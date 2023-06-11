24 часа Ле-Мана. Экипаж Джовинацци, Каладо и Пьер Гвиди принес «Феррари» первую победу с 1965 года
Антонио Джовинацци, Джеймс Каладо и Алессандо Пьер Гвиди выиграли гонку «24 часа Ле-Мана» в составе экипажа команды «Феррари».
Для «Феррари» эта победа в Ле-Мане стала первой с 1965 года.
На финише экипажу «Феррари» под №51 удалось опередить экипаж «Тойоты» №8 в составе Брэндона Хартли, Себастьяна Буэми и Рио Хиракавы. Таким образом, «Феррари» после возвращения в WEC удалось прервать победную серию «Тойоты» – японская команда выигрывала «24 часа Ле-Мана» пять лет подряд.
В классе LMP2 победа досталась польской команде «Интер Европол Компетишн». Экипаж «Премы» №63, в составе которого выступал Даниил Квят, не сумел добраться до финиша.
В классе GTE Am первое место заняла американская команда «Корвет Рейсинг».
WEC
24 часа Ле-Мана
10-11 июня 2023 года
Гонка
Гиперкары
1. Пьер Гвиди / Каладо / Джовинацци («Феррари») – 342 круга
2. Буэми / Хартли / Хиракава («Тойота») +1.21,793
3. Бамбер / Линн / Линн / Уэстбрук («Кадиллак») +1 круг
4. Бурдэ / ван дер Занде / Диксон / Эйткин («Кадиллак») +2 круга
5. Фуоко / Молина / Нильсен («Феррари») +5 кругов
LMP2
10 (1). Смичовски / Шерер / Коста («Интер Европол Компетишн») +15 кругов
11 (2). Андраде / Кубица / Делетраз («ВРТ») +14 кругов
12 (3). Яни / Биндер / Пино («Дукин») +15 кругов
13 (4). Милези / Каналь / Ваксивье («Альпин») +15 кругов
14 (5). Гелаэль / Хабсбург-Лотринген / Фряйнс («ВРТ») +15 кругов
GTE AM
26 (1). Китинг / Варроне / Катсбург («Корвет Рейсинг») +29 кругов
28 (2). Аль Харти / Динан / Иствуд («ОРТ ТФ») +30 кругов
29 (3). Уэйнрайт / Пера / Баркер («ГР Рейсинг») +30 кругов
30 (4). Бови / Гэттинг / Фрей («Айрон Лейдис») +30 кругов
31 (5). Флер / Кастелаччи / Ригон («АФ Корсика») +30 кругов
Ф1 рядом не валялась.
Вот где вершина автоспорта.
Это было потрясающе! Даже после схода любимого Квята , все равно было очень интересно смотреть все категории!!!