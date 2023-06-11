Вячеслав Дацик: «Что сделаю, если стану президентом? Назначу себя царем»

Теги MMA Вячеслав Дацик Политика Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Дацик заявил, что назначит себя царем, если придет к власти.

– Что бы вы сделали, если бы были президентом России?

– Отменил бы пост президента и назначил себя царем.

– А реформы?

– Много всяких разных. Но весело было бы точно. Думаю, что Задорнова я бы обошел в этом, – сказал боец ММА Вячеслав Дацик.

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4 комментария

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андрэ
даже Дацик понимает что ни к чему играть в демократию и надо сразу называть все своими именами
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Александр Соловьёв
Вячеслав, я тебе раскрою секрет. Тебя опередил один геостратег лет так, этак, на 20.
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Ryan T.
Так уже есть, Слава.
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Сергей
А Мостовой?
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