«Ман Сити» возглавил клубный рейтинг УЕФА по итогам сезона, «Бавария» – 2-я. «Челси», «Ливерпуль» и «Реал» – в топ-5
УЕФА обновил рейтинг европейских клубов по итогам сезона-2022/2023.
«Манчестер Сити», победитель Лиги чемпионов, возглавил рейтинг. На 2-е место опустилась «Бавария», а на третьем месте находится «Челси».
Затем идут «Ливерпуль», «Реал», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Барселона» и «Рома».
Рейтинг рассчитывается исходя из последних пяти сезонов.
Эффект Мудрика, не иначе.
54. Зенит
68. Краснодар
75. Локомотив
90. Спартак
106. ЦСКА