Чайковская об отказе ФФКР Чиризано в переходе: «Он член сборной, выступал весь сезон, мы его не отпускаем. Потратили на него огромные деньги»

Теги Елена Чайковская сборная России ISU танцы на льду ФФКР сборная Чехии переходы Дарио Чиризано Дениса Цимлова Фигурное катание

Елена Чайковская рассказала, почему Дарио Чиризано запретили переход в сборную Чехии.

Чиризано выступает в танцах на льду. В январе распался его дуэт с Ириной Хаврониной, после чего фигурист стал тренироваться с чешкой Денисой Цимловой в Монреале. 

Накануне стало известно, что Федерация фигурного катания России не разрешила Чиризано перейти в Чехию. 

– Ситуация однозначная. Он член сборной, выступал весь сезон, мы его не отпускаем. Потратили на него огромные деньги.

– Человек хочет уйти...

– Хочет – есть правила, в ISU существует карантин, который нужно выдержать, многие выдерживали карантин и уходили.

Есть общие правила ISU, это не выдумка. В дальнейшем пускай подает, а сейчас вопрос так решается, – заявила главный тренер сборной России. 

Тупик фигуриста Чиризано: попрощался с Россией, нашел супертренеров и партнершу из Чехии – а его не отпустили

Вайцеховская о запрете для Чиризано на переход в Чехию: «В нынешней политической ситуации — совершенно логичное и предсказуемое решение»

