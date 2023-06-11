«Зенит» сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России в Казани
«Зенит» сыграет с ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
ЦСКА одержал победу в финале Фонбет Кубка России, обыграв «Краснодар» (1:1, 6:5 – по пенальти).
В матче за Суперкубок России ЦСКА сыграет с победителем Мир РПЛ «Зенитом».
Матч за Суперкубок России состоится 15 июля в Казани.
Агкацеву надо выписать не денежную премию, а премию мягкие ручки. Он и Олусегун похоронили Краснодар в серии пенальти.
ЦСКА с победой! Увидимся в Суперкубке.
У Зенита будет достойный соперник в Суперкубке!