Месси – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Гюндоган – 6-й, Родри – 8-й

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Goal.com обновил рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».

Главным претендентом на получение награды остался нападающий Лионель Месси.

Места в первой тройке также занимают Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

Топ-10 выглядит следующим образом: 

1. Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами», остался на том же месте)

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте)

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», остался на том же месте)

4. Винисиус Жуниор («Реал», остался на том же месте)

5. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», остался на том же месте)

6. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», ранее – 11-й)

7. Виктор Осимхен («Наполи», ранее – 6-й)

8. Родри («Манчестер Сити», новичок в списке)

9. Роберт Левандовски («Барселона», остался на том же месте)

10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», остался на том же месте)

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204 комментария

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Reright18
Ответ Старик Стариканов
Вчерашний матч во расставил по местам.Холанду рано думать о ЗМ,слишком много провальных топ-матчей в сезоне,несмотря на высокую результативность
А у Месси прям куча не провальных
+163
-58
+105
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Total_90
Сезон "лишь бы не Месси" объявляется открытым=)
+94
-32
+62
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Старик Стариканов
Вчерашний матч во расставил по местам.Холанду рано думать о ЗМ,слишком много провальных топ-матчей в сезоне,несмотря на высокую результативность
+104
-60
+44
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Отец Абду
Думал во вчерашнем матче Холанд, либо КДБ закроют вопрос о ЗМ. Так и есть. ЗМ будет у Месси. А МС просто лучшая команда, настоящие звери:)
+37
-8
+29
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Oleg
Ответ Total_90
Сезон "лишь бы не Месси" объявляется открытым=)
К несчастью для этих ребят Холанд провалил решающие матчи в ЛЧ, Кубке.
АПЛ Пеп и без него фармил.
Так что посочувствуем аль насрятам, 8 ЗМ у Месси.
+41
-12
+29
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melmi
Ответ S.Laposter
Если бы не чм, Холланд бы забрал 100%
Бесспорно.
Но уже проводилась статистика по ранжиру важности международных турниров для Золотого мяча . Чм-ЧЕ/КА-ЛЧ
Поэтому тут очевидно
Сыграй бы вчера Холланд на уровне хотя бы близком к ответному матча с Лейпцигом-можно было бы еще и рассуждать ..
А так -все очевидно
+29
-5
+24
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atomio
сейчас на ветке будут трубить фанаты Холланда (они же глоры арабского принца, по совместительству секта "кто угодно лишь бы не Месси"). причем внятных аргументов как всегда не будет. Холланд заслужено получит ЗБ за свои бомбардирские подвиги, красавец. Лучшие игроки МС сезона - это КДБ (особенно), Илкай и Силва. но чтобы получить ЗМ нужно делать перфомансы, а не пропадать во всех важных матчах и финалах. Но это не беда Холланда, просто он обычный крутой нападающий страйкер (как Суарес, Лёва и т.д.), но никак не ведущий игру и команду (тут даже Мбаппе лучше его - в том числе изза этого он дополз и до ТОП-3 ЗМ). поэтому ЗМ заслужено достанется Месси - лучше ЧМ быть не может, а если ты там еще и лучший игрок турнира, который вел свою сборную к заветному кубку (и вся статистика футбольная говорит за это) - то награда найдет героя 100%
+36
-17
+19
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Oleg
Холанд провалил все решающие матчи, поэтому для него шикарно 2 место. Он молод, еще свое возьмет.

