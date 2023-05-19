ЧМ по хоккею 2023. Казахстан обыграл Словакию, Финляндия забила 7 голов Венгрии, Латвия победила Словению
В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Сборная Казахстана одержала победу в матче со Словакией (4:3 Б), Латвия победила Словению (3:2), Финляндия обыграла Венгрию (7:1).
Сборные России и Беларуси отстранены от турниров под эгидой ИИХФ.
Группа А
- Дата проведения
- 19 мая, 16.20, «Нокиа Арена»
- 0:1 – 12 Лехтонен (Рантанен, Охтамаа)
- 0:2 – 23 Какко (Армия, Суомела)
- 1:2 – 26 Шебок (Пожгай, Галло)
- 1:3 – 41 Охтамаа (Рантанен, Маннинен)
- 1:4 – 43 Хартикайнен (Рантанен, Лехтонен)
- 1:5 – 46 Капанен (Какко, Суомела)
- 1:6 – 54 Мереля (Фриман, Бьорнинен)
- 1:7 – 59 Армия (Мяяття, Олкинуора)
- Дата проведения
- 19 мая, 20.20, «Нокиа Арена»
- 0:1 – 4 Штурм (Эль, Нидербергер)
- 1:1 – 11 Вольф (Шнайдер, Росси)
- 1:2 – 16 Туоми (Стаховяк, Мюллер)
- 1:3 – 33 Стаховяк (Шюц, Мюллер)
- 2:3 – 53 Хаудум (Вуковитс, Хубер)
- 2:4 – 58 Штурм ()
- Вратари: Кикерт 20/23 – Нидербергер 16/18.
Группа B
- Дата проведения
- 19 мая, 16.20, «Арена-Рига»
- 1:0 – 11 Букартс (Джериньш, Индрашис)
- 1:1 – 27 Куралт (Тичар, Маговац)
- 2:1 – 31 Даугавиньш (Балинскис)
- 3:1 – 37 Букартс (Джериньш)
- 3:2 – 39 Верлич (Урбас)
- Дата проведения
- 19 мая, 20.20, «Арена-Рига»
- 0:1 – 14 Кох (Гривик)
- 1:1 – 21 Старченко (Рымарев, Данияр)
- 2:1 – 24 Орехов (Михайлис, Старченко)
- 3:1 – 25 Рымарев (Михайлис, Старченко)
- 3:2 – 48 Паник (Гривик, Кох)
- 3:3 – 56 Регенда (Гривик, Иван)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2023
Швеция 7:1
Финляндия такая: «а чем мы хуже?» 7:1.
Как и чехи вчера, два периода дурью маялись
Напомнило сэйв Василевского. Только Вася ловушкой за спиной выловил.