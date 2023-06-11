Россия опустилась с 10-го на 18-е место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона, Англия 1-я
Россия заняла 18-е место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2022/23.
Российские клубы не были допущены до участия в еврокубках. России в таблице коэффициентов УЕФА в сезоне-2022/23 присвоили наименьшую сумму очков за сезон из заработанных за последние пять лет – 4,333 балла в таблице мужских команд и 1,750 балла в таблице женских команд.
По сравнению с сезоном-2021/22 Россия потеряла 8 позиций. Всего у нее 26,215 балла.
Топ-6 таблицы коэффициентов УЕФА выглядит следующим образом:
1. Англия (109,570)
2. Испания (92,998)
3. Германия (82,481)
4. Италия (81,926)
5. Франция (61,164)
6. Нидерланды (59,900)
Цска/Краснодар со третьего квал,раунда в ЛК
Спартак со второго в ЛК
Ростов со второго в ЛК
Не приходится позориться в Европе осенью.
есть же первая шестёрка