24 часа Ле-Мана. Экипаж Джовинацци, Каладо и Пьер Гвиди принес «Феррари» первую победу с 1965 года

Теги Феррари Тойота 24 часа Ле-Мана Себастьян Буэми Брендон Хартли Даниил Квят Джеймс Каладо Рио Хиракава WEC Антонио Джовинацци Према Алессандро Пьер Гвиди Авто

Антонио Джовинацци, Джеймс Каладо и Алессандо Пьер Гвиди выиграли гонку «24 часа Ле-Мана» в составе экипажа команды «Феррари».

Для «Феррари» эта победа в Ле-Мане стала первой с 1965 года.

На финише экипажу «Феррари» под №51 удалось опередить экипаж «Тойоты» №8 в составе Брэндона Хартли, Себастьяна Буэми и Рио Хиракавы. Таким образом, «Феррари» после возвращения в WEC удалось прервать победную серию «Тойоты» – японская команда выигрывала «24 часа Ле-Мана» пять лет подряд.

В классе LMP2 победа досталась польской команде «Интер Европол Компетишн». Экипаж «Премы» №63, в составе которого выступал Даниил Квят, не сумел добраться до финиша.

В классе GTE Am первое место заняла американская команда «Корвет Рейсинг».

WEC
24 часа Ле-Мана
10-11 июня 2023 года
Гонка
Гиперкары
 
1. Пьер Гвиди / Каладо / Джовинацци («Феррари») – 342 круга
2. Буэми / Хартли / Хиракава («Тойота») +1.21,793
3. Бамбер / Линн / Линн / Уэстбрук («Кадиллак») +1 круг
4. Бурдэ / ван дер Занде / Диксон / Эйткин («Кадиллак») +2 круга
5. Фуоко / Молина / Нильсен («Феррари») +5 кругов
 
LMP2
 
10 (1). Смичовски / Шерер / Коста («Интер Европол Компетишн») +15 кругов
11 (2). Андраде / Кубица / Делетраз («ВРТ») +14 кругов
12 (3). Яни / Биндер / Пино («Дукин») +15 кругов
13 (4). Милези / Каналь / Ваксивье («Альпин») +15 кругов
14 (5). Гелаэль / Хабсбург-Лотринген / Фряйнс («ВРТ») +15 кругов
 
GTE AM
 
26 (1). Китинг / Варроне / Катсбург («Корвет Рейсинг») +29 кругов
28 (2). Аль Харти / Динан / Иствуд («ОРТ ТФ») +30 кругов
29 (3). Уэйнрайт / Пера / Баркер («ГР Рейсинг») +30 кругов
30 (4). Бови / Гэттинг / Фрей («Айрон Лейдис») +30 кругов
31 (5). Флер / Кастелаччи / Ригон («АФ Корсика») +30 кругов
 

