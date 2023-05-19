«Чеховские медведи» впервые с 2002 года не станут чемпионами России по гандболу

Теги Чеховские медведи Динамо-Виктор чемпионат России результаты Пермские медведи ЦСКА Гандбол

Сегодня определились финалисты мужского чемпионата России по гандболу.

Московский ЦСКА по сумме двух полуфинальных матчей обыграл «Чеховских медведей», а «Пермские медведи» победили клуб «Виктор» из Ставрополя.

Таким образом, «Чеховские медведи» впервые с 2002 года не станут чемпионами России. Они выигрывали турнир 21 раз подряд.

OLIMPBET Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

1/2 финала

Чехов

Чеховские медведи – ЦСКА – 26:29 (13:17)

 

Первый матч: 27:29

 

Ставрополь

Виктор – Пермские медведи – 32:32 (15:17)

 

Первый матч: 31:43

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37 комментариев

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pele_kan
Ответ nikolaev-78
Ндэ. Земля налетит на земную ось
о которую трутся спиной Чеховские медведи
+164
-1
+163
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Иван Стрелков
При чем Чеховские медведи и есть исторический ЦСКА, переехавший в Подмосковье.
+76
-1
+75
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nikolaev-78
Ндэ. Земля налетит на земную ось
+60
0
+60
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Darshan
Еще и в баскетболе ЦСКА не выиграл. Потрясение основ)
+37
-1
+36
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Attaboy
Я думал только в отечественном баскетболе был такой гегемон!
Только вдуматься: человек мог родиться, пойти в сад, школу, институт, а в лиге гандбола без перемен… есть ли там вообще болельщики, кроме семей игроков?!
+32
-1
+31
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And-Rover
Московский ЦСКА, в прошлом московский Спартак. Какое же это извращение над здравым смыслом.
+29
-2
+27
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nikitikusenechka
Ответ Attaboy
Я думал только в отечественном баскетболе был такой гегемон! Только вдуматься: человек мог родиться, пойти в сад, школу, институт, а в лиге гандбола без перемен… есть ли там вообще болельщики, кроме семей игроков?!
Есть, я болельщик Пермских медведей )
+22
0
+22
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dovlet
Ответ Иван Стрелков
При чем Чеховские медведи и есть исторический ЦСКА, переехавший в Подмосковье.
Да, а ЦСКА этот сформировался из Спартака. Такие дела
+19
0
+19
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Сергей Орлов
Ответ pele_kan
о которую трутся спиной Чеховские медведи
отлично)
+15
-1
+14
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Водяра
Ответ Иван Стрелков
При чем Чеховские медведи и есть исторический ЦСКА, переехавший в Подмосковье.
Как и во всех сферах: из одного кармана в другой.
+22
-9
+13
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estoico
А что если это и была так самая игла в яйце?
+12
0
+12
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Иван Стрелков
Ответ Darshan
Еще и в баскетболе ЦСКА не выиграл. Потрясение основ)
Традиционных ценностей!
+10
0
+10
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Упасть бы ниц и ницше
теперь "Тамбовские волки" чемпионы
+9
0
+9
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Anton Solovyev
Ответ Darshan
Еще и в баскетболе ЦСКА не выиграл. Потрясение основ)
ЦСКА второй год уже не побеждает в баскетболе, в прошлом году зенит их обыграл в финале
+8
0
+8
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Abdul Aziz
Ответ pele_kan
о которую трутся спиной Чеховские медведи
Теперь будут Пермские Медведи
+7
0
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Андрей Винтовой
Ответ Тасманиец
А где вопли "экспертов" про то что многолетняя доминация убивает интерес к гандболу? :) Или это другое?
А к гандболу в России есть интерес?
+4
0
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rembrandao
Ответ Darshan
Еще и в баскетболе ЦСКА не выиграл. Потрясение основ)
В баскетболе гегемонию ЦСКА еще в прошлом году прервали
+4
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Медведи - бывший ЦСКА, ЦСКА - бывший Спартак, всё нормально 🤪
+4
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Karpins
Это Гинер все купил
+4
0
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rwo-51
Гандбол классный вид спорта. Соккер ему с треском проигрывает в зрелищности. На неделе шли еврокубки и там и там, выбрал конечно гандбол. Польский Евроспорт все четвертьфиналы транслировал. Российский сегодня тоже глянул
+3
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Антидепрессанты для овощей
Чёрный лебедь прокукарекал. Сейчас раскачка такая пойдёт, какой ещё мир не видал. Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам!
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Silent2006
Ответ Иван Стрелков
При чем Чеховские медведи и есть исторический ЦСКА, переехавший в Подмосковье.
Уроборос пожрал собственный хвост
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juki_puki
Ответ nikolaev-78
Ндэ. Земля налетит на земную ось
это должно было быть 4 мая ))
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МТБ
Ответ Anton Solovyev
ЦСКА второй год уже не побеждает в баскетболе, в прошлом году зенит их обыграл в финале
Но в этом они даже в финал не прошли.
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krash_artem
Ответ Тасманиец
А где вопли "экспертов" про то что многолетняя доминация убивает интерес к гандболу? :) Или это другое?
То что мертво умереть не может
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