Ролан Гаррос. Финал. Джокович сыграет с Руудом
Новак Джокович сыграет с Каспером Руудом в финале «Ролан Гаррос».
Sports.ru проведет текстовую трансляцию матча.
Сетка турнира здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Финал
- Дата проведения
- 11 июня, 15.30
Для Руда на той стороне будет не Надаль, а значит самое время выпрыгивать из штанов и пиковать, как это делают ВСЕГДА и ВСЕ против Новаче. Будет тяжело
Рафа пришел чтобы бросить вызов Федереру.
Джокович пришел чтобы бросить вызов обоим.
Сегодня будет поставлена точка в этой истории, которая началась в 2003.
Мы вместе с вами
провели несколько незабываемых лет, но, как вы уже наверное знаете,
война закончилась. Всем спасибо, все свободны.