Родри признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов. Он забил 2 гола в 12 матчах (победный – в финале) при точности передач 93,8%

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА УЕФА рейтинги Родри Футбол

Родри – лучший футболиста сезона в Лиге чемпионов.

Полузащитник «Манчестер Сити» забил победный гол во втором тайме финального матча турнира против «Интера» (1:0).

Испанский хавбек признан УЕФА лучшим футболистом сезона в Лиге чемпионов.

В завершившемся розыгрыше турнира Родри провел 12 матчей, забил два мяча, точность его передач в турнире – 93,8%.

Подробную статистику выступлений футболиста можно изучить здесь.

Два года назад Родри не попал в старт на финал ЛЧ – а сейчас забил победный! Пеп хвалит его не меньше Холанда, и по делу

27 комментариев

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Roman
Опорников никогда не ценят, но этот сезон Родри - просто феноменальный. Заслуженно, как по мне
+79
-5
+74
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JURAVLI
в Сити полно героев: Родри, Холанд, Гюндоган, КДБ - половина команды претендует на лучшего. Нет одного прям явного лидера, который тащил в трудную минуту. Вылетал из игры один, подхватывал другой. Вся команда играла превосходно и выполняла установки Пепа.

Вот это и называется тренерская победа.
+35
-2
+33
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WESTERN-
Первые за долгое время опорник
+30
-1
+29
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Амин Чич
Ответ Overkiller
КДБ
я заходил перед финалом в КБ, не помогло )
+24
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MK
Отлично сыграл особенно против Реала и Интера
+11
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ymuller
Вывод один: одного претендента на золотой мяч от МС не выявлено
+9
-1
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alexis2020
Кто знает, если б не шикарный гол Родри в ворота Баварии, горожане бы может и не обыграли тогда мюнхенцев..
+7
-1
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Overkiller
КДБ
+9
-5
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alexis2020
Родри заслужил, как и Кевин, как и Бернарду, шикарная команда
+5
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Вазген, друг Мхитаряна.
Вполне справедливо. Забил решающий и заткнул всех хейтеров
+4
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Амин Чич
Значит явных не было
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Я всех их сделал
Как минимум два игрока этого Сити должны быть в тройке на ЗМ, а по справедливости три - Холанд, Де Брюйне, Родри, но уже понятно кому отдадут, хотя клубный сезон там ни в какое сравнение не идёт с тем, что сотворили парни Гвардиолы. И вообще давно пора вручать награды за клубный сезон отдельно от турниров сборных, иначе получается несправедливо - 50-60 игр за клуб приравнены к 7 матчам за сборную, где ты почти в каждой игре бьёшь пенальти, есть отдельный приз лучшему игроку кубка мира, и этого более чем достаточно, а по совокупности за сезон в первую очередь нужно смотреть на игру за клуб, а по сути например разница между Месси и Мбаппе только в том, что у одного в серии пенальти вратарь выручил, а партнёры били точнее, а у другого нет. Плюс Коло-Муани подсобил, бесхитростно влупив в Мартинеса на последних секундах доп времени. В остальном паритет, и после бесславного вылета уже в 1/8 ЛЧ ни о каком ЗМ для обоих и речи быть не может, а вообще этот приз настолько уже себя дискредитировал, что непонятны вообще критерии выбора победителя, тот же Месси проваливает ЧМ в 2010, но получает просто за игру в клубе, сейчас вроде как прилично провёл ЧМ, но сезон в ПСЖ далёк от выдающегося, и всё равно получит ЗМ, получается важен только пиар и ничего больше, так же было и с Роналду, который в 2013 ничего не выиграл, а приз забрал за свои голы.
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Пирс Морган
Родри, конечно, герой, но как же КДБ
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prutikanne
Удивительно немного. Обычно опорников не отмечают, но Родри заслужил этого. Шикарный сезон провёл
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Анатолий Вассерман
Если бы не случайный гол в финале, то его не было бы и в 10 лучших игроках и никто бы не спорил.
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Mekan Abdullaev
Ответ Я всех их сделал
Как минимум два игрока этого Сити должны быть в тройке на ЗМ, а по справедливости три - Холанд, Де Брюйне, Родри, но уже понятно кому отдадут, хотя клубный сезон там ни в какое сравнение не идёт с тем, что сотворили парни Гвардиолы. И вообще давно пора вручать награды за клубный сезон отдельно от турниров сборных, иначе получается несправедливо - 50-60 игр за клуб приравнены к 7 матчам за сборную, где ты почти в каждой игре бьёшь пенальти, есть отдельный приз лучшему игроку кубка мира, и этого более чем достаточно, а по совокупности за сезон в первую очередь нужно смотреть на игру за клуб, а по сути например разница между Месси и Мбаппе только в том, что у одного в серии пенальти вратарь выручил, а партнёры били точнее, а у другого нет. Плюс Коло-Муани подсобил, бесхитростно влупив в Мартинеса на последних секундах доп времени. В остальном паритет, и после бесславного вылета уже в 1/8 ЛЧ ни о каком ЗМ для обоих и речи быть не может, а вообще этот приз настолько уже себя дискредитировал, что непонятны вообще критерии выбора победителя, тот же Месси проваливает ЧМ в 2010, но получает просто за игру в клубе, сейчас вроде как прилично провёл ЧМ, но сезон в ПСЖ далёк от выдающегося, и всё равно получит ЗМ, получается важен только пиар и ничего больше, так же было и с Роналду, который в 2013 ничего не выиграл, а приз забрал за свои голы.
за какие заслуги Родри должен в топ 3 наминироватся? Потому что гол в финале лч забил? так в прошлом году Винисиус тоже забил и что в итоге в топ 5 даже не попал и был лучше Родри
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Greatest Of All Time
Против Реала тащил Де Брюйне и Бернарду Сильва.
В финале Родри.
Но в двух матчах против Реала Де Брюйне просто был монстр. По мне лучший игрок ЛЧ это Де Брюйне.
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zaur za azalkm
А говорили ТТД не нужон!
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Mekan Abdullaev
А почему сразу не Лукаку например.
Не могу понять неужели настолько мало было претендентов что выбрали Родри?
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Геннадий Тимченко
Ответ jqzn88xn6n
А Акинфеев пенальти взял снова в Лужниках)
ждём протест Свищева и Титюшкина за дискриминацию русских
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murderer
Думал дадут КДБ..
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