Анри о расизме в футболе: «Много ли директоров и тренеров из меньшинств? Кажется, разнообразие есть, но мне непросто найти работу»

Тьерри Анри ответил на вопрос о расизме и разнообразии в футболе.

– Если говорить о и , что они могут изменить? Они движутся в верном направлении или далеки от этого? – спросил экс-защитник «Ливерпуля» .



– Очень далеки. Они не движутся ни в каком направлении.

Однажды я уже говорил: если посмотреть на поле, кажется, что разнообразие есть. Но глаза могут обманывать. Я уже говорил, что глаза бесполезны, если слеп разум. Что ж, я не слепой.

Быть по другую сторону баррикад, найти тренерскую работу мне, как темнокожему, непросто. Можете ли вы сказать, как много директоров или тренеров, представляющих меньшинства? Темнокожих, мусульман, азиатов… Можете их перечислить?

Можем ли мы участвовать в гонке хотя бы ради того, чтобы ее проиграть, не говоря уже о победе? – сказал бывший игрок « ».

Анри о расизме: «Ничего не меняется. Винисиус – суперзвезда «Реала», он защищен. Что насчет темнокожего с улицы, у которого нет защиты?»|