«Манчестер Сити» представил домашнюю форму на сезон-2023/24.

Основной цвет комплекта от компании – голубой. Ворот с V-образным вырезом выполнен в белом цвете.

Новая форма посвящена 20-летию со дня переезда « » на « », который состоялся в августе 2003 года. Комплект вдохновлен формой, в которой «Ман Сити» играл в первом сезоне на новой арене.

Графический узор на груди вдохновлен уникальными архитектурными решениями, выбранными авторами проекта «Этихада».

Фото: mancity.com

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