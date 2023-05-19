Перес заверил Анчелотти, что он продолжит тренировать «Реал». Президент пообещал трансферы, в клубе хотят шага вперед от молодежи

Флорентино Перес продолжает доверять Карло Анчелотти.

Президент « » встретился с главным тренером команды и дал понять, что останется во главе клуба в следующем сезоне.

Перес и Анчелотти согласились с тем, что проект нуждается в улучшении, а состав команды – в усилении.

сообщил, что состав команды будет укреплен – его важно сделать конкурентоспособным.

Не ожидается, что работа на трансферном рынке будет агрессивной, но изменения произойдут. В частности, одной из основных задач считается переход из дортмундской «Боруссии».

Среди прочего, «Реал» надеется, что молодежь команды прибавит в следующем сезоне.

Мадридский клуб проиграл «Манчестер Сити» (1:5 по сумме двух матчей) в полуфинале Лиги чемпионов.

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