«Динамо» объявило об уходе Йокановича: «Благодарим Славишу и желаем удачи в дальнейшей карьере»

«Динамо» объявило об уходе тренера Славиши Йокановича.

Московский клуб сообщил, что стороны пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества.

«Наш клуб благодарит Славишу и желает ему удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении «Динамо».

возглавил «Динамо» в июне 2022 года. Под его руководством клуб набрал 42 очка за 27 игр в чемпионате России и идет на 7-м месте. В прошлом туре « » проиграло «Ахмату» (0:3).

Из Фонбет Кубка России москвичи выбыли на этапе полуфинала Пути регионов.

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