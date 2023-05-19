Перес заверил Анчелотти, что он продолжит тренировать «Реал». Президент пообещал трансферы, в клубе хотят шага вперед от молодежи
Флорентино Перес продолжает доверять Карло Анчелотти.
Президент «Реала» встретился с главным тренером команды и дал понять, что Карло Анчелотти останется во главе клуба в следующем сезоне.
Перес и Анчелотти согласились с тем, что проект нуждается в улучшении, а состав команды – в усилении.
Флорентино Перес сообщил, что состав команды будет укреплен – его важно сделать конкурентоспособным.
Не ожидается, что работа на трансферном рынке будет агрессивной, но изменения произойдут. В частности, одной из основных задач считается переход Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».
Среди прочего, «Реал» надеется, что молодежь команды прибавит в следующем сезоне.
Мадридский клуб проиграл «Манчестер Сити» (1:5 по сумме двух матчей) в полуфинале Лиги чемпионов.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Можно было бы начать тренерскую карьеру на уровне сборных
Если Асенсио уходит то и вингер нужен.
Ничего нереального. За свои подвиги Карло заслуживает времени.
Ну, легенды типа Сульшера и Газзаева, но их Реал не потянет)
Так что менять не на кого
Винни и Камавингу в старики записываем
Не понимаю, зачем проекты большим клубам типа Реала, если они всегда ставят цель выигрывать в чемпионате и ЛЧ.