Александр Медведев: «Когда говорят, что 5 побед «Зенита» подряд – деградация нашего футбола, мне смешно. Почему так не говорили про Германию и Италию?»
Александра Медведева раздражают разговоры о деградации РПЛ на фоне гегемонии «Зенита».
«Меня сначала удивляло, а теперь раздражает, как у нас любят поносить командные виды спорта.
Да, наша футбольная лига отличается от пяти ведущих европейских по многим параметрам. Но она сложная и уж точно не позорная и не отвратительная. В нашей лиге забивать голы труднее, потому что большинство команд выбирают оборонительный стиль игры, особенно играя против «Зенита».
То же самое касается баскетбола, который многие хают: наш баскетбол абсолютно европейского уровня, несмотря на отъезд части легионеров.
Когда говорят, что пять побед «Зенита» подряд – деградация нашего футбола, мне просто смешно. Почему так не говорили ни про немецкий, ни про итальянский чемпионаты? Ведь там тоже «Бавария» или «Ювентус» побеждали по 8-9 раз подряд.
Самое главное, что профессиональный спорт жив, несмотря на очевидные проблемы. Футбольная жизнь продолжается, мы хотим продлить нашу серию. Мы ждем конкурентов на поле: давайте, попробуйте сразиться с нами», – сказал генеральный директор «Зенита».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Но у нас развалили футбол ради липовой доминации провластного проекта
Только у нас мыслят неправильно, хотят что бы Зенит стал слабже а не остальные сильнее , вот это нужно менять
В то же время, наш "шампиньон" стабильно получает за щеkу в группе ЛЧ, играя с откровенно средними европейскими командами.
Вот и вся СУЩЕСТВЕННАЯ разница.
А выиграет Сити ещё пару титулов в 2024 и 2025 - и про Англию заговорят.
По факту, если представить, что завтра не станет Зенита и РФ вернут в еврокубки, клубы, которые сегодня топ2-6, будут там отлетать еще с большим треском. За время лимита уровень РПЛ упал очень сильно. И если ты с этим не согласен, у тебя огромные проблемы с восприятием реальности (и кажется, я догадываюсь, за какой клуб ты болеешь)