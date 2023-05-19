Александр Медведев: «Когда говорят, что 5 побед «Зенита» подряд – деградация нашего футбола, мне смешно. Почему так не говорили про Германию и Италию?»

Теги Зенит премьер-лига Россия бундеслига Германия серия А Италия Александр Медведев Матч ТВ Футбол

Александра Медведева раздражают разговоры о деградации РПЛ на фоне гегемонии «Зенита».

«Меня сначала удивляло, а теперь раздражает, как у нас любят поносить командные виды спорта.

Да, наша футбольная лига отличается от пяти ведущих европейских по многим параметрам. Но она сложная и уж точно не позорная и не отвратительная. В нашей лиге забивать голы труднее, потому что большинство команд выбирают оборонительный стиль игры, особенно играя против «Зенита».

То же самое касается баскетбола, который многие хают: наш баскетбол абсолютно европейского уровня, несмотря на отъезд части легионеров.

Когда говорят, что пять побед «Зенита» подряд – деградация нашего футбола, мне просто смешно. Почему так не говорили ни про немецкий, ни про итальянский чемпионаты? Ведь там тоже «Бавария» или «Ювентус» побеждали по 8-9 раз подряд.

Самое главное, что профессиональный спорт жив, несмотря на очевидные проблемы. Футбольная жизнь продолжается, мы хотим продлить нашу серию. Мы ждем конкурентов на поле: давайте, попробуйте сразиться с нами», – сказал генеральный директор «Зенита». 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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194 комментария

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EKSPERT
Ну так говорили же
+282
-3
+279
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2vdhrvmmzf
Ответ Подкат Пенальтьевич
Про Италию точно говорили, когда Ювентус штамповал победы
Да про Германию и сейчас говорят
+179
-2
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Подкат Пенальтьевич
Про Италию точно говорили, когда Ювентус штамповал победы
+158
-3
+155
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Burel
Ответ Подкат Пенальтьевич
Про Италию точно говорили, когда Ювентус штамповал победы
тем более, Ювентус и Бавария -это не пластиковые проекты без истории, существующие на бюджетные деньги, как зенит
+131
-36
+95
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avcgloronalduMU
они задолбали сравнивать топ класс, с ангажированными чемпионствами зенита, где судьи даже после вар в упор не видят нарушений
+115
-26
+89
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Burel
Ответ EKSPERT
Ну так говорили же
эти гегемоны разве так же выступали в европе, как наш гегемон, а чемпионат упал на 20е место.
Но у нас развалили футбол ради липовой доминации провластного проекта
+101
-35
+66
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Юрий Кечко
В Италии прошла гегемония Ювентуса, и какой ренессанс в еврокубках)))

Только у нас мыслят неправильно, хотят что бы Зенит стал слабже а не остальные сильнее , вот это нужно менять
+66
-18
+48
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Burel
Ответ unreality
А какие должны быть достижения в турнире, где ПСЖ (с бюджетом раз в 20 больше) отлетает в 1/8?) Мне вот интересен ход твоих мыслей и их обоснование. Должны каждый год выходить в 1/2 минимум? Так в это случае московским пенсионеркам придется подзатянуть пояса, ибо для этого таких игроков как Вендел или Клаудиньо нужно будет покупать только на лавку, а основа должна быть еще сильнее ;)
Лион, Аякс, Бенфика, Брюгге и тп выходили в плэй-офф и даже до полуфинала, а питерский гегемон из первой корзины набирал одно очко в не самой сильной группе и не может выиграть в гостях 17 матчей подряд
+58
-16
+42
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Костя Кот
ну там в лч и ле полный порядок
+37
-1
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Лев Каменев
Ювентус и Бавария доказывали свою силу в ЛЧ, а "достижения" зенита в ЛЧ и так известны.
+46
-14
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mediaboss22
ну вообще говорили. поэтому в этом сезоне все ждут чуда от Дортмунда, ждали от Арсенала , радовались успехам Интера , Милана , Наполи и того же Лилля пару лет назад
+29
0
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Юрий Бабкин
Ответ Burel
тем более, Ювентус и Бавария -это не пластиковые проекты без истории, существующие на бюджетные деньги, как зенит
Проект без истории - это Краснодар (впрочем, не вижу в этом ничего плохого). Зенит всё же довольно древний клуб, игравший в Высшей лиге СССР ещё с довоенных времён, и имеющий победы в Кубке и Чемпионате СССР.
+21
-3
+18
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ivannumber1
Потому что Бавария и Ювентус/Интер, будучи чемпионами, шумят в ЛЧ и постоянно доходят до высоких стадий и периодически даже выигрывают её. Это лакмусовая бумажка.

