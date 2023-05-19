Чайковская об отказе ФФКР Чиризано в переходе: «Он член сборной, выступал весь сезон, мы его не отпускаем. Потратили на него огромные деньги»
Елена Чайковская рассказала, почему Дарио Чиризано запретили переход в сборную Чехии.
Чиризано выступает в танцах на льду. В январе распался его дуэт с Ириной Хаврониной, после чего фигурист стал тренироваться с чешкой Денисой Цимловой в Монреале.
Накануне стало известно, что Федерация фигурного катания России не разрешила Чиризано перейти в Чехию.
– Ситуация однозначная. Он член сборной, выступал весь сезон, мы его не отпускаем. Потратили на него огромные деньги.
– Человек хочет уйти...
– Хочет – есть правила, в ISU существует карантин, который нужно выдержать, многие выдерживали карантин и уходили.
Есть общие правила ISU, это не выдумка. В дальнейшем пускай подает, а сейчас вопрос так решается, – заявила главный тренер сборной России.
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кому!
Да и чешская федра сразу ясно сказала - если будет разрешение ФФКР.
Мне интереснее вопрос - такой ли уж "ценный" для них Дарио, не скатанный с Цимловой. И будут ли они при наличии уже приличных своих двух пар биться за Дарио и оспаривать решение нашей Федры в ИСУ ради пары у которой никаких результатов и рейтингов.
Можно, но деньги вперед."