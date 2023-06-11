Андрей Кириленко: «Не вижу никаких шансов вернуться на международные соревнования в ближайшие два-три года»

Президент Российской федерации баскетбола считает, что российские спортсмены не скоро будут допущены до выступлений на международной арене.

– Оба сезона, несмотря на отстранение от международных соревнований, получились на удивление красивыми и интересными. Получается, наш баскетбол смог выжать какие-то плюсы из нынешней ситуации?

– Минусов я, конечно, вижу больше, но и плюсы тоже смогли извлечь. Потому что потерять практику игры в международном поле – огромный минус для нынешних баскетболистов и подрастающего поколения. Несомненно, спортивный уровень не может расти в таких условиях, но мы стараемся находить позитив, ведь больше ничего не остается.

Сейчас у нас есть огромная возможность уделить внимание российскому баскетболу и в частности внутреннему национальному чемпионату.

– Вы говорили, что FIBA настроена против политизации спорта. После того, как нас не допустили до квалификации к Олимпиаде, остаетесь при своем мнении?

– FIBA может быть настроена как угодно, это больше вопрос к МОКу, потому что федерации подчиняются этому органу, который определяет вектор спортивной политики. К сожалению, сейчас МОК очень сильно подвержен политической повестке и я не вижу никаких шансов вернуться на международные соревнования в ближайшие два-три года. Особенно в командных видах спорта. Это лишь мое личное субъективное мнение, – сказал Кириленко в интервью «Матч ТВ».

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