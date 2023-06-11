Ролан Гаррос. Финал. Джокович сыграет с Руудом

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос результаты ATP Каспер Рууд Теннис

Новак Джокович сыграет с Каспером Руудом в финале «Ролан Гаррос».

Sports.ru проведет текстовую трансляцию матча.

Сетка турнира здесь.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Финал

Новак Джокович (Сербия) Каспер Рууд (Норвегия)
Дата проведения
11 июня, 15.30
Онлайн матча

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Buharoid
Давай, Новаче, остался последний шаг в космос!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DjokoND
Удачи, Величайший!
Для Руда на той стороне будет не Надаль, а значит самое время выпрыгивать из штанов и пиковать, как это делают ВСЕГДА и ВСЕ против Новаче. Будет тяжело
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ljorke
Если сегодня выиграет Джокович, то он первый теннисист в истории, который выиграл все ТБШ по три раза как минимум?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SKA Rostov1992
Ответ Ljorke
Если сегодня выиграет Джокович, то он первый теннисист в истории, который выиграл все ТБШ по три раза как минимум?
Да
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ale_x_@ndro
Федерер пришел как игрок с красивейшим теннисом.
Рафа пришел чтобы бросить вызов Федереру.
Джокович пришел чтобы бросить вызов обоим.
Сегодня будет поставлена точка в этой истории, которая началась в 2003.

Мы вместе с вами
провели несколько незабываемых лет, но, как вы уже наверное знаете,
война закончилась. Всем спасибо, все свободны.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SKA Rostov1992
Похоже, что Новак сегодня поставит жирную точку в споре о величайшем всех времён. Как же жаль, что мы находимся в самом конце великой теннисной эпохи. Удачи Новак.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
forward1988
К сожалению без шансов для руда,лёгкая победа джоковича а трёх сетах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Guillermo
На рыжине парижских руд играют Джокович и Рууд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bars1998
Без травм обоим, Сербу главное дурака не валят и все нормально будет) Думаю Рууд в первом сэте будет на свежака хорошо играть, терпеть и тащить в защите, это он умеет ) Дальше уже энергии меньше будет и по идее Джок должен закрывать уверенно) Но Новак на то Новак может и сам себе проблемы создать 😅 Посмотрим)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий