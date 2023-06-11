Хвича – лучший молодой игрок ЛЧ-2022/23. У вингера «Наполи» 2 гола и 4 ассиста за 9 игр
УЕФА признал Хвичу Кварацхелию лучшим молодым игроком Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.
Вингер в составе «Наполи» дошел до четвертьфинала. За 9 матчей он забил 2 гола и отдал 4 результативных паса.
Подробно со статистикой бывшего футболиста «Рубина» можно ознакомиться здесь.
Холанд, Винисиус, де Брюйне, Димарко и Куртуа – в сборной сезона Лиги чемпионов. В ней только игроки «Ман Сити», «Реала» и «Интера»
Родри признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов. Он забил 2 гола в 12 матчах (победный – в финале) при точности передач 93,8%
Впрочем, даже те же финалы Кубка России и ЛЧ сравнить - в первом был настоящий футбол, во втором - толкание распиаренных переоцененных днарей.
Вот где брать нормальные прогнозы???
Рейтинге букмекеров и ставка ТВ, либо продажные шляпы и работают на буков, либо дают прогнозы на отьеб....
Тупые приложения где любой может выдать свое умозаключение, это в обще зашквар! Хотел хоть сегодня не покупать прогноз, сам проанализировать и поставить,
а фиг там! Инфы по желаемым играм НОЛЬ! Короче рот я шатал, придется покупать и сегодня.
Где я покупаю? Сразу отвечаю чтобы мне не надоедали вопросами.
Ссылку не дам, иначе админ забанит. Сайт известный по этому в Яндексе вбиваем Кинг бол ру и переходим по первой ссылке.