Акинфеев отразил два удара в серии пенальти в финале Кубка России – от Баши и Олусегуна

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Мойзес Барбоза Жоау Баши Олакунле Олусегун Футбол

Игорь Акинфеев дважды спас ЦСКА в серии пенальти в финале Фонбет Кубка России.

Голкипер парировал 4-й (от Жоау Баши) и 7-й (от Олакунле Олусегуна) удары «Краснодара».

Армейцы в этой серии не забили только раз – мяч после удара Мойзеса Барбозы скользнул по перекоадине – и победили со счетом 6:5, завоевав первый трофей с 2018 года.

ЦСКА выиграл первый трофей за 5 лет – Кубок России. В 2018-м брали Суперкубок

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36 комментариев

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tommy_hell_trigger
Легенда!
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AllHailTheMole
Игорь Владимирович все ещё держит марку! Слава!
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Andy
Безусловно лучший вратарь в российской истории, молодец.
Хомячки со своей лотереей отдыхают.
+34
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idemidov
И третий зацепил пальцами, но удар был слишком сильный. В общем соперникам уже страшно ему бить пенальти, особенно вторым номером.
+25
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Товарищ Наркотик
Ответ idemidov
И третий зацепил пальцами, но удар был слишком сильный. В общем соперникам уже страшно ему бить пенальти, особенно вторым номером.
У Сперцяна ещё взял, но перебивали
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Кирилл
Игорь - это залог стабильности в серии пенальти !

Кубок наш, Кубок наш !
+18
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Давид Кочинян
Отецъ! Горд за капитана! ⛰🔴🔵

Всех с победой, родные! ❤️
+10
-1
+9
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Заборостроитель
2008, 2013, 2023 Серию пенальти взял.
Легенда!
+10
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qiqe
Легенда! Люблю Акинфеева!
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Любитель побеждать
Для всех лотерея, для Игоря - главное, чтобы Смолова в составе не было.
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Влад Безруков
Ответ dimanchik179
Пенальти это лотерея. По игре Краснодар смотрелся лучше.
Лотерея в которой Игорь проиграл один раз за всю карьеру
Везение, конечно, запредельно у Игоря))
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Vagner01
Игорь Игорь Игорь Акинфеев! Ура Ура Ура!
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kqkly
Ответ Заборостроитель
2008, 2013, 2023 Серию пенальти взял. Легенда!
И самую главную в 2018
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blackwerwolf
Игорёк мощный вратарь, битву вратарей заслуженно выиграл.
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artpal
Ответ dimanchik179
Пенальти это лотерея. По игре Краснодар смотрелся лучше.
Где? Краснодар один момент создал за матч, который забил
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Chop X
Как всегда лучший
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alexandr_rudolfovich
Ну, что Мотя скажет?Ему до Игоря не подняться никогда.Балабол.
+2
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Yaroslove
И это в 37 лет))
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igls54
Акинфеище!
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A K
Какой же Игорь красавец! Респект и уважуха )))
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xoms
Всё таки опыт, и мастерство у Акинфеева на уровне!
Поздравляю ЦСКА с победой, хоть как и нейтральный болельщик топил за Краснодар, но им видимо ещё рано, а казалось вот наконец-то.
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Ибн Хоттабыч
Иглрь просто!!!!
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Алексей Матыгин
Игорь лучший
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dimanchik179
Ответ Влад Безруков
Лотерея в которой Игорь проиграл один раз за всю карьеру Везение, конечно, запредельно у Игоря))
Насмешил))
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dimanchik179
Ответ artpal
Где? Краснодар один момент создал за матч, который забил
По игре.
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