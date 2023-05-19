Томас Тухель: «По-прежнему верю, что «Ман Сити» был на крючке у «Баварии». Мы сыграли на очень высоком уровне»
Томас Тухель по-прежнему верит, что «Бавария» могла пройти «Манчестер Сити».
Мюнхенский клуб проиграл «Манчестер Сити» с общим счетом 1:4 по итогам двух матчей в четвертьфинале Лиги чемпионов.
– Как вы оцениваете игру «Баварии» против «Манчестер Сити» в ретроспективе после просмотра матча с «Реалом»?
– У меня была возможность хорошо это оценить. Это подтверждение того, что ситуация в играх была гораздо ближе, чем счет на табло.
Я по-прежнему верю, что «Ман Сити» был у нас на крючке в обоих матчах. Это ориентир.
Думаю, что мы сыграли против них на очень высоком уровне.
Нам не нужно стыдиться того, что нас выбили, но, конечно, мы раздражены. Но мы вернемся, – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.
«Горожане» победили «Реал» в полуфинале и вышли в финал Лиги чемпионов, где встретятся с «Интером».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
- Так тащи его сюда
- Не могу, он меня рылом возит...
Весь мир увидел чудесное спасение МС.
Еще немного, и дело закончилось бы разгромом Сити.
Вопрос
Я всегда воспринимал Тухеля человеком адекватным.
Что с ним случилось?
Я о словах Тухеля.
Конечно, Тухел отличный тренер, но Гвардиолв сильнее.
Думаю, вы будете доказывать обратное.
Я принимаю ваши возражения, не более.