Томас Тухель: «По-прежнему верю, что «Ман Сити» был на крючке у «Баварии». Мы сыграли на очень высоком уровне»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Томас Тухель по-прежнему верит, что «Бавария» могла пройти «Манчестер Сити».

Мюнхенский клуб проиграл «Манчестер Сити» с общим счетом 1:4 по итогам двух матчей в четвертьфинале Лиги чемпионов.

– Как вы оцениваете игру «Баварии» против «Манчестер Сити» в ретроспективе после просмотра матча с «Реалом»?

– У меня была возможность хорошо это оценить. Это подтверждение того, что ситуация в играх была гораздо ближе, чем счет на табло.

Я по-прежнему верю, что «Ман Сити» был у нас на крючке в обоих матчах. Это ориентир.

Думаю, что мы сыграли против них на очень высоком уровне.

Нам не нужно стыдиться того, что нас выбили, но, конечно, мы раздражены. Но мы вернемся, – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

«Горожане» победили «Реал» в полуфинале и вышли в финал Лиги чемпионов, где встретятся с «Интером».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

124 комментария

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Arman Markosyan 25
Он это серьёзно?
+183
-16
+167
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Экспертное мнение
В чем-то он прав, бенефис Упамекано стал ключевым. Среди всех соперников Сити в ЛЧ действительно Бавария сыграла лучше. Всякие Реалы и Лейпциги отлетели без вариантов.
+154
-30
+124
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Арман Бижанов
это Бавария на крючке у Хасана и он вертит ею как ему в голову взбредет
+101
-3
+98
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Адекватник
- Мужики, я МанСити поймал
- Так тащи его сюда
- Не могу, он меня рылом возит...
+67
-2
+65
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А.Э.РАСИМ
Ответ Arman Markosyan 25
Он это серьёзно?
А что?
Весь мир увидел чудесное спасение МС.
Еще немного, и дело закончилось бы разгромом Сити.

Вопрос
Я всегда воспринимал Тухеля человеком адекватным.
Что с ним случилось?
+55
-7
+48
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Виталий Ан
Ответ Экспертное мнение
В чем-то он прав, бенефис Упамекано стал ключевым. Среди всех соперников Сити в ЛЧ действительно Бавария сыграла лучше. Всякие Реалы и Лейпциги отлетели без вариантов.
Это правда. Но нельзя сказать что в обоих матчах «держал на крючке». Один матч был достаточно равным но первый был идеальный Сити. И Сити вертел на крючке Баварию.
+53
-9
+44
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Aggrrist
Справедливости ради Бавария выглядела действительно неплохо, зарешали индивидуальные ошибки и слабая сыгранность в некоторых эпизодах.
+31
-4
+27
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Alexander Zubkov
Они уже Реал грохнули, а он всё ещё говорит, что он на крючке такого Сити держал🤣
+33
-9
+24
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Buharoid
Ответ Виталий Ан
Это правда. Но нельзя сказать что в обоих матчах «держал на крючке». Один матч был достаточно равным но первый был идеальный Сити. И Сити вертел на крючке Баварию.
Да не было в первом идеального Сити. Залетело у Родри, не залетело у Баварии. Потом включился Упамекано и сделал результат.
+30
-10
+20
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iiildario
Ответ Aggrrist
Справедливости ради Бавария выглядела действительно неплохо, зарешали индивидуальные ошибки и слабая сыгранность в некоторых эпизодах.
Вам не кажется, что эти 2 фактора автоматически опровергают тезис о том, что Бавария выглядела неплохо? Если и сыгранности не было и индивидуальные ошибки присутствовали, то в чем они были неплохи? Это ведь не КФК, здесь должна быть концентрация весь матч, высокий уровень футболистов и их сыгранность, чтобы матч для команды мог быть действительно неплохим
+16
-2
+14
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CHELSEA_2008
Просто Тухель ловил рыбу а поймал акулу которая его самого и съела. Говорить можно что угодно но 1 гол за два матча и тот с пенальти? При чём тут Упамекано?)
+14
-2
+12
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А.Э.РАСИМ
Ответ Aggrrist
Ну пока главный матч в противостоянии Пеп-Тухель выиграл Тухель. Думаю он шарит а том, как разобраться с Сити.
Я не это имел ввиду.
Я о словах Тухеля.
Конечно, Тухел отличный тренер, но Гвардиолв сильнее.
Думаю, вы будете доказывать обратное.
Я принимаю ваши возражения, не более.
+12
-1
+11
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Андрей Балабаев
По-прежнему верю что Ирина Шейк была на крючке у меня, но так сложилось
+9
-2
+7
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Theodor Herzl
Когда быстро выгорел на новой работе, захотел получить свою неустойку и отдыхать дальше
+8
-1
+7
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Heitinga
Ответ Экспертное мнение
В чем-то он прав, бенефис Упамекано стал ключевым. Среди всех соперников Сити в ЛЧ действительно Бавария сыграла лучше. Всякие Реалы и Лейпциги отлетели без вариантов.
Лучше всех противостоял Дортмунд в групповом этапе из всех в ЛЧ
+6
-1
+5
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Scorpion
Когда Вам казалось что вы охотник с ружьем, на самом деле Вы были дичью.
+5
0
+5
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Гусейн Магомедрасулов
Сорвался с крючка и съел рыбака
+5
-1
+4
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Andrey Yaroslavtsev
На кукане были вы
+5
-2
+3
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Buharoid
Ответ Alexander Zubkov
Они уже Реал грохнули, а он всё ещё говорит, что он на крючке такого Сити держал🤣
Объективно Бавария сыграла с Сити намного лучше Реала. Первый матч был равным до привоза Упамекано, во втором в первом тайме Сити натурально дрожал и тянул время.
+9
-7
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MK
УпаМагуаир так не считает )
+3
-1
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Михо
Бавария могла бы показать более достойный результат, если бы не ошибки Упамекано, но говорить что Сити был на крючке у Баварии это конечно чушь какая то. Ну или бывает рыбак подцепил на крючок рыбу, которую не может вытащить, и тогда уже он превращается в добычу)
+3
-1
+2
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petro42z
Ответ Alexander Zubkov
Они уже Реал грохнули, а он всё ещё говорит, что он на крючке такого Сити держал🤣
А что Реал сильнее Баварии?
+2
0
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Mr@k
Ответ Арман Бижанов
это Бавария на крючке у Хасана и он вертит ею как ему в голову взбредет
это видимо боссы Баварии у него на крючке каком то, что не творит всё его не уволят никак
+3
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57s6w79qhh
Вы были кормом для МС, а не крючком.
+2
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гель кристины
Крючок Тухеля
+2
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