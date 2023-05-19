Австралия ввела санкции против главы ФК ЦСКА и помощника Путина Орешкина, спонсора ХК ЦСКА «Роснефти» и «Северстали»

Теги ЦСКА ЦСКА Северсталь премьер-лига Россия КХЛ Роснефть Политика Максим Орешкин Хоккей

Правительство Австралии ввело санкции против компаний и лиц из РФ, связанных со спортом.

Под ограничительные меры попали генеральный спонсор хоккейного клуба ЦСКА – ПАО «НК «Роснефть», а также ПАО «Северсталь» – генеральный спонсор одноименного клуба Фонбет чемпионата КХЛ.

Кроме того, в санкционный список включен председатель совета директоров футбольного клуба ЦСКА Максим Орешкин, который также является помощником президента России Владимира Путина, членом наблюдательного совета «Росатома» и членом совета директоров «Роснефти».

В общей сложности санкции затронут 21 организацию и три физических лица.

Материалы по теме

61 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
А ведь мы так хотели пригласить какого-нибудь австралийского хоккеиста в КХЛ.
+78
-15
+63
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Какой этот Орешкин видимо талантливый , столько должностей одновременно . Росатом , Роснефть и футболе спец и на трубе дудец
+45
-2
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
men555
Ответ Millencolin
теперь оба ЦСКА и Северсталь не сыграют в Австралии?
Неа друг, бабосики ворованные с бюджета через Австралииские фирмы проходить уже не будут, если что напомню около 400 млрд. арестовано за бугром.
+42
-17
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Millencolin
теперь оба ЦСКА и Северсталь не сыграют в Австралии?
+26
-3
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
А теперь РФС будет еще рассматривать переход в Азиатскую Конфедерацию?
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Millencolin
Ответ men555
Неа друг, бабосики ворованные с бюджета через Австралииские фирмы проходить уже не будут, если что напомню около 400 млрд. арестовано за бугром.
какие еще австралийские фирмы?) деньги выводятся в оффшоры, к коим Австралия никак не относится, а то, о чем ты говоришь, это арест активов (счетов и имущества), принадлежащих РФ и подсанкционным лицам. есть ли у господина Орешкина счета в австралийских банках мне, конечно, неизвестно, но я в этом сильно сомневаюсь. и какое имущество Роснефти и Северстали может находиться в Австралии тоже не в курсе. я думаю, это просто формальный шаг солидарности с союзниками по санкциям.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
(leno4ka) Бубнова
😂
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SadButTrue
Ответ Фан Рубина
А ведь мы так хотели пригласить какого-нибудь австралийского хоккеиста в КХЛ.
Санкции нам только на пользу 💪
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
Теперь хоккейный ЦСКА не сможет встретиться со сборной австралии я так понимаю. Печалька.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
men555
Какое они имели право, ввести санкции против честных и порядочных людей.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FilinMD
Ответ men555
Неа друг, бабосики ворованные с бюджета через Австралииские фирмы проходить уже не будут, если что напомню около 400 млрд. арестовано за бугром.
400? Почему сразу не 500? Цифра там - 300, и от этих 300 еще и бОльшую часть не могут найти:

https://news.yahoo.com/eu-not-yet-found-300-153940309.html
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vs1804
Я давно подозревал, что в кенгурятне за "Спартак" топят.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FilinMD
Ответ Millencolin
какие еще австралийские фирмы?) деньги выводятся в оффшоры, к коим Австралия никак не относится, а то, о чем ты говоришь, это арест активов (счетов и имущества), принадлежащих РФ и подсанкционным лицам. есть ли у господина Орешкина счета в австралийских банках мне, конечно, неизвестно, но я в этом сильно сомневаюсь. и какое имущество Роснефти и Северстали может находиться в Австралии тоже не в курсе. я думаю, это просто формальный шаг солидарности с союзниками по санкциям.
Скорее лишний жест поклонения перед господином, чтобы не забывал о том, насколько ему преданы
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagner01
Напугали так напугали!
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Topordo
Нас рать
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
weaverpro
Санкции нам только на пользу! Господин Байден, поддайте парку! ))
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GromwuD
Орешкин??? это то тот который сразу после студенчества порулил в ЦБ, потом в другом банке и стал министром экономики?)) очевидно все сам, все сам)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shagry
Ответ Aleksey Yashin
А теперь РФС будет еще рассматривать переход в Азиатскую Конфедерацию?
А Австралия это вся Азия? Или мощный авторитетный игрок в данной зоне? Их голос то же самое, что голос Непала или Индонезии.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hett
как теперь дальше жить 😪
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мишаня Кашников
довольно нам уже не больно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Лаврушин
Офигеть,теперь ЦСКА австралийских хоккеистов не сможет в команду взять?Ваще жесть,куда же без них?😁
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
muxaNIK
хер вам а не вологодское масло теперь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Ловко пристроились наши большие чиновники в разных советах директоров получая огромные деньги за эту "тяжелую работу"
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ответ SadButTrue
Санкции нам только на пользу 💪
Скажи чей Крым ?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barcelona Forever
Кенгурятники услышали слово хоккей и решили ввести санкции🤣
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий