Россия опустилась с 10-го на 18-е место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона, Англия 1-я

Россия заняла 18-е место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2022/23.

Российские клубы не были допущены до участия в еврокубках. России в таблице коэффициентов УЕФА в сезоне-2022/23 присвоили наименьшую сумму очков за сезон из заработанных за последние пять лет – 4,333 балла в таблице мужских команд и 1,750 балла в таблице женских команд.

По сравнению с сезоном-2021/22 Россия потеряла 8 позиций. Всего у нее 26,215 балла.

Топ-6 таблицы коэффициентов УЕФА выглядит следующим образом:

1. Англия (109,570)

2. Испания (92,998)

3. Германия (82,481)

4. Италия (81,926)

5. Франция (61,164)

6. Нидерланды (59,900)