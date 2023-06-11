Родри признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов. Он забил 2 гола в 12 матчах (победный – в финале) при точности передач 93,8%

Родри – лучший футболиста сезона в Лиге чемпионов.

Полузащитник « » забил победный гол во втором тайме финального матча турнира против «Интера» (1:0).

Испанский хавбек признан УЕФА лучшим футболистом сезона в .

В завершившемся розыгрыше турнира провел 12 матчей, забил два мяча, точность его передач в турнире – 93,8%.

Подробную статистику выступлений футболиста можно изучить здесь.

Два года назад Родри не попал в старт на финал ЛЧ – а сейчас забил победный! Пеп хвалит его не меньше Холанда, и по делу