«Зенит» сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России в Казани

«Зенит» сыграет с ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

ЦСКА одержал победу в финале Фонбет Кубка России, обыграв «Краснодар» (1:1, 6:5 – по пенальти).

В матче за Суперкубок России ЦСКА сыграет с победителем Мир « ».

Матч за Суперкубок России состоится 15 июля в Казани.