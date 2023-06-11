Джокович выиграл 23-й «Большой шлем» и стал рекордсменом. У Надаля – 22

Новак Джокович выиграл рекордный 23-й «Большой шлем».

Новак Джокович победил Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос» – 7:6(1), 6:3, 7:5.

Серб выиграл 23-й турнир «Большого шлема». Он обошел Рафаэля Надаля и стал единоличным рекордсменом мужского тенниса.

По количеству «Шлемов» в Открытой эре он сравнялся с Сереной Уильямс. Теперь они делят рекорд по одиночным титулам.

У Джоковича 10 титулов на Australian Open, семь – на «Уимблдоне», по три – на «Ролан Гаррос» и US Open.

Всего Джокович выиграл 94-й трофей в карьере, сравнявшись с Иваном Лендлом. Больше только у Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

👑 Новак Джокович! Выиграл 3-й «Ролан Гаррос» и 23-й «Большой шлем»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Тест про «Ролан Гаррос». Вспомните яркие моменты предыдущих розыгрышей