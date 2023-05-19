ЧМ по хоккею 2023. Казахстан обыграл Словакию, Финляндия забила 7 голов Венгрии, Латвия победила Словению

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В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Сборная Казахстана одержала победу в матче со Словакией (4:3 Б), Латвия победила Словению (3:2), Финляндия обыграла Венгрию (7:1). 

Сборные России и Беларуси отстранены от турниров под эгидой ИИХФ. 

Чемпионат мира-2023

Группа А

Венгрия – Финляндия 1:7 (0:1, 1:1, 0:5)
Дата проведения
19 мая, 16.20, «Нокиа Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 12 Лехтонен (Рантанен, Охтамаа)
0:2 – 23 Какко (Армия, Суомела)
1:2 – 26 Шебок (Пожгай, Галло)
1:3 – 41 Охтамаа (Рантанен, Маннинен)
1:4 – 43 Хартикайнен (Рантанен, Лехтонен)
1:5 – 46 Капанен (Какко, Суомела)
1:6 – 54 Мереля (Фриман, Бьорнинен)
1:7 – 59 Армия (Мяяття, Олкинуора)
Вратари: Балиж 37/44 – Олкинуора 12/13.

 

Австрия – Германия 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Дата проведения
19 мая, 20.20, «Нокиа Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Штурм (Эль, Нидербергер)
1:1 – 11 Вольф (Шнайдер, Росси)
1:2 – 16 Туоми (Стаховяк, Мюллер)
1:3 – 33 Стаховяк (Шюц, Мюллер)
2:3 – 53 Хаудум (Вуковитс, Хубер)
2:4 – 58 Штурм ()
Вратари: Кикерт 20/23 – Нидербергер 16/18.

Группа B

Латвия – Словения 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Дата проведения
19 мая, 16.20, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Букартс (Джериньш, Индрашис)
1:1 – 27 Куралт (Тичар, Маговац)
2:1 – 31 Даугавиньш (Балинскис)
3:1 – 37 Букартс (Джериньш)
3:2 – 39 Верлич (Урбас)
Вратари: Шилов 26/28 – Крошель 24/27.

 

Казахстан – Словакия 4:3 (0:1, 3:0, 0:2, 0:0, по буллитам - 1:0)
Дата проведения
19 мая, 20.20, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео
0:1 – 14 Кох (Гривик)
1:1 – 21 Старченко (Рымарев, Данияр)
2:1 – 24 Орехов (Михайлис, Старченко)
3:1 – 25 Рымарев (Михайлис, Старченко)
3:2 – 48 Паник (Гривик, Кох)
3:3 – 56 Регенда (Гривик, Иван)
Вратари: Шутов 48/51 – Главай 22/25.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2023

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2023

Статистика ЧМ по хоккею 2023

Стартовал Fantasy-турнир к чемпионату мира по хоккею-2023!

206 комментариев

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SPRKT
не, ну буллиты казахов - это прям космос
+35
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+35
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Венер Кучербаев
круто казахи буллиты забивают!!! Муратов красавчик, Михайлис мастерюга!!!
+20
0
+20
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Белый офицер
В палате испанца на выходные включают вай-фай что ли???
+16
-1
+15
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Dottore
Красавцы!!! Уже 3:1 🇰🇿🇰🇿🇰🇿
+15
0
+15
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Эд..19
Казахстан - с победой ! 4 из 4 в буллитах ! Но для ПО нужно было 3 очка. Всё равно молодчики ! Победа над словаками дорогого стоит.
+13
0
+13
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Dottore
За Казахстан 🇰🇿🇰🇿🇰🇿
+15
-4
+11
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Advokaat
Молодцы, дожали словаков на буллитам
+11
0
+11
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Advokaat
Теперь дожать латышей и вынести словенцев и плей офф станет реальностью
+11
-1
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ДенКаз
Казахстан с победой 🏒👍 Усть-Каменогорску привет из Нижнего Новгорода 👌
+10
0
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Advokaat
Без легионеров с одной молодежью + Старченко, Рымарев - неплохой результат для начала, дальше только в прогресс ✌️ Муратов, Мухаметов, Данияр - будущее этой сборной
+10
0
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Венер Кучербаев
Ответ Иван_Флягин
Казахстан по ходу дела и Словении влетит. Ваще мёртвые.
крепкую Норвегию же Казахстан обыграл. а проиграли пока только явным фаворитам. причём, проигрывают относительно достойно, пропуская всего по 5 шайб. не как Австрия и Венгрия, которые стабильно по 7 шайб получают. в общем, думаю, на Словению у Казахстана точно хватит сил и мастерства. и они ещё вполне могут зарубиться за 4 место с Латвией и Словакией. но, думаю, в итоге Словакия будет 4-я, Латвия 5-я, Казахстан - 6-е место займёт, Норвегия 7-я. в любом случае, всё в руках казахов - если они обыграют и словаков, и Латвию, то выйдут в плей-офф (по умолчанию считаю, что Словению обыграют точно).
+8
0
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Кавабунга Шреддоголовый
США 7:1
Швеция 7:1
Финляндия такая: «а чем мы хуже?» 7:1.
Как и чехи вчера, два периода дурью маялись
+7
0
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Белый офицер
Когда испанец орал какие казахи слабые они выиграли в норгов. Потом он куда то пропал и было 5-1 5-0 5-1. Теперь сумасшедший опять орет и казахи побеждают (на данный момент) словаков ))
+7
0
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Cube Litening C:68X
Ответ Dottore
Красавцы!!! Уже 3:1 🇰🇿🇰🇿🇰🇿
Ещё лучше..👏
+7
0
+7
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badr
Система Робурга творит чудеса). Не ну, буллиты все шикарны, Михайлис добил.
+7
0
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Vincxkttk
Удачи Казахстан!
+6
0
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Эскалация добра
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вызывайте неотложку с пожарными испанцу,у него онал сдетанировал.
+6
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Ерлан Салгарин
Всех с победой
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Евгений Мешков
Ротенберг таки снова всем все доказал))))
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Aleksey Plotnikov
Вот это Шутов засэйвил о_О
Напомнило сэйв Василевского. Только Вася ловушкой за спиной выловил.
+6
-1
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Святогор
гоол 🇩🇪🇩🇪🇩🇪🏒🏒🏒🏒
+5
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Венер Кучербаев
Ответ Эд..19
Спаслись словаки. Даже одно очко даёт им хорошие шансы на ПО. 11 очков позволят пройти дальше (у них Словения и Норвегия в соперниках). Жаль, не дотерпел Казахстан.
да, казахам надо было в основное время побеждать.
+5
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Advokaat
Красавцы казахи 👍
+5
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Dottore
С Победой Казахстан 🇰🇿🇰🇿🇰🇿
+4
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Илья Владимирович
Ротен тащит Казахстан в ПО)
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