«Ман Сити» показал новую домашнюю форму – голубую с белым воротом. Она посвящена 20-летию «Этихада»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Puma Этихад Стэдиум стадионы игровая форма стиль Футбол

«Манчестер Сити» представил домашнюю форму на сезон-2023/24.

Основной цвет комплекта от компании Puma – голубой. Ворот с V-образным вырезом выполнен в белом цвете.

Новая форма посвящена 20-летию со дня переезда «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум», который состоялся в августе 2003 года. Комплект вдохновлен формой, в которой «Ман Сити» играл в первом сезоне на новой арене.

Графический узор на груди вдохновлен уникальными архитектурными решениями, выбранными авторами проекта «Этихада».

Фото: mancity.com

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33 комментария

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Oleg Olegov
Этихаду, оказывается, уже 20 лет, а я до сих пор думаю, что это новый стадион)
+154
-2
+152
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Young Hefner
Ответ CHELSEA_2008
Жаль только эмблему сменили. Прошлая была и красивее и колоритнее, хорошо смотрелась на небесном фоне. А вообще лучшая форма за всё время это 12/13.
Прошлая была просто выдумана из головы дизайнера. Звезды и орёл не имели никакой смысловой ценности, а нынешняя каноничная.
+64
-2
+62
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Ден Ден
Ответ Oleg Olegov
Этихаду, оказывается, уже 20 лет, а я до сих пор думаю, что это новый стадион)
Согласен) может такое впечатление сложилось, потому что Этихадом он стал называться только с 2011 года)
хотя на нем уже в 2008 году Зенит Кубок УЕФА брал)
+34
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+34
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1skandeR
Классно, смотрится достойно!
+30
-3
+27
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SHUST *
Ответ Oleg Olegov
Этихаду, оказывается, уже 20 лет, а я до сих пор думаю, что это новый стадион)
там просто реконструкция была в 2014 году. А сейчас еще одна ожидается
+16
0
+16
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Абдулов Алексей
Ответ Oleg Olegov
Этихаду, оказывается, уже 20 лет, а я до сих пор думаю, что это новый стадион)
Стадион "Локомотив" в Москве всего на год старше, а ощущение, что он уже старичок из прошлого века, из-за большого количества новых стадионов, построенных в России.
+13
0
+13
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JENNINGS
Олдскульная:) Смотрится неплохо! А так, по мне, самая красивая форма у горожан была в сезоне 2020/21, особенно выездной комплект (черный с бронзовыми вставками)!
+12
0
+12
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Alematte_Caunnabeau
Жэк Грилиш похож на районного барыгу, который банчит только чистый стафф)
+6
0
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Izokot
Ответ Мусавир Муниров
вообще-то нет такой фирмы как Рита как ты тут выдаёшь 🤔 однако да!? а здесь говорится о Пуме "Puma" 😢☝️
Открой окошко, пожалуйста
+8
-2
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Юрий Ширинкин
Ответ Абдулов Алексей
Стадион "Локомотив" в Москве всего на год старше, а ощущение, что он уже старичок из прошлого века, из-за большого количества новых стадионов, построенных в России.
с бегущей строкой, экраном и новыми сиденьями свежо смотрится
+5
0
+5
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moldfan
Приятно выглядит.
+3
0
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CHELSEA_2008
Жаль только эмблему сменили. Прошлая была и красивее и колоритнее, хорошо смотрелась на небесном фоне. А вообще лучшая форма за всё время это 12/13.
+9
-6
+3
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old folk
Пума - это новая Каппа.😎
+2
0
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Олег Ринкевич
ну грилиш как всегда - папин бродяга, мамин симпатяга!)
+2
0
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Izokot
Форма Риты всегда хороша.
+3
-2
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Темирлан Окасов
Ответ JENNINGS
Олдскульная:) Смотрится неплохо! А так, по мне, самая красивая форма у горожан была в сезоне 2020/21, особенно выездной комплект (черный с бронзовыми вставками)!
Согласен,красивая)Но мне больше черно-красная выездная образца 11/12 нравится,если не ошибаюсь
+1
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gamechanger
Ответ CHELSEA_2008
Жаль только эмблему сменили. Прошлая была и красивее и колоритнее, хорошо смотрелась на небесном фоне. А вообще лучшая форма за всё время это 12/13.
По-моему, нынешняя эмблема в разы лучше старой
+1
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Rad0
Ответ Oleg Olegov
Этихаду, оказывается, уже 20 лет, а я до сих пор думаю, что это новый стадион)
Он и не новый. Просто до 11 года он назывался стэдиум оф манчестер, потом стал эптихадом.
+2
-2
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wrbkwbdvqj
Ответ Oleg Olegov
Этихаду, оказывается, уже 20 лет, а я до сих пор думаю, что это новый стадион)
Так он реконструкцию пережил
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marchellinos
Ответ Oleg Olegov
Этихаду, оказывается, уже 20 лет, а я до сих пор думаю, что это новый стадион)
Время летит неумолимо
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Yri Yrov
Ответ Oleg Olegov
Этихаду, оказывается, уже 20 лет, а я до сих пор думаю, что это новый стадион)
новый на фоне остальных
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Добрый вечер, я диспетчер
Форма Милана передаёт привет
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Mirazhik
Отличная форма.. не то что в этом сезоне.

Прошлогодний гостевой и третий комплект были выдающимися. Ждём продолжения!
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Лёня Великий
Очень даже неплохая
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Альф Третий
Ответ Темирлан Окасов
Согласен,красивая)Но мне больше черно-красная выездная образца 11/12 нравится,если не ошибаюсь
Точно, черно-красная выездная форма 11/12 года тоже была очень красивой и запоминающейся. Компанию Puma можно похвалить за то, что они умеют делать красивый дизайн для «Ман Сити».
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