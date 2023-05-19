«Монако» Головина не сыграет в ЛЧ в следующем сезоне. «Марсель», «Ланс» и «ПСЖ» представят Лигу 1

«Монако» не вышел в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Команда тренера Филиппа Клемана проиграла «Лиону» (1:3) в матче Лиги 1.

Монегаски набрали 65 очков в 36 матчах и расположились на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

За два оставшихся матча «Монако» не сможет догнать « », который находится на третьей позиции с 73 баллами в 35 играх.

Если « » останется на четвертом месте по итогам сезона, то сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

В Лиге чемпионов от Франции в следующем сезоне сыграют «Марсель», «Ланс» и « ».

Два первых места выходят напрямую в групповой этап турнира. Команда с третьей строчки выступит в квалификации.

«Марсель» набрал 73 очка, « » – 75, «ПСЖ» – 81. Клубам предстоит сыграть еще три матча в нынешнем сезоне Лиги 1.

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