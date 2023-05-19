Сегодня определились финалисты мужского чемпионата России по гандболу.

Московский ЦСКА по сумме двух полуфинальных матчей обыграл «Чеховских медведей», а «Пермские медведи» победили клуб «Виктор» из Ставрополя.

Таким образом, «Чеховские медведи» впервые с 2002 года не станут чемпионами России. Они выигрывали турнир 21 раз подряд.

OLIMPBET Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

1/2 финала

Чехов

Чеховские медведи – ЦСКА – 26:29 (13:17)

Первый матч: 27:29

Ставрополь

Виктор – Пермские медведи – 32:32 (15:17)

Первый матч: 31:43