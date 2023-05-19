Елена Чайковская рассказала, почему Дарио Чиризано запретили переход в сборную Чехии.

Чиризано выступает в танцах на льду. В январе распался его дуэт с Ириной Хаврониной, после чего фигурист стал тренироваться с чешкой Денисой Цимловой в Монреале.

Накануне стало известно, что Федерация фигурного катания России не разрешила Чиризано перейти в Чехию.

– Ситуация однозначная. Он член сборной, выступал весь сезон, мы его не отпускаем. Потратили на него огромные деньги.

– Человек хочет уйти...

– Хочет – есть правила, в ISU существует карантин, который нужно выдержать, многие выдерживали карантин и уходили.

Есть общие правила , это не выдумка. В дальнейшем пускай подает, а сейчас вопрос так решается, – заявила главный тренер сборной России.

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