Джокович выиграл 23-й «Большой шлем» и стал рекордсменом. У Надаля – 22

Теги Серена Уильямс Рафаэль Надаль Новак Джокович Ролан Гаррос ATP рекорды Каспер Рууд Теннис

Новак Джокович выиграл рекордный 23-й «Большой шлем».

Новак Джокович победил Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос» – 7:6(1), 6:3, 7:5.

Серб выиграл 23-й турнир «Большого шлема». Он обошел Рафаэля Надаля и стал единоличным рекордсменом мужского тенниса.

По количеству «Шлемов» в Открытой эре он сравнялся с Сереной Уильямс. Теперь они делят рекорд по одиночным титулам.

У Джоковича 10 титулов на Australian Open, семь – на «Уимблдоне», по три – на «Ролан Гаррос» и US Open.

Всего Джокович выиграл 94-й трофей в карьере, сравнявшись с Иваном Лендлом. Больше только у Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

👑 Новак Джокович! Выиграл 3-й «Ролан Гаррос» и 23-й «Большой шлем»

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76 комментариев

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Юрий Р.
Встречайте, величайший игрок в истории тенниса, Новак Джокович!!!
+65
-2
+63
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DjokoND
Как обычно до слез, как обычно ВЕЛИЧАЙШИЙ!
ТРОЙНОЙ КАРЬЕРНЫЙ, ЧТО ЭТО?!?!?!
Легенда!
С победой, всех неравнодушных!
+36
-1
+35
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Nikolay Stavrogin
не должна была просто так закончиться история с ао22, справедливость восторжествовала! есть 3й карьерный, 23й шлем и статус величайшего игрока в истории тенниса!
Теперь без вопросов!
+28
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modelist
Браво Новак! Дал молодым на Мастерсах наиграться и показал мастеркласс на рекордном для себя 23 Шлеме👏🏆🏆🏆
+26
0
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Streetbor
обогнал Надаля, на турнире Надаля))
+19
0
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Теннисный абсолют
Под него подставляли фемок-хейтерок, которые наиграно падали, и как результат придумывали дисквалификацию
Под него отменяли турниры (Уимблдон)
Его сначала пустили на турнир, а потом держали в обезьяннике и депортировали
Его не пускали на турнир, когда весь мир уже давно забил на ковидобесие

Но каждый раз он возвращался. Возвращался, чтобы выдрать сердце гнилому золотому мильярду гомо...ов и стать величайшим. И ОН СТАЛ.
Пусть теперь наглосаксы плачут.
+21
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+14
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nolan_90
Я думаю Новак не просто величайший теннисист в истории, а величайший спортсмен вообще.
+11
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imaxim
Ответ Eugenie Nation
Про величайшего говорят только люди следящие по википедии. Болельщики смотрящие теннис 20 лет и находящиеся в контексте прекрасно понимают, что тот же Надаль, часть карьеры провел против пикового Феди, вторую часть против пикового Джока, при этом постоянно мучаясь с коленями. Если брать во внимание контекст, титулы Рафы по ценности стоят как х1.5 от титулов Джока
А результат - на табло. И ничего ты с этим не сделаешь
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Экспертное мнение
Титанович! И это еще у него нагло украли как минимум два титула ТБШ: выгнав из ЮС Опен на ровном месте, не впустив в Австралию по выдуманными причинам. А так давно побил бы все рекорды)) Заслуженно получил то, что его по праву.
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Buharoid
ВЕ-ЛИ-ЧАЙ-ШИЙ!
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Czarn
Новак, с победой! 😀 Ты лучший!😀 Прекрасная игра, спасибо, император! Ждём Уимблдон!😀😀😀
+6
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jjeka
Самый эпичный теннис на этом турнире был в первые два сета Джоковича против Алькараса, такой шикарной битвы давно не видел. Финал и рядом не стоит. Рууд классный теннисист, но он просто слишком хороший парень. А Джокович - это глыба. Это один из главных мотиваторов в истории спорта, его характер, его менталка, его инстинкт убийцы прокачаны на высочайшем уровне, этот человек просто создан быть величайшим теннисистом в истории мирового тенниса
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AF007
Пусть лучше он, чем игрок одного покрытия
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Андрей Судалин
Ну всё, теперь эту графу в теннисе можно закрывать официально. Если кто-то и побьёт этот рекорд (который ещё увеличится 100%) то уже когда правила тенниса поменяют и формат турниров, но это будет тогда не совсем теннис.
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Иван Иванов
GOAT!!!!!!
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j4romir
Ну вот и все.
Никаких споров уже быть не может, кто величайший.

С победой великого Новака!
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Analjinn
Официально - величайший.
+4
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BenjaminLinus
Новаче идет за календарным
+4
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D-eisler@yandex.ru
Джокер хозяин тенниса. Официально. Навсегда. Он.
+4
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Alex Alex
Ответ modelist
Браво Новак! Дал молодым на Мастерсах наиграться и показал мастеркласс на рекордном для себя 23 Шлеме👏🏆🏆🏆
с 2019 в этом моде
+3
0
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DosSantosAveiro
С победой, Новаче! Величайший!!!
+3
0
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Dr. J 24
Ответ nolan_90
Я думаю Новак не просто величайший теннисист в истории, а величайший спортсмен вообще.
в топ 3 входит учитывая популярность вида спорта, долголетие, выигранные титулы. Думаю в топ 3 спортсменов всех времен входят Месси, Новак и Джордан.
+3
0
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Vano from Tbilisi
Заслуженно. Именно серб наиболее разносторонний из всей троицы, именно это определило победителя в их "гонке"
+3
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Adilet Sarbagyshev
Ответ Eugenie Nation
Про величайшего говорят только люди следящие по википедии. Болельщики смотрящие теннис 20 лет и находящиеся в контексте прекрасно понимают, что тот же Надаль, часть карьеры провел против пикового Феди, вторую часть против пикового Джока, при этом постоянно мучаясь с коленями. Если брать во внимание контекст, титулы Рафы по ценности стоят как х1.5 от титулов Джока
Бред
+4
-1
+3
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Хаскерс
Ну и что? Просто дико повезло с сеткой. 23 раза.
+3
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