ЦСКА выиграл первый трофей за 5 лет – Кубок России. В 2018-м брали Суперкубок

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Владимир Федотов Футбол

ЦСКА выиграл первый трофей с 2018 года.

Команда Владимира Федотова одолела «Краснодар» (1:1, 6:5 – по пенальти) в финале Фонбет Кубка России.

Армейцы ничего не выигрывали с 27 июля 2018 года – тогда они одержали победу над «Локомотивом» (1:0) в игре за Суперкубок России.

Всего у ЦСКА 8 побед в Кубке России, с учетом Кубка СССР – 13.

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50 комментариев

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Кирилл
Игорь - это столб ЦСКА, это легенда !
Перед стадионом срочно ставить памятник уже прямо сейчас !

Спасибо за этот трофей лично ему !
Кубок уже армейский !
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Отец Абду
Акинфеев - как всегда, на высоте. ЦСКА - как всегда, обладатель кубка. Ничего нового под солнцем

Поздравляю всех болельщиков ЦСКА...
+41
-4
+37
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Товарищ Наркотик
Акинфеев на пенках - это уровень Мартинеса. 2 взял, одну ещё перебить дали, ещё 2 чудом не взял. Гений
+36
-3
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ZND
Ну что у Зенита в этом году золото чемпионата.
У ЦСКА серебро и кубок.
У Спартака яйца соболева
+32
-3
+29
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Андрей Хенто
Красавец Игорь, затащил команду, Мойзес обязан проставиться. Рад за Федотова - отличный специалист.
+29
-6
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Александр Ветров
Когда Заболотный подошёл к мячу, я серьёзно труханул. Но Антон не подвёл. С победой, братья. ❤️💙
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+13
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error505
Поздравляю всех фанатов коней с долгожданным трофеем! Акинфеев - легенда российского футбола!
+13
-1
+12
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Rio de Janeiro
Напряжения в финале КР было больше чем в финале ЛЧ)

P.S Игорёк для ЦСКА и российского футбола без всякого преувеличения как Яшин для Динамо и футбола советского
+13
-3
+10
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idemidov
Ответ samarskij-kuzmich
Ну надо же. Какая неожиданность. Кто бы мог подумать, что именно ЦСКА выиграет Кубок? )) То, что Кубок подарили ЦСКА стало ясно ещё в феврале. О том, что Кубок "выиграет" ЦСКА я уже несколько раз писал, начиная с февраля. Цирк🤡
ЦСКА как раз больше заслужил, т.к. выбил всех соперников, как и должно быть в кубковой системе. А Краснодар уже вылетал от ЦСКА, но пролез через путь регионов.
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9черное
Игорь Игорь
АКИНФЕЕВ❤️💙
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Aleksey Novikov
Игорь ты супер!!!
Спасибо тебе Легенда
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Aleksandr Dubovik
Как же долго не было трофеев! ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!
+8
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Max Zhomkov
акинфей 21ый трофей , а Сафонов на банке. хаха
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Dr_horrible
Если бы не Смолов и его пижонство, то у Игоря Владимировича не было бы ни одной проигранной серии пенальти
А так, блестящая серия: против Амкара, против Динамо, финал с Анжи, полуфинал против Спартака, против Испании, и сегодня - против Краснодара. 6 выигранныж серии пенальти, браво, легенда
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+3
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Джефф Лебовски
Армейцев с победой.
Кубок отдал Илич, не поставив Сафонова на пенальти.
Решение не ставить его на игру было правильное.
Но пенальти - очевидно же, что бить пенальти молодому вратарю намного проще, чем матёрому Матвею, который часто их тащит ((((((((((((((((((
Катастрофический просчёт тренера.
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Константин Безликих
Шикарный матч с праздничной атмосферой и интригой.Равная игра, но Акинфеев зарешал.Всех с победой!Краснодару спасибо за достойную игру.
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alexman1996
Лысые шарлатаны побеждают, получается.)
Вчера Пеп, сегодня Федотов.)
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LionKing
Спасибо ТРЕНЕРУ за КОМАНДУ!!!
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tommy_hell_trigger
Игорь Владимирович просто батя!
С каким железобетонным спокойствием он это делает, стальные нервы
+2
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Крэнг
Ответ Kabardinka
Жаль, что не Краснодар.
Страдай
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9черное
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ❤️💙
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Аленка_76
ЦСКА молодцы!АКИНФЕЕВ! ЛЕГЕНДА!
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jjeka
Очень жаль Краснодар, никак не приходят победы
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Кирилл Захаров
Когда Акинфеев в воротах при серии пенальти
, то даже не думаешь о проигрыше
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ymuller
Вы видели, Игорь даже улыбнулся, когда после своего удара к нему подошел Гайич. Такой опыт уже, что ему невозможно переживать так как это делают другие
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