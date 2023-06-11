Вячеслав Дацик: «Что сделаю, если стану президентом? Назначу себя царем»

Вячеслав Дацик заявил, что назначит себя царем, если придет к власти.

– Что бы вы сделали, если бы были президентом России?

– Отменил бы пост президента и назначил себя царем.

– А реформы?

– Много всяких разных. Но весело было бы точно. Думаю, что Задорнова я бы обошел в этом, – сказал боец ММА Вячеслав Дацик.

Дацик – о желании Федора запретить поп-ММА: «Кто он такой, чтобы это делать?»

Дацик – об Александре Емельяненко: «Сейчас он в реабилитационном центре в Ингушетии»