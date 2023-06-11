ЦСКА выиграл первый трофей за 5 лет – Кубок России. В 2018-м брали Суперкубок
ЦСКА выиграл первый трофей с 2018 года.
Команда Владимира Федотова одолела «Краснодар» (1:1, 6:5 – по пенальти) в финале Фонбет Кубка России.
Армейцы ничего не выигрывали с 27 июля 2018 года – тогда они одержали победу над «Локомотивом» (1:0) в игре за Суперкубок России.
Всего у ЦСКА 8 побед в Кубке России, с учетом Кубка СССР – 13.
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Перед стадионом срочно ставить памятник уже прямо сейчас !
Спасибо за этот трофей лично ему !
Кубок уже армейский !
Поздравляю всех болельщиков ЦСКА...
У ЦСКА серебро и кубок.
У Спартака яйца соболева
P.S Игорёк для ЦСКА и российского футбола без всякого преувеличения как Яшин для Динамо и футбола советского
АКИНФЕЕВ❤️💙
Спасибо тебе Легенда
А так, блестящая серия: против Амкара, против Динамо, финал с Анжи, полуфинал против Спартака, против Испании, и сегодня - против Краснодара. 6 выигранныж серии пенальти, браво, легенда
Кубок отдал Илич, не поставив Сафонова на пенальти.
Решение не ставить его на игру было правильное.
Но пенальти - очевидно же, что бить пенальти молодому вратарю намного проще, чем матёрому Матвею, который часто их тащит ((((((((((((((((((
Катастрофический просчёт тренера.
Вчера Пеп, сегодня Федотов.)
С каким железобетонным спокойствием он это делает, стальные нервы
, то даже не думаешь о проигрыше