Вячеслав Дацик: «Что сделаю, если стану президентом? Назначу себя царем»
Вячеслав Дацик заявил, что назначит себя царем, если придет к власти.
– Что бы вы сделали, если бы были президентом России?
– Отменил бы пост президента и назначил себя царем.
– А реформы?
– Много всяких разных. Но весело было бы точно. Думаю, что Задорнова я бы обошел в этом, – сказал боец ММА Вячеслав Дацик.
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