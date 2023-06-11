Акинфеев отразил два удара в серии пенальти в финале Кубка России – от Баши и Олусегуна
Игорь Акинфеев дважды спас ЦСКА в серии пенальти в финале Фонбет Кубка России.
Голкипер парировал 4-й (от Жоау Баши) и 7-й (от Олакунле Олусегуна) удары «Краснодара».
Армейцы в этой серии не забили только раз – мяч после удара Мойзеса Барбозы скользнул по перекоадине – и победили со счетом 6:5, завоевав первый трофей с 2018 года.
ЦСКА выиграл первый трофей за 5 лет – Кубок России. В 2018-м брали Суперкубок
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Хомячки со своей лотереей отдыхают.
Кубок наш, Кубок наш !
Всех с победой, родные! ❤️
Легенда!
Везение, конечно, запредельно у Игоря))
Поздравляю ЦСКА с победой, хоть как и нейтральный болельщик топил за Краснодар, но им видимо ещё рано, а казалось вот наконец-то.