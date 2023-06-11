Хвича – лучший молодой игрок ЛЧ-2022/23. У вингера «Наполи» 2 гола и 4 ассиста за 9 игр

Теги серия А Италия Лига чемпионов УЕФА УЕФА рейтинги Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

УЕФА признал Хвичу Кварацхелию лучшим молодым игроком Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.

Вингер в составе «Наполи» дошел до четвертьфинала. За 9 матчей он забил 2 гола и отдал 4 результативных паса.

Подробно со статистикой бывшего футболиста «Рубина» можно ознакомиться здесь.

Холанд, Винисиус, де Брюйне, Димарко и Куртуа – в сборной сезона Лиги чемпионов. В ней только игроки «Ман Сити», «Реала» и «Интера»

Родри признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов. Он забил 2 гола в 12 матчах (победный – в финале) при точности передач 93,8%

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А ты?
Если бы в ФНЛ поиграл сезон - другой, сразу бы ЗМ взял.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
А чем не угодил его ровесник Холланд?
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Peter Parker
А чем не угодил его ровесник Холланд?
Или Винисиус, который почти в каждом матче делал результативные действия
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goldstream
Обалдеть, Хвиче еще 22.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nasr Al
В серии А может и заслужил,но точно не здесь,столько вариантов,но выбрали его
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
Хейтеры, вынимайте 77 сантиметровый
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
Ответ VERBLYUD
Как же пиарят Хвичу. Вторая незаслуженная награда за сезон...
И кто же по твоему его пиарит? Англосаксы, масоны, илюминаты ???🤔🤔🤔
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Кто в сильнейшей лиге мира - РПЛ - потенциально подающий надежды игрок, тот в европке - неудержимый тащер, которого не способны остановить тамошние днища. Наглядно показывает, насколько же в европке низок уровень футбола по сравнению с РПЛ, если такое происходит.

Впрочем, даже те же финалы Кубка России и ЛЧ сравнить - в первом был настоящий футбол, во втором - толкание распиаренных переоцененных днарей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
masercew
Господи зачем я прочитал этот бред, очередной раз убеждаюсь что на этих шляпных сайтах полезной инфы не найти.
Вот где брать нормальные прогнозы???
Рейтинге букмекеров и ставка ТВ, либо продажные шляпы и работают на буков, либо дают прогнозы на отьеб....
Тупые приложения где любой может выдать свое умозаключение, это в обще зашквар! Хотел хоть сегодня не покупать прогноз, сам проанализировать и поставить,
а фиг там! Инфы по желаемым играм НОЛЬ! Короче рот я шатал, придется покупать и сегодня.
Где я покупаю? Сразу отвечаю чтобы мне не надоедали вопросами.
Ссылку не дам, иначе админ забанит. Сайт известный по этому в Яндексе вбиваем Кинг бол ру и переходим по первой ссылке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рома Классик
Непопулярное мнение, но имхо Квара в след сезоне сдуется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0rbit
Ответ Антон Фалафель
Хейтеры, вынимайте 77 сантиметровый
запятая где между семерками🤡
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
Ответ 0rbit
запятая где между семерками🤡
А ты уже проверил глубину?🤔🤔🤔
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий