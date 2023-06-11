Месси – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Гюндоган – 6-й, Родри – 8-й
Goal.com обновил рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».
Главным претендентом на получение награды остался нападающий Лионель Месси.
Места в первой тройке также занимают Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами», остался на том же месте)
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте)
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», остался на том же месте)
4. Винисиус Жуниор («Реал», остался на том же месте)
5. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», остался на том же месте)
6. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», ранее – 11-й)
7. Виктор Осимхен («Наполи», ранее – 6-й)
8. Родри («Манчестер Сити», новичок в списке)
9. Роберт Левандовски («Барселона», остался на том же месте)
10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», остался на том же месте)
АПЛ Пеп и без него фармил.
Так что посочувствуем аль насрятам, 8 ЗМ у Месси.
Но уже проводилась статистика по ранжиру важности международных турниров для Золотого мяча . Чм-ЧЕ/КА-ЛЧ
Поэтому тут очевидно
Сыграй бы вчера Холланд на уровне хотя бы близком к ответному матча с Лейпцигом-можно было бы еще и рассуждать ..
А так -все очевидно
Думаю Месси можно поздравить с 8 ЗМ.
чувак забил больше всех в лч и апл, получил медали за победу в этих турнирах, побил, казалось бы, вечный рекорд по голам в лиге
провалил пару матчей? возможно стояла другая задача, а не просто забивать, возможно стягивал на себя защитников, он у Гвардиолы играет, он умеет что-то придумывать.
да и у кого нет провальных матчей?
я думаю, что Месси из-за чм возьмет, статистика у него тоже отличная, но он что не проваливал матчи?)
Подскажите пожалуйста, а сколько забил Месси за весь плей-офф?