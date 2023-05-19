Австралия ввела санкции против главы ФК ЦСКА и помощника Путина Орешкина, спонсора ХК ЦСКА «Роснефти» и «Северстали»

Правительство Австралии ввело санкции против компаний и лиц из РФ, связанных со спортом.

Под ограничительные меры попали генеральный спонсор хоккейного клуба ЦСКА – ПАО «НК «Роснефть», а также ПАО « » – генеральный спонсор одноименного клуба Фонбет чемпионата .

Кроме того, в санкционный список включен председатель совета директоров футбольного клуба Максим Орешкин, который также является помощником президента России Владимира Путина, членом наблюдательного совета «Росатома» и членом совета директоров «Роснефти».

В общей сложности санкции затронут 21 организацию и три физических лица.