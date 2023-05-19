Рим (WTA). Рыбакина вышла в финал, Кудерметова выбыла

Теги результаты WTA Открытый чемпионат Италии Вероника Кудерметова Ангелина Калинина Алена Остапенко Елена Рыбакина Теннис

Вероника Кудерметова проиграла Ангелине Калининой в полуфинале турнира в Риме.

Сетка здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

9 – 21 мая 2023

WTA 1000

Призовой фонд – 3 572 618 евро

Открытые корты, грунт

Полуфинал 

Ангелина Калинина (Украина) Вероника Кудерметова (Россия)
7:5|5:7|6:2
Дата проведения
19 мая, 16.40
Онлайн матча

 

Елена Рыбакина (Казахстан) Алена Остапенко (Латвия)
6:2|6:4
Дата проведения
19 мая, 21.00
Онлайн матча

Материалы по теме

474 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kript
Ответ cosset
меня хватило на 5 минут, я не знаю, как смотреть женский теннис)
Это просто не тот теннис, приходи на Рыбакину с Остапенко.
+36
0
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
haykblaugrana
Это кубок СНГ
+37
-6
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dym86
Ответ cosset
меня хватило на 5 минут, я не знаю, как смотреть женский теннис)
Бывают интересные матчи. Рыбакина-Швентек был интересным
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей В.Т.
Все полуфиналистки почему-то ругаются матом по русски.
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cosset
меня хватило на 5 минут, я не знаю, как смотреть женский теннис)
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aldanez
Александрова и Кудерметова это диагноз. Сам я поставил на Калинину, но до чего обидно, что настолько всё предсказуемо. Кудерметова не способна на большие победы. Она сама в них не верит. Она сама всё своими руками отдает. Как и Александрова. Для них играть это страдать. Видимо страдают ради денег. На большее их не хватает.
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sawka-promakawka
Классика, не реализовать 5 брейк-поинтов на подаче соперницы и слить свою под ноль 🤦🏼‍♀️
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Баранов
Ответ haykblaugrana
Это кубок СНГ
Украина - давно уже не член СНГ. Латвии там вообще никогда не было.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
armmaster
Удачи Нике! Победить!
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sawka-promakawka
Ответ N.S.A.8.5
Пожмет ли руку Калинина?
Нет конечно, ей нельзя. Хотя она самая адекватная из всех украинок.
Но свои же заклюют, поэтому лучше так.
+23
-9
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Дегтярёв
Рыбка супер!!!! Вперед за титулом!!!!
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
billy_pilgrim
Елена таким милым голоском спорит с судьей.
Что за ангел)
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
все эти кудерметовы, александровы и прочие бесхребетные касаткины - ни о чем...болеем за Рыбку)
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Ответ billy_pilgrim
Елена таким милым голоском спорит с судьей. Что за ангел)
Да) Она внешне, конечно, милашка, но когда я впервые услышал её, то это прям сердце тронуло, няшность преумножилась в разы)
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДоминаторТенниса
Как они это делают? 3-5/7-5 и 16 очков выигрышных подряд. Цирк Шапито. Словно тумблер вкл/выкл сработал.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
Симона Халеп обвиняется во втором отдельном нарушении антидопинговых правил, связанным с ее биологическим паспортом спортсменки.

может и до крошки Си когда-нибудь доберутся)
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Канат1976
За Рыбакину!
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
billy_pilgrim
Ангелина боец. Собрала волю в кулак и сделала рывок в решающий момент. Абсолютно заслуженная победа!

Вероника, к сожалению, пока психологически не готова к серьезным вершинам. Всего 1 титул WTA, а время идет.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый Орлеан
Ответ hibou
видел несколько матчей Кудерметовой. У меня вопрос. Чем занимается ее тренер кроме того, что с ней спит? У нее хорошая физуха, но она плохо двигается, у нее слабая работа ног. Она не видит корт. Чувство мяча отсутствует. Тактическое мышление тоже низкое. Адаптироваться к сопернице не умеет.
Он с ней спит потому он - её муж. С добрым утром тех, кто этого не знал.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
свободу попугаю
Ответ JolyMops
Один хрен Казашка финал сольет. Ей там вообще не место, еще с 1/4 отлетать должна была
она такая же казашка, как ты аналитик
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dym86
Молодец Рыбакина, по чемпионски сыграла. Выиграла важнейшие розыгрыши в дождевой чехарде.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей В.Т.
Ответ Андрей В.Т.
Все полуфиналистки почему-то ругаются матом по русски.
Нет, но поскольку Вы обращаетесь к незнакомым людям на ты, то подозреваю, что мат - это скорее Ваша собственность.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Buhmichael
Ответ hibou
видел несколько матчей Кудерметовой. У меня вопрос. Чем занимается ее тренер кроме того, что с ней спит? У нее хорошая физуха, но она плохо двигается, у нее слабая работа ног. Она не видит корт. Чувство мяча отсутствует. Тактическое мышление тоже низкое. Адаптироваться к сопернице не умеет.
чел, она до полуфинала 1000 дошла. Посмотри предыдущие её 2 матча и поймешь чем тренер занимается. Просто этот матч получился ужасным, психологической устойчивости на тренировках не научишься.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dym86
Ну и кто теперь скажет, что Рыбакина единственная из топов на грунте провалилась?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sedric
Ответ Жизнь Бичары
в первый раз женский теннис видишь?
Это чувак, который если не остановится со ставками, то дальше его ждет то, что написано у тебя в нике.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий