ЧМ по хоккею 2023. Казахстан обыграл Словакию, Финляндия забила 7 голов Венгрии, Латвия победила Словению

В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

одержала победу в матче со (4:3 Б), победила Словению (3:2), обыграла Венгрию (7:1).

Сборные России и Беларуси отстранены от турниров под эгидой ИИХФ.

Группа А

Группа B

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2023

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2023

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Стартовал Fantasy-турнир к чемпионату мира по хоккею-2023!