Думаю Месси можно поздравить с 8 ЗМ.
+26
-8
+18
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Burel
Ответ Total_90
Сезон "лишь бы не Месси" объявляется открытым=)
последние надежды персофанов Кринжа были на Холенда, но его вообще не было видно в решающих играх 😂
+30
-13
+17
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S.Laposter
Если бы не чм, Холланд бы забрал 100%
+28
-11
+17
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Dimonty
как сильно недооценивают КДБ, я в а###. Минимум топ-2.
+15
-2
+13
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Гегенпрессинг Рангника
Сходка кто угодно, но не Месси объявляется открытой. ЧМ куплен, это 7 матчей, никогда не был престижным…
+13
-1
+12
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Dimonty
Ответ Reright18
А у Месси прям куча не провальных
Свои топ-матчи Месси выиграл в декабре прошлого года
+26
-16
+10
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Гамарджоба Генацвале
Отдадут Винисиусу за моральные страдания.
+13
-4
+9
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S.Laposter
Ответ Старик Стариканов
Вчерашний матч во расставил по местам.Холанду рано думать о ЗМ,слишком много провальных топ-матчей в сезоне,несмотря на высокую результативность
совсем не рано ему думать
чувак забил больше всех в лч и апл, получил медали за победу в этих турнирах, побил, казалось бы, вечный рекорд по голам в лиге
провалил пару матчей? возможно стояла другая задача, а не просто забивать, возможно стягивал на себя защитников, он у Гвардиолы играет, он умеет что-то придумывать.
да и у кого нет провальных матчей?
я думаю, что Месси из-за чм возьмет, статистика у него тоже отличная, но он что не проваливал матчи?)
+14
-7
+7
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Экспертное мнение
Ответ НРИ
Разве Холланд вчера провалил матч ??
Ну если ты про бегал, старался, был полезен, то у Месси должно быть 15 ЗМ, потому что он чисто по таланту не умеет играть ниже определенного уровня и всегда либо создаст момент для партнеров, либо обострит в 99% матчах всей карьеры.
+13
-7
+6
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Oleg
Ответ Dimonty
как сильно недооценивают КДБ, я в а###. Минимум топ-2.
Пиара нет.
+6
0
+6
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BananaMama
Те, кто постоянно пишет про то, что Холанд не забил ни одного гола в полуфинале и финале ЛЧ и как ему можно ЗМ давать
Подскажите пожалуйста, а сколько забил Месси за весь плей-офф?
+7
-2
+5
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Stasinho7
Ответ НРИ
Разве Холланд вчера провалил матч ??
для местных школяров: не забил - значит провалил.
+8
-3
+5
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VuNePonimaete
Ответ BananaMama
Те, кто постоянно пишет про то, что Холанд не забил ни одного гола в полуфинале и финале ЛЧ и как ему можно ЗМ давать Подскажите пожалуйста, а сколько забил Месси за весь плей-офф?
это другое!!@!
+5
0
+5
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sk0208827
при чём тут Месси?
+9
-4
+5
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Thomas Vermaelen
Ответ Королевский Реал
Но Месси не мешало, в провальном матче 2019 года против Ливерпуля, вылете на стадии 1/2, и с одним голом с пенальти за весь турнир, который был забит на групповой стадии Кубка Америки взять золотой за 2019 год. А Холанду, за рекорд по голам в истори АПЛ, лучшему бомбардиру ЛЧ и обладателю требла мешает, что он не забил в трёх матчах ЛЧ. Гениальная логика у фанатов Месси.
Что то ты умолчал про первый матч в ЛЧ с Ливерпулем где Месси дубль сделал, так ещё и в конце матча Дембеле с его передачи запорол момент на 4-0.
+6
-1
+5
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VERBLYUD
Давайте будем объективными! У Месси тоже 3 трофея за сезон(ЧМ, Лига 1, Суперкубок Франции), но роль Лионеля в этих победах в 85 раз важнее, чем роль Эрлинга в победах Сити. По Г+П за сезон они равны, наблюдать над игрой Месси даже в таком возрасте намного приятнее, чем над тем, как Холанд замыкает в пустые. Как по мне у Лео нет конкурентов. Им мог быть Де Брюйне, но Кевин провалил ЧМ, а финал ЛЧ Сити выиграл без него.
+11
-7
+4
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Человек1991
Золотой Мяч вручается за сезон 22/23 . Месси 42 гола , 27 голевых передач , 20 предголевых пасов. Номер 1 в мире по системе гол+пас, ну а чисто по игре можно сравнить разве только с Дэ Брёйне, но у него 12 голов 30 голевых. Месси Чемпион Мира по футболу 2022 ! Обладатель СуперКубка Мира Финаллисима 2022! Чемпион Франции 22/23 , и выиграл Суперкубок Франции. У Холланда 53 гола 9 голевых , но 40 голов с нескольких метров , чисто по игре с Месси даже не сравнить конечно.
Предголевые тоже теперь считают?
+5
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Najim Salimov
Кубок мира стоит дорого.Если Месси то всем придется смириться
+5
-1
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