьще пропал на поле
Индзаги правильно сделал что заменил Джеку
Только надо было оставлять Лаутаро ЦН и выпускать Корреа
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Злобный Конь
Это форвард "Интера"? А разве не хорватский защитник "Манчестер Сити"?
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Злобный Конь
Моуриньо иногда ошибался,отпустив того же Де Брюйне из "Челси", но когда он избавился от ээтого неумёхи,после Суперкубка УЕФА 2013, где этот недоигрок покатил мяч в руки вратарю "Баварии" - абсолютно верное решение.
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Фан Рубина
Сейчас принудительная толерантность на каждом шагу такую противо-волну подняла, что такое напишут и те, кто лет 10 назад и не подумал бы.
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kunaguero
Ответ Милан 137
Лукака миллионер, так что абсолютно не жалко его, если бы не футбол, то отбивался бы сейчас дубиной от львов и гиен сидя на пальме ☝️...
Не каждая пальма его выдержит
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