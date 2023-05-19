Страны G7 намерены не допустить участие россиян и белорусов в международных стартах под флагами своих государств

Теги Олимпийская сборная России олимпийская сборная Беларуси Политика ТАСС Легкая атлетика

Страны G7 нацелены на запрет участия россиян и белорусов в международных стартах.

Об этом говорится в заявлении Группы семи (G7) по Украине, опубликованном сегодня. 

«Полностью уважая автономию спортивных организаций, мы поддерживаем честную спортивную конкуренцию и намерены сделать так, чтобы российские и белорусские спортсмены никоим образом не выступали [на международных соревнованиях] в качестве представителей своих государств», – говорится в заявлении.

Саммит G7 проходит с 19 по 21 мая в Японии.

«Группа семи» – неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. 

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144 комментария

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serginn
мы поддерживаем честную спортивную конкуренцию и намерены сделать так, чтобы российские и белорусские спортсмены никоим образом не выступали
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В википедию это, как эталон оксюморона.
+266
-23
+243
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Александр Шульгин
Советская пропаганда была права, такого наглого двуличия как у так называемых стран западного мира не существует больше не у кого
+122
-20
+102
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serginn
Ответ ksn 1979
В качестве представителей своих государств. Что же до конца не цитируешь?
Это каким-то образом уберет дискриминацию по принципу гражданства, несовместимую с понятием честной конкуренции?
+104
-15
+89
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maripous
Это лишний раз доказывает тот факт, что флаг и гимн и вся гсссимволика имеют значение. И наши враги это прекрасно понимают. Потому и выдвигают и настаивают на таких критериях. А некоторые даже и под белой тряпкой не согласны видеть наших спортсменов.
Поэтому хватит оправдывать предательство и унижения. Никаких нейтральных статусов для российских спортсменов быть не может.
Навсёсогласные- это предатели Родины.
Российские спортсмены должны вернуться только без поражения в правах и под государственными символами. Всё остальное- это игра в пользу наших врагов.
+76
-30
+46
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serginn
Ответ ksn 1979
Так все таки, что же до конца не цитируешь?
Вижу тяжело с пониманием.... Как честность и конкуренция согласуются с лишением права представлять свою страну? Чем они отличаются от стран, которые так же ведут боевые действия, но при этом их спортсмены прекрасно представляют их на соревнованиях. Можешь не отвечать, я помню, что "это другое"
+48
-6
+42
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Bartez1986
мы поддерживаем честную конкуренцию, поэтому отстраняем конкурентов из двух стран. ясно-понятно
+41
-6
+35
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a2wai
Говорить о честной спортивной конкуренции в условиях политического саммита очень и очень смешно.
+35
-2
+33
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Носитель роя
Ответ Александр Шульгин
Советская пропаганда была права, такого наглого двуличия как у так называемых стран западного мира не существует больше не у кого
Интересно, я один не понимаю, на кого напала Белоруссия?
+40
-9
+31
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Evgueniy
Ответ Александр Шульгин
Советская пропаганда была права, такого наглого двуличия как у так называемых стран западного мира не существует больше не у кого
Там нет никакого двуличия. Что им выгодно то и правда. Серьёзно.
+32
-2
+30
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And-Rover
Американские спортсмены почему-то всегда участвуют, когда их страна привносит "демократию" в другие.
+31
-4
+27
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Маргарита В Сафронова
А нормальным людям уже как-то всё равно, какие у них намерения))) Они там сами с собой разговаривают друг друга Россией пугают, наверное, ещё и духов вызывают)
+43
-16
+27
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Darth_Pershman
Кто бы удивлялся. Так скоро и до нашивки, только уже в виде не желтой шестиконечной звезды, додумаются.
+29
-7
+22
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Владислава Крюкова
Ответ ksn 1979
В качестве представителей своих государств. Что же до конца не цитируешь?
Спортсмены стран G7 тоже никоим образом не будут выступать как представители своих стран?
+25
-3
+22
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Евгений Румкин
"Честный спорт"? Нет они не слышали!
Мрази!!!
+27
-6
+21
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Lestyv
Ответ ksn 1979
Все понятно)). Другого ответа и не ожидалось, в принципе. Цель корыстна.)) Всего Вам хорошего.
Вроде в нике 1979, наверное, год рождения. А почему-же ведение дискуссии и логика в духе школьника, пересмотревшего Дудя?
+24
-3
+21
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Валерий Петров
Вообще-то, всё больше склоняюсь к мысли, что наших не будет в международном спорте в ближайшие годы даже под нейтральным флагом.
И не из-за того, что РФ хлопнет дверью, этого как раз и ждут на Западе, а просто будут подкидывать всё новые доп.условия вплоть до начала Олимпиад. Плюс федерации видов спорта не разрешат отобраться, а тех рос.спортсменов кому федры разрешат, просто не дадут виз, или при наличии визы завернут на въезде без объяснения причин.
+21
-3
+18
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serginn
Ответ ksn 1979
У тебя смотрю с пониманием все в порядке.))) Тебе задали простой вопрос, проще нет, но ты полез в демагогию))) Мне не интересны твои рассуждения про конкуренцию, право и т. д., просто хотелось узнать, чем человек руководствуются, выдергивая определённые фразы из целых предложений или абзацев
Да, у меня все в порядке.

Я не полез в демагогию, пришлось разворачивать мысль для тех, кто не понял.

Руководствуюсь стремлением к лаконичности цитаты при сохранении общего смысла.
+18
-3
+15
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Gelios77
самой лучшей победой нашей дипломатии было бы в данной ситуации, что бы ряд спортсменов из дружественных или нейтральных стран отказался участвовать в этом цирке двуличия. Что бы спортсмены стран G7 ( ой, Америки и ее напрочь купленных стран с пониженной социальной ответственностью) остались бы в этом шапито одни.
+20
-5
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Роман Петровский
Свободный мир.
+16
-3
+13
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Alestern
Это просто русофобия... Вот и весь ответ .
+16
-5
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Денис Н.
Ответ HUKI1337
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а вы из какой страны будете?
+11
-2
+9
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Валерий Петров
Ответ ksn 1979
Россияне и Белоруссы это далеко не все.
G7 тоже далеко не все
+10
-2
+8
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Пользователь заблокирован
Ответ Мишаня Кравцов
Комментарий удален модератором
пока эти независимые, от которых ничего не зависит, развлекаются в Японии, Россия подписывает космический договор с Угандой
+15
-8
+7
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VDX00
Ответ Мишаня Кравцов
Комментарий удален модератором
Самые странные тут японцы. Ещё и проводят в городе, где испытали на людях атомное оружие. Какое-то самобичевание
+10
-3
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Александр Сачков
Ответ ksn 1979
В качестве представителей своих государств. Что же до конца не цитируешь?
А в каком еще качестве могут выступать, скажем, биатлонисты, как не в качестве представителей своих государств? Там в Кубке мира клубной системы нет.
+7
0
+7
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