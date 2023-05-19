Александра Медведева раздражают разговоры о деградации РПЛ на фоне гегемонии «Зенита».

«Меня сначала удивляло, а теперь раздражает, как у нас любят поносить командные виды спорта.

Да, наша футбольная лига отличается от пяти ведущих европейских по многим параметрам. Но она сложная и уж точно не позорная и не отвратительная. В нашей лиге забивать голы труднее, потому что большинство команд выбирают оборонительный стиль игры, особенно играя против «Зенита».

То же самое касается баскетбола, который многие хают: наш баскетбол абсолютно европейского уровня, несмотря на отъезд части легионеров.

Когда говорят, что пять побед «Зенита» подряд – деградация нашего футбола, мне просто смешно. Почему так не говорили ни про немецкий, ни про итальянский чемпионаты? Ведь там тоже «Бавария» или «Ювентус» побеждали по 8-9 раз подряд.

Самое главное, что профессиональный спорт жив, несмотря на очевидные проблемы. Футбольная жизнь продолжается, мы хотим продлить нашу серию. Мы ждем конкурентов на поле: давайте, попробуйте сразиться с нами», – сказал генеральный директор « ».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!