Томас Тухель по-прежнему верит, что «Бавария» могла пройти «Манчестер Сити».

Мюнхенский клуб проиграл «Манчестер Сити» с общим счетом 1:4 по итогам двух матчей в четвертьфинале .

– Как вы оцениваете игру «Баварии» против «Манчестер Сити» в ретроспективе после просмотра матча с «Реалом»?

– У меня была возможность хорошо это оценить. Это подтверждение того, что ситуация в играх была гораздо ближе, чем счет на табло.

Я по-прежнему верю, что « » был у нас на крючке в обоих матчах. Это ориентир.

Думаю, что мы сыграли против них на очень высоком уровне.

Нам не нужно стыдиться того, что нас выбили, но, конечно, мы раздражены. Но мы вернемся, – сказал главный тренер «Баварии» .

«Горожане» победили «Реал» в полуфинале и вышли в финал Лиги чемпионов, где встретятся с «Интером».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!