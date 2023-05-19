«Динамо» объявило об уходе Йокановича: «Благодарим Славишу и желаем удачи в дальнейшей карьере»
«Динамо» объявило об уходе тренера Славиши Йокановича.
Московский клуб сообщил, что стороны пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества.
«Наш клуб благодарит Славишу и желает ему удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении «Динамо».
Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022 года. Под его руководством клуб набрал 42 очка за 27 игр в чемпионате России и идет на 7-м месте. В прошлом туре «Динамо» проиграло «Ахмату» (0:3).
Из Фонбет Кубка России москвичи выбыли на этапе полуфинала Пути регионов.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
как минимум высадил болотную команду из кубка при мерзейшем судействе в пользу сбг
или ты ждал что пресс-служба Динамо его на 3 буквы слать будет?
Постоянно что-то про Божовича пишут плохое.
Финалист кубка 2007/08, вывел Амкар в еврокубки.
Победитель кубка России 2013/14 и 2014/15.
Психопат Петреску однозначно лучше.
у динамо в 21 веке две бронзы
А то как то по английски свалил.