«Ман Сити» показал новую домашнюю форму – голубую с белым воротом. Она посвящена 20-летию «Этихада»
«Манчестер Сити» представил домашнюю форму на сезон-2023/24.
Основной цвет комплекта от компании Puma – голубой. Ворот с V-образным вырезом выполнен в белом цвете.
Новая форма посвящена 20-летию со дня переезда «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум», который состоялся в августе 2003 года. Комплект вдохновлен формой, в которой «Ман Сити» играл в первом сезоне на новой арене.
Графический узор на груди вдохновлен уникальными архитектурными решениями, выбранными авторами проекта «Этихада».
Фото: mancity.com
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
хотя на нем уже в 2008 году Зенит Кубок УЕФА брал)
Прошлогодний гостевой и третий комплект были выдающимися. Ждём продолжения!