Месси – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Гюндоган – 6-й, Родри – 8-й

Goal.com обновил рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».

Главным претендентом на получение награды остался нападающий Лионель Месси.

Места в первой тройке также занимают Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами», остался на том же месте)

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте)

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», остался на том же месте)

4. Винисиус Жуниор («Реал», остался на том же месте)

5. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», остался на том же месте)

6. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», ранее – 11-й)

7. Виктор Осимхен («Наполи», ранее – 6-й)

8. Родри («Манчестер Сити», новичок в списке)

9. Роберт Левандовски («Барселона», остался на том же месте)

10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», остался на том же месте)