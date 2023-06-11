Андрей Кириленко: «Не вижу никаких шансов вернуться на международные соревнования в ближайшие два-три года»

Теги сборная России РФБ Андрей Кириленко Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко считает, что российские спортсмены не скоро будут допущены до выступлений на международной арене.

– Оба сезона, несмотря на отстранение от международных соревнований, получились на удивление красивыми и интересными. Получается, наш баскетбол смог выжать какие-то плюсы из нынешней ситуации?

– Минусов я, конечно, вижу больше, но и плюсы тоже смогли извлечь. Потому что потерять практику игры в международном поле – огромный минус для нынешних баскетболистов и подрастающего поколения. Несомненно, спортивный уровень не может расти в таких условиях, но мы стараемся находить позитив, ведь больше ничего не остается.

Сейчас у нас есть огромная возможность уделить внимание российскому баскетболу и в частности внутреннему национальному чемпионату.

– Вы говорили, что FIBA настроена против политизации спорта. После того, как нас не допустили до квалификации к Олимпиаде, остаетесь при своем мнении?

– FIBA может быть настроена как угодно, это больше вопрос к МОКу, потому что федерации подчиняются этому органу, который определяет вектор спортивной политики. К сожалению, сейчас МОК очень сильно подвержен политической повестке и я не вижу никаких шансов вернуться на международные соревнования в ближайшие два-три года. Особенно в командных видах спорта. Это лишь мое личное субъективное мнение, – сказал Кириленко в интервью «Матч ТВ».

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9 комментариев

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Андрей Балабаев
Хоть реалист, а не Манилов. То есть матыцин
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Сергей
Адекватный чел
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Алексей Васильев
в что случилось!?
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romavor
лет пять даже не заикайтесь
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Евгений Соболев
10 лет..минимум
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Bashibuzuck
Очень оптимистичное заявление от президента федерации😁
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Nikita Dorodenko
Тут нет шансов вернуться к нормальной жизни в течение ближайший 2-3 лет, не то что к каким-то там соревнованиям.
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Олег Кузнецов
Ответ Андрей Балабаев
Хоть реалист, а не Манилов. То есть матыцин
Есть один шанс, смена политического режима в России.
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