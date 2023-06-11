Акинфеев отразил два удара в серии пенальти в финале Кубка России – от Баши и Олусегуна

Игорь Акинфеев дважды спас ЦСКА в серии пенальти в финале Фонбет Кубка России.

Голкипер парировал 4-й (от ) и 7-й (от ) удары «Краснодара».

Армейцы в этой серии не забили только раз – мяч после удара скользнул по перекоадине – и победили со счетом 6:5, завоевав первый трофей с 2018 года.

ЦСКА выиграл первый трофей за 5 лет – Кубок России. В 2018-м брали Суперкубок

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