«Монако» Головина не сыграет в ЛЧ в следующем сезоне. «Марсель», «Ланс» и «ПСЖ» представят Лигу 1
«Монако» не вышел в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
Команда тренера Филиппа Клемана проиграла «Лиону» (1:3) в матче Лиги 1.
Монегаски набрали 65 очков в 36 матчах и расположились на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Франции.
За два оставшихся матча «Монако» не сможет догнать «Марсель», который находится на третьей позиции с 73 баллами в 35 играх.
Если «Монако» останется на четвертом месте по итогам сезона, то сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
В Лиге чемпионов от Франции в следующем сезоне сыграют «Марсель», «Ланс» и «ПСЖ».
Два первых места выходят напрямую в групповой этап турнира. Команда с третьей строчки выступит в квалификации.
«Марсель» набрал 73 очка, «Ланс» – 75, «ПСЖ» – 81. Клубам предстоит сыграть еще три матча в нынешнем сезоне Лиги 1.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Негусто
зачем квалификацию считать.
Считают только игру в групповом этапе
Собственно ушла часть стариков, так что команда в очередной перестройке
ЛЕ - потолок.