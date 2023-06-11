Джокович выиграл 23-й «Большой шлем» и стал рекордсменом. У Надаля – 22
Новак Джокович выиграл рекордный 23-й «Большой шлем».
Новак Джокович победил Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос» – 7:6(1), 6:3, 7:5.
Серб выиграл 23-й турнир «Большого шлема». Он обошел Рафаэля Надаля и стал единоличным рекордсменом мужского тенниса.
По количеству «Шлемов» в Открытой эре он сравнялся с Сереной Уильямс. Теперь они делят рекорд по одиночным титулам.
У Джоковича 10 титулов на Australian Open, семь – на «Уимблдоне», по три – на «Ролан Гаррос» и US Open.
Всего Джокович выиграл 94-й трофей в карьере, сравнявшись с Иваном Лендлом. Больше только у Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).
Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо
👑 Новак Джокович! Выиграл 3-й «Ролан Гаррос» и 23-й «Большой шлем»
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Тест про «Ролан Гаррос». Вспомните яркие моменты предыдущих розыгрышей
ТРОЙНОЙ КАРЬЕРНЫЙ, ЧТО ЭТО?!?!?!
Легенда!
С победой, всех неравнодушных!
Теперь без вопросов!
Под него отменяли турниры (Уимблдон)
Его сначала пустили на турнир, а потом держали в обезьяннике и депортировали
Его не пускали на турнир, когда весь мир уже давно забил на ковидобесие
Но каждый раз он возвращался. Возвращался, чтобы выдрать сердце гнилому золотому мильярду гомо...ов и стать величайшим. И ОН СТАЛ.
Пусть теперь наглосаксы плачут.
Никаких споров уже быть не может, кто величайший.
С победой великого Новака!