Австралия ввела санкции против главы ФК ЦСКА и помощника Путина Орешкина, спонсора ХК ЦСКА «Роснефти» и «Северстали»
Правительство Австралии ввело санкции против компаний и лиц из РФ, связанных со спортом.
Под ограничительные меры попали генеральный спонсор хоккейного клуба ЦСКА – ПАО «НК «Роснефть», а также ПАО «Северсталь» – генеральный спонсор одноименного клуба Фонбет чемпионата КХЛ.
Кроме того, в санкционный список включен председатель совета директоров футбольного клуба ЦСКА Максим Орешкин, который также является помощником президента России Владимира Путина, членом наблюдательного совета «Росатома» и членом совета директоров «Роснефти».
В общей сложности санкции затронут 21 организацию и три физических лица.
https://news.yahoo.com/eu-not-yet-found-300-153940309.html