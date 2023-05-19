Страны G7 нацелены на запрет участия россиян и белорусов в международных стартах.

Об этом говорится в заявлении Группы семи (G7) по Украине, опубликованном сегодня.

«Полностью уважая автономию спортивных организаций, мы поддерживаем честную спортивную конкуренцию и намерены сделать так, чтобы российские и белорусские спортсмены никоим образом не выступали [на международных соревнованиях] в качестве представителей своих государств», – говорится в заявлении.

Саммит G7 проходит с 19 по 21 мая в Японии.

«Группа семи» – неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.