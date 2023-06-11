«Ман Сити» возглавил клубный рейтинг УЕФА по итогам сезона, «Бавария» – 2-я. «Челси», «Ливерпуль» и «Реал» – в топ-5

УЕФА обновил рейтинг европейских клубов по итогам сезона-2022/2023.

«Манчестер Сити», победитель Лиги чемпионов, возглавил рейтинг. На 2-е место опустилась «Бавария», а на третьем месте находится «Челси».

Затем идут «Ливерпуль», «Реал», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Барселона» и «Рома».

Рейтинг рассчитывается исходя из последних пяти сезонов.