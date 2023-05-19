«Динамо» объявило об уходе Йокановича: «Благодарим Славишу и желаем удачи в дальнейшей карьере»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва отставки Славиша Йоканович Футбол

«Динамо» объявило об уходе тренера Славиши Йокановича.

Московский клуб сообщил, что стороны пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества.

«Наш клуб благодарит Славишу и желает ему удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении «Динамо».

Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022 года. Под его руководством клуб набрал 42 очка за 27 игр в чемпионате России и идет на 7-м месте. В прошлом туре «Динамо» проиграло «Ахмату» (0:3).

Из Фонбет Кубка России москвичи выбыли на этапе полуфинала Пути регионов.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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57 комментариев

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Динамо это русский Тотенхэм
+76
-8
+68
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Magico!
Ответ Ебздрогыч
Благодарить, правда, особо не за что
ну почему на за что?
как минимум высадил болотную команду из кубка при мерзейшем судействе в пользу сбг
+81
-18
+63
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LaffyTaffy
Ответ Сергей
Из всех югославских тренеров сейчас самый сильный - Златко далич, на втором месте был Синиша Михайлович из Болоньи.миодраг Божович тоже ничё.
в один ряд поставить Божевича и Далича - это конечно круто))
+43
-2
+41
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Давид Agabekyan
Ответ JBa
сам понял что сказал? у Динамо есть история, да и за что сейчас в России бороться, не совсем ясно. Вот и тренеры только такие теперь и едут. При нынешней России, тренеров уровня Адвоката, Хиддинка, Эмери и Спалетти увидят в лучшем случае ваши дети
У Тоттенхэма тоже есть история и нет трофеев в последние кучу лет, какой бы тренер не работал и какие игроки не играли бы. В этом сравнение
+27
-2
+25
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JBa
Ответ Ебздрогыч
Благодарить, правда, особо не за что
это стандартная форма, не слышал такого?

или ты ждал что пресс-служба Динамо его на 3 буквы слать будет?
+17
-2
+15
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инок
Ну и хорошо, что Славиша ушёл. Динамо только регрессировало в весенний период нашего футбола.
+7
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мать Зетмира
Ответ Виталии Пархоменко
Вот именно Миодраг именно ничё-го! Видели его выдающуюся работу. У психопата Петреску и то лучше получалось.
Не устану повторять.
Постоянно что-то про Божовича пишут плохое.
Финалист кубка 2007/08, вывел Амкар в еврокубки.
Победитель кубка России 2013/14 и 2014/15.
Психопат Петреску однозначно лучше.
+7
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Ебздрогыч
Благодарить, правда, особо не за что
+9
-3
+6
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ДМ-1чемпион
Итог работы Йокановича, потерянные деньги, время, игроки, надежды!
+6
-1
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Виталии Пархоменко
Ответ Сергей
Из всех югославских тренеров сейчас самый сильный - Златко далич, на втором месте был Синиша Михайлович из Болоньи.миодраг Божович тоже ничё.
Вот именно Миодраг именно ничё-го! Видели его выдающуюся работу. У психопата Петреску и то лучше получалось.
+7
-2
+5
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mancity111
Ответ Magico!
ну почему на за что? как минимум высадил болотную команду из кубка при мерзейшем судействе в пользу сбг
Да и Спартак обыграл впервые за долгое время. Причём второй матч тоже должен был закончиться победой
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Dinamik1
Завтра будет битва Динамо-Торпедо если выиграем то могут молодого тренера оставить работать дальше.
+3
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Виталии Пархоменко
Ответ мать Зетмира
Не устану повторять. Постоянно что-то про Божовича пишут плохое. Финалист кубка 2007/08, вывел Амкар в еврокубки. Победитель кубка России 2013/14 и 2014/15. Психопат Петреску однозначно лучше.
В Динамо именно так и было. У Божовича был хороший состав, а вот результат не очень.
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Владимир Никаноров
Не понятно только за что его благодарить? Практически все игроки сдали по сравнению с прошлым сезоном с его приходом потеряли свою игру...
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argentina10
Ответ vdm23
днищековский тренер.. но помнится как вышла новость что он близок возглавить Динамо, как тут на сайте визжали недалёкие хомячки типа к ним Гвардиола приехал. Он еще не одной игры не провёл в статусе главного тренера, а хомячки уже поклонялись ему.. = вся суть недалёких
услышал тебя, близкого, и как то сразу спокойнее на душе по тренеру стало..
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Сергей Жарковский
Спасибо что ушёл!
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Kvakin
Я думаю этот недотренер всё сорвал с бездарного менеджмента.
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Alex Alex
Ответ Давид Agabekyan
У Тоттенхэма тоже есть история и нет трофеев в последние кучу лет, какой бы тренер не работал и какие игроки не играли бы. В этом сравнение
у Тоттенхэма результат есть (финал лч, регулярное участие в ЛЧ).
у динамо в 21 веке две бронзы
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Andrey78
Хотелось бы и от самого Йокановича услышать что не так
А то как то по английски свалил.
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Peter Parker
Ответ заблокированному пользователю
Динамо это русский Тотенхэм
У Динамо последний трофей 1995 года, у ТТХ 2008. Да и не так давно были сезоны с борьбой за Апл в 16/17, финал Лч 19. Так что Динамо до шпор еще топать и топать. В прошлом году бронза, но это не было реальной борьбой за трофей. Разве что финал кубка.
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Александр Носов
Ушел Максим, ну и х... с ним.)))
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Penarol
В последние 30 лет для тренера любая дальнейшая карьера после Динамо - это, действительно, большая и редкая удача. Славиша, держись!
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Давид Agabekyan
Ответ Alex Alex
у Тоттенхэма результат есть (финал лч, регулярное участие в ЛЧ). у динамо в 21 веке две бронзы
Так я написал про трофеи а не результаты
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Санитар-волк
комедия продолжается
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Viktor Martunov
Ответ валя_стакан
Баблогодарим Йухановича
Братьям помогаем Валентин!
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