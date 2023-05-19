Страны G7 намерены не допустить участие россиян и белорусов в международных стартах под флагами своих государств
Страны G7 нацелены на запрет участия россиян и белорусов в международных стартах.
Об этом говорится в заявлении Группы семи (G7) по Украине, опубликованном сегодня.
«Полностью уважая автономию спортивных организаций, мы поддерживаем честную спортивную конкуренцию и намерены сделать так, чтобы российские и белорусские спортсмены никоим образом не выступали [на международных соревнованиях] в качестве представителей своих государств», – говорится в заявлении.
Саммит G7 проходит с 19 по 21 мая в Японии.
«Группа семи» – неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.
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В википедию это, как эталон оксюморона.
Поэтому хватит оправдывать предательство и унижения. Никаких нейтральных статусов для российских спортсменов быть не может.
Навсёсогласные- это предатели Родины.
Российские спортсмены должны вернуться только без поражения в правах и под государственными символами. Всё остальное- это игра в пользу наших врагов.
Мрази!!!
И не из-за того, что РФ хлопнет дверью, этого как раз и ждут на Западе, а просто будут подкидывать всё новые доп.условия вплоть до начала Олимпиад. Плюс федерации видов спорта не разрешат отобраться, а тех рос.спортсменов кому федры разрешат, просто не дадут виз, или при наличии визы завернут на въезде без объяснения причин.
Я не полез в демагогию, пришлось разворачивать мысль для тех, кто не понял.
Руководствуюсь стремлением к лаконичности цитаты при сохранении общего смысла.