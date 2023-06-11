«Зенит» сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России в Казани

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России OLIMPBET Суперкубок России Ак Барс Арена Футбол

«Зенит» сыграет с ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

ЦСКА одержал победу в финале Фонбет Кубка России, обыграв «Краснодар» (1:1, 6:5 – по пенальти).

В матче за Суперкубок России ЦСКА сыграет с победителем Мир РПЛ «Зенитом».

Матч за Суперкубок России состоится 15 июля в Казани.

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a.k.a. DRAGON0928
Ну в данный момент 2 сильнейлих клуба РФ
+54
-4
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Ну в данный момент 2 сильнейлих клуба РФ
Народники минусуют, столь?
+35
-4
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
& Co1366
Мощная ожидается заруба!
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IceBear27
Хороший матч будет, ждём!
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pok_Toholo
Приятно что очередной матч за трофей обойдется без тушинского нытья! Победы сильнейшему!
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1905vb
Будет круто!
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Trash Talking
Справедливо, что Кубок взял тот, кто играл в верхней сетке и не вылетал из неё всю дорогу.
Агкацеву надо выписать не денежную премию, а премию мягкие ручки. Он и Олусегун похоронили Краснодар в серии пенальти.
ЦСКА с победой! Увидимся в Суперкубке.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marselo_io_off
Игорь - легенда российского футбола! Лучший голкипер на постсоветском пространстве! ЦСКА чемпион!
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruslan Drake
А победитель Суперкубка будет потом играть с Сити за Ультракубок
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ol Iva
Ответ IceBear27
Хороший матч будет, ждём!
На нём ещё и Фан уйди не будет , как здесь ранее писали !
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bestttttttofthebest
Будет однозначно интересный матч!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IceBear27
Ответ Ol Iva
На нём ещё и Фан уйди не будет , как здесь ранее писали !
В этом и суть. Фанатская поддержка будет на высоте, да и афиша Зенит : ЦСКА отдаёт нотками первой половины десятых, будет интересно вспомнить!)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
будет очень интересный матч!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
И это здорово! Реально два лучших клуба нынешней РПЛ
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
L.A.S_Vegas_777_
С Краснодаром круче бы игра была, они красавцы, и сами в атаку играют и другим не мешают.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав88
Опять убогий футбол будет. Зенит-Краснодар было бы пиршество футбола, а тут опять автобус расковыривать Зениту.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталик Украинский
Ждем фактов адмресурса Зенита от Заремы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Лукашов
Акинфей сегодня был хорош! Мои поздравления болельщикам ЦСКА!
У Зенита будет достойный соперник в Суперкубке!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
Ну во факту две лучшие команды страны в 21 веке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
Ответ Владислав88
Ничего интересного. Кони глухую оборону 90 минут держать будут. После маис ЦСКА-Зенита посмотрите, вот такая же феерическая игра будет.
насколько я помню, оба матча в сезоне сложились интересными, и кони не боялись пытаться играть с нами в футбол.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Цыбулин
Ответ Pok_Toholo
Приятно что очередной матч за трофей обойдется без тушинского нытья! Победы сильнейшему!
Это да)Будет сложно,но мы(надеюсь),дадим бой!)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Балабаев
Ответ Trash Talking
Справедливо, что Кубок взял тот, кто играл в верхней сетке и не вылетал из неё всю дорогу. Агкацеву надо выписать не денежную премию, а премию мягкие ручки. Он и Олусегун похоронили Краснодар в серии пенальти. ЦСКА с победой! Увидимся в Суперкубке.
Сафонов-то пеналей в сериях нормально так потащил на пути к финалу. Ощущение что он в отличие от Акгацева что-то да вытащил бы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Казаков
Ответ Владислав88
Опять убогий футбол будет. Зенит-Краснодар было бы пиршество футбола, а тут опять автобус расковыривать Зениту.
Да, до серии пенальти будут стоять. Надеясь там на вратаря.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dahl
Победитель суперкубка попадает в ультрасуперпуперкубок, а проигравший спускается в путь регионов и играет там с Краснодаром. Победитель выходит на победителя суперкубка
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6583
Сколько шума то на матч-тв. Кубок, суперфинал, суперкубок. А дальше то что?. Вот на днях возобновится отбор на Евро-24, дальше новьІй сезон еврокубков, отбор на ЧМ. Все ети турнирьІ не светят в обозримом будущем. Печалька.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий