Рим (WTA). Рыбакина вышла в финал, Кудерметова выбыла
Вероника Кудерметова проиграла Ангелине Калининой в полуфинале турнира в Риме.
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Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
9 – 21 мая 2023
WTA 1000
Призовой фонд – 3 572 618 евро
Открытые корты, грунт
Полуфинал
- Дата проведения
- 19 мая, 16.40
- Дата проведения
- 19 мая, 21.00
Но свои же заклюют, поэтому лучше так.
Что за ангел)
может и до крошки Си когда-нибудь доберутся)
Вероника, к сожалению, пока психологически не готова к серьезным вершинам. Всего 1 титул WTA, а время идет.