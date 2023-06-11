ЦСКА выиграл первый трофей за 5 лет – Кубок России. В 2018-м брали Суперкубок

ЦСКА выиграл первый трофей с 2018 года.

Команда Владимира Федотова одолела « » (1:1, 6:5 – по пенальти) в финале Фонбет Кубка России.

Армейцы ничего не выигрывали с 27 июля 2018 года – тогда они одержали победу над «Локомотивом» (1:0) в игре за Суперкубок России.

Всего у 8 побед в Кубке России, с учетом Кубка СССР – 13.

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