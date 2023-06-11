Хвича – лучший молодой игрок ЛЧ-2022/23. У вингера «Наполи» 2 гола и 4 ассиста за 9 игр

УЕФА признал Хвичу Кварацхелию лучшим молодым игроком Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.

Вингер в составе « » дошел до четвертьфинала. За 9 матчей он забил 2 гола и отдал 4 результативных паса.

Подробно со статистикой бывшего футболиста «Рубина» можно ознакомиться здесь.

Холанд, Винисиус, де Брюйне, Димарко и Куртуа – в сборной сезона Лиги чемпионов. В ней только игроки «Ман Сити», «Реала» и «Интера»

Родри признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов. Он забил 2 гола в 12 матчах (победный – в финале) при точности передач 93,8%