46 комментариев

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Рейтинг
Это была крутейшая гонка!!!
Ф1 рядом не валялась.
Вот где вершина автоспорта.
+32
-3
+29
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Veneno
Я просто офигел когда фура заглохла на последнем пите 😂 уже начал думать, что это проклятье, но завелась все таки
+25
0
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Pilot.Dz
Хоть где-то у них получилось!!! Forza Ferrari!!!
+22
0
+22
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Кавабунга Шреддоголовый
Это была офигительная гонка. На вековой юбилей такую гонку выдать может только Ле-Ман
+19
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Armeec1991
Это что получается, Джовинацци теперь такой же великий как и Алонсо?
+12
-1
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hypnotoad94
За Джови рад, в Ф1 так незаметно покатался, а теперь такой титул имеет
+10
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Антон Казанский
Леклер-Элканну: "А можно мне сменить команду и сесть вон в ту машину под 51 номером?"
+8
0
+8
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Armeec1991
Обидно за дам, надеялся что хотя бы на подиуме удержатся. Отставание в 10 секунд на 24-часовой дистанции это конечно больно
+7
0
+7
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Armeec1991
Ответ Pilot.Dz
Алонсо два раза побеждал)
В Феррари победа за три идёт)
+8
-1
+7
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Антон Якимцев
Первый раз за 100 лет я посмотрел столько часов (12+) Ле-Мана и это было очень круто. Ferrari с победой!
+7
-1
+6
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Андрей Васильев
Ждём возвращения Форда?
+6
-1
+5
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Рейтинг
Ответ Листок яблони
Формула-1 - это намного более известная вещь. Даже не сравнить. Постоянные интервью каждого пилота, детальная информация об атмосфере в командах. Хоть и победитель известен заранее.
Я про гонки, а не про интервью, атмосфере в команде, демонстрации нарядов и карманных собачек.
+5
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Birdman
После стольких унылых лет доминирования Ауди и Тойоты. Сегодня и вчера было просто топ представление. Наконец-то итальянцы хоть порадуются за своих, после столько лет унижения в ф1.
+5
0
+5
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WINWOLF
Вот это камбэк Феррари) Крутой был Ле-Ман!
+3
0
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Юрий Суетин
Просто невероятная гонка. Проспать смог только 3 часа, на столько оно было интересно. Феррари... Получилось, форца!
+4
-1
+3
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Kudim41
Первый мой Леман, который решил посмотреть не хайлайтами, а часами…
Это было потрясающе! Даже после схода любимого Квята , все равно было очень интересно смотреть все категории!!!
+3
0
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Armeec1991
Обидно за дам, надеялся что хотя бы на подиуме удержатся. Отставание в 10 секунд на 24-часовой дистанции это конечно больно
Они просто проигрывали в темпе Корветту и остальным
+2
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AlwaysP0s1t1v3
Поздравляю всех фанатов Феррари. Классная получилась гонка и в кои-то веки мостик Феррари отработал отлично, даже в конце(когда лично у меня чуть инфаркт не случился), без паники все исправили.
+2
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alex8895
Ну Феррари молодцы конечно, в первый же сезон выиграть такую сложную гонку очень круто. Такого наверное с победы Макларена в 1995 не было. Ну и Кадиллаки тоже хорошо поработали.
+2
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Kudim41
Первый мой Леман, который решил посмотреть не хайлайтами, а часами… Это было потрясающе! Даже после схода любимого Квята , все равно было очень интересно смотреть все категории!!!
Смотри каждый год, не пожалеешь. Для меня это был 9 подряд Ле-Ман
+2
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Антон Казанский
Ответ Armeec1991
Обидно за дам, надеялся что хотя бы на подиуме удержатся. Отставание в 10 секунд на 24-часовой дистанции это конечно больно
Ещё утром они лидировали, но ближе к концу начали скатываться и проиграли по итогу около 3 минут лидеру. О каких-то технических проблемах не сообщалось.
+1
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Артем Логвинов
Ответ либеральный майдан
ну что Тойода...посамовозили и хватит...
Да, с таким балластом даже Тойота не вытянула.
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Антон Казанский
Леклер-Элканну: "А можно мне сменить команду и сесть вон в ту машину под 51 номером?"
После финиша про себя подумал про Шарля. Ему пора делать выводы. В ВЕК у него больше шансов на победу
+1
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Кавабунга Шреддоголовый
Даже 2 круга отставания в самом начале не стали для Корветта проблемой. Они потихоньку поднимались, отыгрывали круг за кругом, не испытали никаких проблем после и уверенно выиграли. Последнюю победу как заводской коллектив одержали в последней гонке для ГТЕ
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Вячеслав Сауров
А аварию Квята где можно посмотреть? Болел за Према, девчонка у них ещё огонь, да и Даня молодцом. Про Бортолоти не знаю ничего. Но видел, что Даня на второе вытянул, а потом провал. Не мог смотреть дальше, а текстовую трансляцию не могу найти.
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