Перес заверил Анчелотти, что он продолжит тренировать «Реал». Президент пообещал трансферы, в клубе хотят шага вперед от молодежи

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Джуд Беллингем Футбол

Флорентино Перес продолжает доверять Карло Анчелотти.

Президент «Реала» встретился с главным тренером команды и дал понять, что Карло Анчелотти останется во главе клуба в следующем сезоне.

Перес и Анчелотти согласились с тем, что проект нуждается в улучшении, а состав команды – в усилении.

Флорентино Перес сообщил, что состав команды будет укреплен – его важно сделать конкурентоспособным.

Не ожидается, что работа на трансферном рынке будет агрессивной, но изменения произойдут. В частности, одной из основных задач считается переход Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

Среди прочего, «Реал» надеется, что молодежь команды прибавит в следующем сезоне.

Мадридский клуб проиграл «Манчестер Сити» (1:5 по сумме двух матчей) в полуфинале Лиги чемпионов.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

73 комментария

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v.belorussky
"Оставайся папа Карло, будешь нашим королём" (с) песенка Флорентино Переса
+42
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AlexMa1n888
Ответ ZamoRano
Комментарий удален пользователем
скорее Сити сыграл как Барса )
+58
-28
+30
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mudskipper
Дело не только в Анчелотти, но и в том, какой выбор тренеров есть сейчас. Вероятно, Перес не видит подходящей кандидатуры или не удалось договориться.
+26
-2
+24
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Антон Горохов
Ответ Очевидное невероятное
Какой именно сборной?
России))
+24
-4
+20
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nikolozi33
Уверен, решение оставить Карло на посту главного тренера, абсолютно правильное!
+21
-2
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Тиджани Бабангида
С «Реалом» Анчелотти уже добился всего.
Можно было бы начать тренерскую карьеру на уровне сборных
+17
-5
+12
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TJ tigra
Это справедливо. Карло не дали раньше трансферов. Теперь обязаны.
+9
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giga90
Ответ rigobersong
да всем .....:))
особенно тебе
+10
-3
+7
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Born is the King
Белингем, Мбаппе, Марчиняк, 3-4 бразильских ноунеймов по 50 млн, Маунт кто ещё?
+20
-14
+6
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Милан 737...
Стабильность залог успеха
+5
0
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Rio (BLR)
Биллингем, форвард и кого на фланг защиты.
Если Асенсио уходит то и вингер нужен.
Ничего нереального. За свои подвиги Карло заслуживает времени.
+6
-1
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dpv
Я терпеть не могу реал. Но Перес как менеджер супер крут.
+6
-2
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SopTecret
Ответ mudskipper
Дело не только в Анчелотти, но и в том, какой выбор тренеров есть сейчас. Вероятно, Перес не видит подходящей кандидатуры или не удалось договориться.
Почеттино, Нагельсманн и Конте только
Ну, легенды типа Сульшера и Газзаева, но их Реал не потянет)
Так что менять не на кого
+4
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Ярый член
5 побед в ЛЧ!думаю это поколение заслужило достойно уйти на пенсию,возможно мы видели сильнейший Реал Мадрид за всю историю
+4
-1
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Rio (BLR)
Ответ Ali
Скриньте ,Анчи не может работать с молодыми. И в Милане он до конца работал со стариками , молодеж взяли он прогорел
Угу
Винни и Камавингу в старики записываем
+5
-2
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instasamka
Ответ ZamoRano
Комментарий удален пользователем
Не зря у тебя ассоциации с Барсой. Такое унижение Реалу доставляет барса регулярно
+14
-11
+3
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Artur Smith
Ответ Тиджани Бабангида
С «Реалом» Анчелотти уже добился всего. Можно было бы начать тренерскую карьеру на уровне сборных
Кто сказал, что это нужно Анчелотти. Переезжать в Бразилию. Думаю, ему комфортно в Реале
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a-fon
Ответ mudskipper
Дело не только в Анчелотти, но и в том, какой выбор тренеров есть сейчас. Вероятно, Перес не видит подходящей кандидатуры или не удалось договориться.
нет никаких кандидатур, Зидан не пойдёт на непонятный ростер.
+3
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Lazizbek Gulyamov
Ответ AlexMa1n888
скорее Сити сыграл как Барса )
Сити же не пропускает все 8
+4
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Sne$hinka
А может кто-нибудь объяснить, что называют проектом в футболе? Типа план на год, какие амбиции у клуба на турнирах и какой состав для этого нужен? И каждый год новый проект?

Не понимаю, зачем проекты большим клубам типа Реала, если они всегда ставят цель выигрывать в чемпионате и ЛЧ.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Sne$hinka
А может кто-нибудь объяснить, что называют проектом в футболе? Типа план на год, какие амбиции у клуба на турнирах и какой состав для этого нужен? И каждый год новый проект? Не понимаю, зачем проекты большим клубам типа Реала, если они всегда ставят цель выигрывать в чемпионате и ЛЧ.
это для школоты поднять некую значимость. а замечание абсолютно верное. но это пошло от таких овечек Долли как ПСЖ,сити,Челси Абрамовича. вот это были проекты и не более того. а как можно назвать Баварию,Реал,Барселону, Ливерпуль,Милан,Ювентус да и ещё много кого какими то проектами?))) это топ клубы,которые топами являются больше века.
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Dorogrim Vavilon
Ответ SopTecret
Почеттино, Нагельсманн и Конте только Ну, легенды типа Сульшера и Газзаева, но их Реал не потянет) Так что менять не на кого
У Почеттино одна нога в Челси а другая нога в отдыхе так сказать так что не варик. Нагельсманн вряд ли подойдёт, я думаю немцу захочется перестроить состав так что тоже не варик. Конте, неее просто нее. Не надо. 😅 если кого-то задел прошу прощения. 🙌
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heymon95
Ответ AlexMa1n888
скорее Сити сыграл как Барса )
Как Барселона уже 7 лет не играет
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Евгений Недосекин
Ответ Тиджани Бабангида
С «Реалом» Анчелотти уже добился всего. Можно было бы начать тренерскую карьеру на уровне сборных
С клубом игры каждую неделю, иногда несколько раз в неделю. Со сборной унылые товарняки раз в несколько месяцев и серьезные игры пару раз в за несколько лет
+2
0
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Руслан Мамедрзаев
Ответ Lazizbek Gulyamov
Крут за то что не покупает игроков и каждый год доверяет игрокам которые более 35 лет?
так они только в этом сезоне хуже сыграли ,до этого золотой дубль ,теперь игра показала что надо вливать свежую голодную кровь
+3
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