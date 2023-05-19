«Чеховские медведи» впервые с 2002 года не станут чемпионами России по гандболу
Сегодня определились финалисты мужского чемпионата России по гандболу.
Московский ЦСКА по сумме двух полуфинальных матчей обыграл «Чеховских медведей», а «Пермские медведи» победили клуб «Виктор» из Ставрополя.
Таким образом, «Чеховские медведи» впервые с 2002 года не станут чемпионами России. Они выигрывали турнир 21 раз подряд.
OLIMPBET Суперлига
Мужчины
1/2 финала
Чехов
Чеховские медведи – ЦСКА – 26:29 (13:17)
Первый матч: 27:29
Ставрополь
Виктор – Пермские медведи – 32:32 (15:17)
Первый матч: 31:43
Только вдуматься: человек мог родиться, пойти в сад, школу, институт, а в лиге гандбола без перемен… есть ли там вообще болельщики, кроме семей игроков?!