В то же время, наш "шампиньон" стабильно получает за щеkу в группе ЛЧ, играя с откровенно средними европейскими командами.

Вот и вся СУЩЕСТВЕННАЯ разница.
+23
-8
+15
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Красный чай
Деградация российского футбола это факт, но зенит конечно не первопричина
+21
-8
+13
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uralets46
Ответ schwein
Это вы про прием из ММА Комличенко против Ракицкого в 2021 году?
Про пенальти в игре с Динамо
+15
-6
+9
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Юрий Бабкин
Ответ Spartak Forever
И всякие Куусюси и Брюгге
Брюгге - так-то хороший, уважаемый в Европе клуб. Ему проиграть не так стыдно, как киприотам или Вардару.
+11
-2
+9
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Вратарь Бага
потому что в Италии и Германии есть топовые команды, хотя и про эти чемпионаты говорили, что они деградировали из-за Ювентуса и Баварии.
+8
0
+8
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Илья Савчук
Ответ Burel
тем более, Ювентус и Бавария -это не пластиковые проекты без истории, существующие на бюджетные деньги, как зенит
конечно без истории, всего то 1925 года клуб, куда нам до московских мамонтов
+15
-9
+6
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Алексей Брызгалов
Ответ Burel
эти гегемоны разве так же выступали в европе, как наш гегемон, а чемпионат упал на 20е место. Но у нас развалили футбол ради липовой доминации провластного проекта
ага зенит виноват , что Спартак лч не дают выигрывать. вот же зенит негодяи.
+11
-5
+6
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Isshin88
Ох уж она наша любимая полуправда или постправда. Всё же есть разница между этими примерами. Баварии или Ювентусу не помогало государство.
+7
-1
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Chernoy
А почему мы вообще постоянно о ком-то должны говорить? Вот в самой Италии и Германии наверное говорили, а нам надо о себе говорить.
+6
0
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Francesc Fàbregas
потому что в Италии и Германии в футболе деньги не из кармана налогоплательщиков
+14
-9
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Саша Молоснов
Ответ Burel
тем более, Ювентус и Бавария -это не пластиковые проекты без истории, существующие на бюджетные деньги, как зенит
Если вы не читали и не знаете истории клуба, то это не означает что её нет
+19
-14
+5
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Юрий Бабкин
Да, в общем, и про Италию говорили, и про Германию с Францией говорят.
А выиграет Сити ещё пару титулов в 2024 и 2025 - и про Англию заговорят.
+4
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unreality
Ответ Burel
так сопротивления нет, потому что в рпл всё делается для псевдодоминации придворного проекта. а в итоге за пределами России 0/17
А, то есть это РПЛ/Газпром/Рептилоиды заставляют другие клубы покупать всякий шлак? Ну ясно, ок.
По факту, если представить, что завтра не станет Зенита и РФ вернут в еврокубки, клубы, которые сегодня топ2-6, будут там отлетать еще с большим треском. За время лимита уровень РПЛ упал очень сильно. И если ты с этим не согласен, у тебя огромные проблемы с восприятием реальности (и кажется, я догадываюсь, за какой клуб ты болеешь)
+7
-4
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