Россия опустилась с 10-го на 18-е место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона, Англия 1-я

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Россия заняла 18-е место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2022/23.

Российские клубы не были допущены до участия в еврокубках. России в таблице коэффициентов УЕФА в сезоне-2022/23 присвоили наименьшую сумму очков за сезон из заработанных за последние пять лет – 4,333 балла в таблице мужских команд и 1,750 балла в таблице женских команд.

По сравнению с сезоном-2021/22 Россия потеряла 8 позиций. Всего у нее 26,215 балла.

Топ-6 таблицы коэффициентов УЕФА выглядит следующим образом:

1. Англия (109,570)

2. Испания (92,998)

3. Германия (82,481)

4. Италия (81,926)

5. Франция (61,164)

6. Нидерланды (59,900)

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84 комментария

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JENNINGS
Сколько очков до Франции?
+93
-10
+83
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AF007
И это несмотря на ноль поражений в сезоне(
+87
-5
+82
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Bashibuzuck
Ответ Dmitry Ptitsyn
Сколько команд в ЛЧ?
5 в группе и 11 в квалификации😁
+43
-2
+41
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Эдвард Джеймс Кенуэй
И как это приблизит сборную выиграть олимпиаду? ненужные матчи - стратег всех переиграл
+35
-4
+31
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Гамарджоба Генацвале
Зато без поражений прошли евросезон.
+23
-2
+21
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Arthurino
Ответ JENNINGS
Сколько очков до Франции?
С пары десятков до 35 тысяч за несколько лет. Считаю, что это победа!
+20
-4
+16
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Dmitry Ptitsyn
Сколько команд в ЛЧ?
+16
-2
+14
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Pb-SE
Ответ Bashibuzuck
5 в группе и 11 в квалификации😁
Химки в ЛЕ, Торпедо в ЛК
+10
-1
+9
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Dvapyatdesyat
Ответ AF007
И это несмотря на ноль поражений в сезоне(
Продажный рейтинг))
+9
0
+9
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angry horse
опять спартак опозорил страну, увы😁
+19
-11
+8
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unknownman
"России в таблицах коэффициентов УЕФА в сезоне-2022/23 присвоили наименьшую сумму очков за сезон из заработанных за последние пять лет – 4,333 балла" - тот случай, когда не играя можно заработать больше баллов, чем участвуя.
+10
-4
+6
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Under
Ответ Андрей Балабаев
Уефа конечно конченые. Дали подачку по худшему результату за 5 лет, а не по среднему
ну вообще логично было бы записать столько, сколько заработали
+6
-1
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Фут.Боль
Ответ JENNINGS
Сколько очков до Франции?
Если розовых, то немного, догоним.
+6
-1
+5
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Фарид Алекперов
Это просто отрицательный подъём) Уже догнали Албанию или ещё нет?)
+3
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R Air
Гойда, за гойдой
+3
0
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Александр Лобода
Жест доброй воли...
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Павел Мельников
Ответ Ростовский
А помнишь Ростов - Аякс 4:1? Если бы европейцы не струсили играть с российскими клубами, то сейчас с мягким лимитом РПЛ, просто бы громили соперников. За 6-7 место может быть Португалия и голландцы составили конкуренцию, но вряд ли.
Помню, это 2016-ый год, семь лет назад. Потом помню еще Ростов-Маккаби и результаты последних трех-четырех лет в целом.
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Это прорыв!
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Олег Кучтраев
Ответ TC@ER18
Зря наши понтовики игрочишки рвали пятую точку с великими сборными ирака и киргизии 😃
Это клубный рейтинг, лопух
+1
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dimamak10
Зенит в ЛЧ со второго квал.раунда
Цска/Краснодар со третьего квал,раунда в ЛК
Спартак со второго в ЛК
Ростов со второго в ЛК
+1
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Bashibuzuck
Ответ JENNINGS
Сколько очков до Франции?
34949😁
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a2wai
А может оно и к лучшему.

Не приходится позориться в Европе осенью.
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Under
Ответ Итачи Учиха
Так, вроде, Португалия или Голландия обогнала Францию, разве не?
вы статью вообще не читали?
есть же первая шестёрка
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ростовский
Россия по силе номинально 6-7 лига Европы
Шта?
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Алекс Шавло
Удивительно 😅
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