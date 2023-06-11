24 часа Ле-Мана. Экипаж Джовинацци, Каладо и Пьер Гвиди принес «Феррари» первую победу с 1965 года

Антонио Джовинацци, Джеймс Каладо и Алессандо Пьер Гвиди выиграли гонку «24 часа Ле-Мана» в составе экипажа команды «Феррари».

Для «Феррари» эта победа в Ле-Мане стала первой с 1965 года.

На финише экипажу «Феррари» под №51 удалось опередить экипаж «Тойоты» №8 в составе Брэндона Хартли, Себастьяна Буэми и Рио Хиракавы. Таким образом, «Феррари» после возвращения в WEC удалось прервать победную серию «Тойоты» – японская команда выигрывала «24 часа Ле-Мана» пять лет подряд.

В классе LMP2 победа досталась польской команде «Интер Европол Компетишн». Экипаж «Премы» №63, в составе которого выступал Даниил Квят, не сумел добраться до финиша.

В классе GTE Am первое место заняла американская команда «Корвет Рейсинг».

WEC

24 часа Ле-Мана

10-11 июня 2023 года

Гонка

Гиперкары

1. Пьер Гвиди / Каладо / Джовинацци («Феррари») – 342 круга

2. Буэми / Хартли / Хиракава («Тойота») +1.21,793

3. Бамбер / Линн / Линн / Уэстбрук («Кадиллак») +1 круг

4. Бурдэ / ван дер Занде / Диксон / Эйткин («Кадиллак») +2 круга

5. Фуоко / Молина / Нильсен («Феррари») +5 кругов

LMP2

10 (1). Смичовски / Шерер / Коста («Интер Европол Компетишн») +15 кругов

11 (2). Андраде / Кубица / Делетраз («ВРТ») +14 кругов

12 (3). Яни / Биндер / Пино («Дукин») +15 кругов

13 (4). Милези / Каналь / Ваксивье («Альпин») +15 кругов

14 (5). Гелаэль / Хабсбург-Лотринген / Фряйнс («ВРТ») +15 кругов

GTE AM

26 (1). Китинг / Варроне / Катсбург («Корвет Рейсинг») +29 кругов

28 (2). Аль Харти / Динан / Иствуд («ОРТ ТФ») +30 кругов

29 (3). Уэйнрайт / Пера / Баркер («ГР Рейсинг») +30 кругов

30 (4). Бови / Гэттинг / Фрей («Айрон Лейдис») +30 кругов

31 (5). Флер / Кастелаччи / Ригон («АФ Корсика») +30 кругов