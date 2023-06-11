Родри признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов. Он забил 2 гола в 12 матчах (победный – в финале) при точности передач 93,8%
Родри – лучший футболиста сезона в Лиге чемпионов.
Полузащитник «Манчестер Сити» забил победный гол во втором тайме финального матча турнира против «Интера» (1:0).
Испанский хавбек признан УЕФА лучшим футболистом сезона в Лиге чемпионов.
В завершившемся розыгрыше турнира Родри провел 12 матчей, забил два мяча, точность его передач в турнире – 93,8%.
Подробную статистику выступлений футболиста можно изучить здесь.
Два года назад Родри не попал в старт на финал ЛЧ – а сейчас забил победный! Пеп хвалит его не меньше Холанда, и по делу
Вот это и называется тренерская победа.
В финале Родри.
Но в двух матчах против Реала Де Брюйне просто был монстр. По мне лучший игрок ЛЧ это Де Брюйне.
Не могу понять неужели настолько мало было претендентов что выбрали Родри?