«Ман Сити» возглавил клубный рейтинг УЕФА по итогам сезона, «Бавария» – 2-я. «Челси», «Ливерпуль» и «Реал» – в топ-5

Теги Бавария ПСЖ Рома Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ювентус Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид УЕФА рейтинги Футбол

УЕФА обновил рейтинг европейских клубов по итогам сезона-2022/2023.

«Манчестер Сити», победитель Лиги чемпионов, возглавил рейтинг. На 2-е место опустилась «Бавария», а на третьем месте находится «Челси».

Затем идут «Ливерпуль», «Реал», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Барселона» и «Рома».

Рейтинг рассчитывается исходя из последних пяти сезонов.

47 комментариев

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blaugrano
И что интересно - Челси поднялся на две позиции.
Эффект Мудрика, не иначе.
+47
-3
+44
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Hitgoe Himgob
Ответ Black Phoenix
Почему в топе есть кризисный Челси, что в АПЛ находится в подвале таблицы, и нет Интера, что заскочил в финал ЛЧ, и закончил Серию А в топ-4?
Да Господи, рейтинг считается за 5 лет, посмотрите на сайте УЕФА как именно он считается
+33
-2
+31
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Hitgoe Himgob
кому интересно
54. Зенит
68. Краснодар
75. Локомотив
90. Спартак
106. ЦСКА
+17
-1
+16
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Влад Салаев
Для тех кто в бронепоезде, это достижения клубов за последние 5 сезонов.
+18
-3
+15
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Karl0709
Ответ Должун здоровый
С Великим Пепом нахождение Сити на вершине неудивительно!
Вы лучшая версия из Должунов 😁👍
+19
-4
+15
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Андрей
Ответ Black Phoenix
Я знаю, как считается рейтинг. На контрасте здесь и сейчас Челси - слабейшее звено. И это остро бросается в глаза. По уму вместо Челси конкретно по этому сезону должен быть Интер.
результаты здесь и сейчас учтутся через 5 лет. так что завязывай.
+9
0
+9
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Сергей Логинов
Ригобера волнует Челси, а где Барселона, его не волнует
+13
-5
+8
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Farhat Sabitov
Ответ Hitgoe Himgob
кому интересно 54. Зенит 68. Краснодар 75. Локомотив 90. Спартак 106. ЦСКА
Спартак опять засудили
+7
-1
+6
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Должун здоровый
С Великим Пепом нахождение Сити на вершине неудивительно!
+17
-11
+6
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Андрей Хенто
Два вылета в 1/8 от Аякса и Сити дорого обошлись Мадриду.
+7
-3
+4
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Gutalin
Ответ EdgarDavids_13
Челси 🧐?!
Так то Челси 1/4 ЛЧ играл даже в этом сезоне. А до этого вообще все отлично было
+4
0
+4
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Kubinec_
особо одаренные продолжают думать, что рейтинг за последний год только считают
+3
0
+3
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Роналду плачет
Ответ blaugrano
И что интересно - Челси поднялся на две позиции. Эффект Мудрика, не иначе.
Боули и новая схема 4-4-3 тоже внесли свой вклад
+4
-2
+2
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Вечно в бане
Ответ GuruFutbola
Сколько нужно было выпить чтобы такое высрать)
Примерно такое же количество, под которым ты все свои байтерские комменты пишешь.
+3
-1
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Милан 137
Рома там каким боком ?
Набили стату в великой Лиге Конференций
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misanthrope7
Ответ Висита Эльмурзаев
типичный фанат Барселоны с одной извилиной..
Апелляция к личности (лат. argumentum ad hominem — «аргумент к человеку») — логическая ошибка, при которой аргумент опровергается указанием на характер, мотив или другой атрибут лица, приводящего аргумент, или лица, связанного с аргументом, вместо указания на несостоятельность самого аргумента, объективные факты или логические рассуждения. (с)
+1
0
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Милан 137
Рома там каким боком ?
+2
-1
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фанат Ска хабаровска
Ответ Farhat Sabitov
Спартак опять засудили
Ты опять не смешно пошутил
+1
0
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Сикарио
А евролузерки из Барселоны откуда там?))
+12
-11
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GuruFutbola
Ответ Вечно в бане
Примерно такое же количество, под которым ты все свои байтерские комменты пишешь.
Для этого можно и не пить)
0
0
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llolishe
Манчестер Сити судейский мешок
+3
-3
0
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Zidane 21
не смотря на днищенские результаты в ЛЧ в последние годы, Ювентус держится в десятке.
+1
-1
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kunaguero
Мда. Нажмите на источник - сайт УЕФА и прочитайте как формируется рейтинг.
0
0
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AF007
Ответ proeast
Рома 10 место 👍🏻👏🏻
Что тут сказать, за второсортные еврокубки дают неоправданно много очков
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Висита Эльмурзаев
Ответ EdgarDavids_13
Челси 🧐?!
ага, который в 1/4 играл
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