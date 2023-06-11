Анри о расизме в футболе: «Много ли директоров и тренеров из меньшинств? Кажется, разнообразие есть, но мне непросто найти работу»

Теги Джейми Каррагер Тьерри Анри премьер-лига Англия УЕФА Арсенал ФИФА Политика дискриминация Футбол

Тьерри Анри ответил на вопрос о расизме и разнообразии в футболе.

– Если говорить о ФИФА и УЕФА, что они могут изменить? Они движутся в верном направлении или далеки от этого? – спросил экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

– Очень далеки. Они не движутся ни в каком направлении.

Однажды я уже говорил: если посмотреть на поле, кажется, что разнообразие есть. Но глаза могут обманывать. Я уже говорил, что глаза бесполезны, если слеп разум. Что ж, я не слепой.

Быть по другую сторону баррикад, найти тренерскую работу мне, как темнокожему, непросто. Можете ли вы сказать, как много директоров или тренеров, представляющих меньшинства? Темнокожих, мусульман, азиатов… Можете их перечислить?

Можем ли мы участвовать в гонке хотя бы ради того, чтобы ее проиграть, не говоря уже о победе? – сказал бывший игрок «Арсенала».

Анри о расизме: «Ничего не меняется. Винисиус – суперзвезда «Реала», он защищен. Что насчет темнокожего с улицы, у которого нет защиты?»|

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51 комментарий

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JENNINGS
Тебе непросто найти работу, потому что:
1) все топовые тренеры стабильно работают в топ-клубах, вакантных ставок практически нет;
2) все помнят твой опыт в «Монако»
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Lionel Andres Messi 10
Потому что не там ищешь: нужно смотреть в разделе Поиск учителя физкультуры.
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Прекрасная РФПЛ будущего
Мостовому тоже сложно найти работу, но он белый и вроде как гетеро. Так может дело не в этом
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Groondler
Тебе непросто найти работу не потому, что ты из меньшинств

а потому что тренер НИОЧЕМНЫЙ. Вспоминаем интервью Головина про то, какой Анри тренер. Там кошмар чего было. Истеричкая какая-то невменяемая, а не тренер.

Уж Головина то можно послушать. Он не балабол. Слов на ветер бросать не станет (как тот же Дзюба например)
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Lionel Andres Messi 10
А Анри не хочет вспомнить свой опыт в Монако, когда он с командой на предпоследнее место опустился и вылетел изо всех турниров?
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Акира_1
Очередной бывший футболист и позорный тренер. Вместе с Лэмпардом и Невиллом лучше бы в студии сидели, но нет надо лезть в тренеры. Но ему хотя бы повезло с цветом кожи и всегда можно сослаться на расизм.
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kiroaltman
Так Тьерри же был тренером)
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Андрей Балабаев
Ответ Lionel Andres Messi 10
А Анри не хочет вспомнить свой опыт в Монако, когда он с командой на предпоследнее место опустился и вылетел изо всех турниров?
Зачем его опыт в Монакоооо? Для чего скажи его вспоминать? Спел бы Анри и продолжил о дискриминации)
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Амин Чич
В моем районом центре где я живу, у начальника МВД фамилия Чернов!!! Проблем нет
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МТБ
Вы начните с вопроса, много ли меньшинстс впахивают для того, чтобы повысить уровень, вместо нытья?
Просто одни живут работой годами, начинают с низших уровней, а другие хотят всё и сразу
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раскаявшийся жиробас
Не помню, чтоб Виейра, например, жаловался, что не может найти работу
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Dmitriy Racheev
Необходимо ввести систему драфта тренеров, но наоборот. Взял клуб ЛЧ, на следующий сезон главный тренер - Анри, выиграла сборная ЧМ, будьте добры трудоустроить Мостового.
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circassian*
Ответ JENNINGS
Тебе непросто найти работу, потому что: 1) все топовые тренеры стабильно работают в топ-клубах, вакантных ставок практически нет; 2) все помнят твой опыт в «Монако»
Первый пункт смешной. С чего ему вообще замахиваться на топ-клубы? Есть куча средних клубов, а в топ надо заслужить
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David Aprasidze
Пусть шеихи назначат тренерами мусульман арабов. Или они тоже расисты? Или просто не дураки. Такие как Анри и создают проблему
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NIK7478
Дело не в расизме, мне кажется. Анри уже был главным тренером, результаты плохие. Если бы феерил, то был бы нарасхват!
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Damir Kulbayev
Я люблю тебя, Тьерри, но если бы ты не обкакался как тренер в "Монако", возможно, у тебя были бы предложения.
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artem saribekyan
Тебе трудно найти работу не потому, что ты него, а потому, что ты бездарь как тренер!
Удобная позиция...
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Истину Глаголящий
ну тогда давайте введем квоты и все заруиним
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vanpadovan
Боже мой, не думал, что Анри настолько умственно отсталый. При чем неважно, реально ли он в это верит, либо же думает, что все остальные настолько глупые, что верят, что физруку не дают должность ГТ в крупных клубах из-за его полусмуглого цвета кожи.
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Vitto
Расизм съел и так небольшой мозг Анри.
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Один живой
возглавь сборную, чисто поржать...
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RUS-TOMSK
Тренеры должны тренировать ! А недотренеры как Анри - физкультуру преподавать!
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Павел Светлов
Ответ Гладиатор из Тушино
30% чёрных, 30% азиатов, 30% мусульман, 10% белых, из которых не менее 50% должны быть полукровки. Так победят расизм
а лгбт? а ДЦП-шники? а альц-геймеры?
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Sla Slo
Ты был хорошим игроком и ты мог легко найти работу в любом клубе, как игрок. Но, если ты как тренер не очень, при чем твой цвет кожи ?
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Master Slova
Ответ Акира_1
Очередной бывший футболист и позорный тренер. Вместе с Лэмпардом и Невиллом лучше бы в студии сидели, но нет надо лезть в тренеры. Но ему хотя бы повезло с цветом кожи и всегда можно сослаться на расизм.
так Невилл и сидит, а попробовать стоило, не попробуешь, не узнаешь
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