135 комментариев

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Katerina Sunny
Это о чём говорит? Что сборники, живущие в Америке, пропустившие сезон, могут уходить?
+142
-20
+122
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flyhigh
Абсолютно нормальная позиция ФФКР
+120
-43
+77
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Блинчик
Ответ Katerina Sunny
Это о чём говорит? Что сборники, живущие в Америке, пропустившие сезон, могут уходить?
Весь сезон не выступали, балластом висели в сборной, получали выплаты и поэтому блатные Дэвисы могут уходить. Мама всё уладит.
+113
-36
+77
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Lennuci
Ответ фуфырка
Так не доставайся же ты не кому!
В других федерациях было бы тоже самое. Сборников не раздают направо-налево.
+86
-17
+69
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Meowow
Мне нравится, как на ветки с Дарио сгоняется ботоферма, которая пишет комментарии под копирку. Уважаемая ФФКР, раз этот сборник такой "бесперспективный", как говорили ТАТ и Жулин - зачем было вкладывать в него "огромные" деньги? А если он, наоборот, такой ЧЛЕН СБОРНОЙ, зачем было устраивать цирк с оценками, тащить блатных и принижать их пару с Ирой? Почему не сохранили пару? Почему не нашли этому простачку нормальную партнершу?
+81
-21
+60
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фуфырка
Так не доставайся же ты не
кому!
+78
-31
+47
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Инна1945
Тарасова недавно сказала пофиг на него- бездарь😁 Хоть определились бы.
+42
-7
+35
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Anna Morgan
Ответ Lennuci
В других федерациях было бы тоже самое. Сборников не раздают направо-налево.
Может, это и так. Но! Диана с Девисом это другое? Которые пытались сунуться то в одну , сборную, то в другую. Ни на одном соревновании в России не был за весь год! Красота!
+58
-27
+31
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Meowow
Какая мерзость) Вложили много денег в "бесперспективного" Чиризано?
+43
-15
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Дудабот Уно
А кто же эти "кто-то получил" разрешение на переход, Коган упоминал. Почти риторический вопрос.
+30
-3
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EvGe
Ну да, конечно, он член... Но по-моему гораздо больший член или точнее сказать чудак это тот кто тратит огромные деньги в ситуации когда члены сидят дома.
+26
-5
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Lennuci
Ответ Anna Morgan
Может, это и так. Но! Диана с Девисом это другое? Которые пытались сунуться то в одну , сборную, то в другую. Ни на одном соревновании в России не был за весь год! Красота!
Так о них и официальных запросов от других федераций не было. Может нигде больше и не подошли, но заранее концы не рубили. Все разговоры об их переходе на уровне слухов.
Да и чешская федра сразу ясно сказала - если будет разрешение ФФКР.
Мне интереснее вопрос - такой ли уж "ценный" для них Дарио, не скатанный с Цимловой. И будут ли они при наличии уже приличных своих двух пар биться за Дарио и оспаривать решение нашей Федры в ИСУ ради пары у которой никаких результатов и рейтингов.
+28
-7
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Ольга Ив
Ответ Е...С
А как другие будут переходить. Посмотрим, самое интересное только начинается.
Самое интересное, кто эти другие
+22
-3
+19
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Анна Беляева
Ответ nat777
а у сборников разве есть выбор, на какие деньги тренироваться?
Конечно, можно написать заявление с просьбой не включать в сборную
+22
-4
+18
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Ёжик_в_тумане
Ответ Додик Аксель
В ФФКР стали деньги считать ?... Можно было Дарио попробовать с Софьей Шевченко стать в пару, если бы были заинтересованы в нём. Ну а так поле карантина уйдёт под флаг другой федерации. Хорошие танцоры - сборники на дороге не валяются их годами готовить надо.
А Дарио то сам заинтересован в ФФКР? Там Горшков вместе с ним планировал в Италию сбежать, но видимо партнёрша с приданным выгоднее.
+24
-6
+18
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Саша Кутузова
Ответ Блинчик
Весь сезон не выступали, балластом висели в сборной, получали выплаты и поэтому блатные Дэвисы могут уходить. Мама всё уладит.
Не наводите тень на плетень. Выплаты они получали за прошлый год, в этом сезоне не выступали и соответственно трат на пару не было. Ну и не забываем, что пара 4 года тренируется за свой счет в Америке.
+32
-18
+14
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Блинчик
Ответ Саша Кутузова
Не наводите тень на плетень. Выплаты они получали за прошлый год, в этом сезоне не выступали и соответственно трат на пару не было. Ну и не забываем, что пара 4 года тренируется за свой счет в Америке.
А где и кем они работают, чтобы тренироваться за свой счёт?
+20
-7
+13
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Додик Аксель
В ФФКР стали деньги считать ?... Можно было Дарио попробовать с Софьей Шевченко стать в пару, если бы были заинтересованы в нём. Ну а так поле карантина уйдёт под флаг другой федерации. Хорошие танцоры - сборники на дороге не валяются их годами готовить надо.
+18
-6
+12
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Евгения Гринева
Ответ Оз
Ээээ. Вообще-то Дарио с Усачёвой скатывался. С русской одиночницей. Об этом информация была ещё зимой. Так что Ваш наброс на Дарио вообще не понятен.
Где он с ней скатывался, в АЭ? У нас же все такие богатые, и могут легко сгонять на просмотр.. Если бы он хотел найти в России, то и искал бы ее в России
+23
-11
+12
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cnfc
Ответ Viks
– есть правила, в ISU существует карантин, который нужно выдержать," --- Абсолютно верно, бабуль, но не стыкуется с твоими же словами: "мы его не отпускаем". Договаривать надо: "мы его не отпускаем БЕЗ карантина"
для таких как ты, непонятливых, бабуля и поясняет - не отпускаем потому что существует карантин и правила isu
+16
-5
+11
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Sonyas
Ответ Airelend
Бизнес, ничего личного. Бедный Дарио, вот попал. Выступал бы сразу за Италию, и на соревнованиях бы был, а теперь есть звание спортсмен сборной России, а карьеры нет. Понятно что сборниками не расбрасываются, но все равно ситуация мерзкая
Для того, чтобы попасть в сборную Италии, надо было много лет тренироваться за счет родителей.
+11
-1
+10
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Евгения Гринева
Чиризано желаю всяческих успехов, но удивительно, как ДС смешивали с грязью на основании только слухов, которые опровергались, называли их последними предателями. Учитывая, как парень тут же укатил за бугор, в России он и не собирался искать партнершу
+34
-25
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Airelend
Ответ Sonyas
Для того, чтобы попасть в сборную Италии, надо было много лет тренироваться за счет родителей.
Парадокс в том, что и для того чтоб в сборную России попасть тоже нужно тренироваться долго и за счет родителей
+11
-2
+9
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Виктория Устинова
Другими словами : "Утром -деньги,вечером-стулья.А можно наоборот?
Можно, но деньги вперед."
+10
-1
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nat777
а у сборников разве есть выбор, на какие деньги тренироваться?
+18
-9
+9
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