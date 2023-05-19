«Монако» Головина не сыграет в ЛЧ в следующем сезоне. «Марсель», «Ланс» и «ПСЖ» представят Лигу 1

Теги Ланс Марсель ПСЖ Монако лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Монако» не вышел в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Команда тренера Филиппа Клемана проиграла «Лиону» (1:3) в матче Лиги 1.

Монегаски набрали 65 очков в 36 матчах и расположились на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

За два оставшихся матча «Монако» не сможет догнать «Марсель», который находится на третьей позиции с 73 баллами в 35 играх.

Если «Монако» останется на четвертом месте по итогам сезона, то сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

В Лиге чемпионов от Франции в следующем сезоне сыграют «Марсель», «Ланс» и «ПСЖ».

Два первых места выходят напрямую в групповой этап турнира. Команда с третьей строчки выступит в квалификации.

«Марсель» набрал 73 очка, «Ланс» – 75, «ПСЖ» – 81. Клубам предстоит сыграть еще три матча в нынешнем сезоне Лиги 1.

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41 комментарий

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Иван Владимирович
Неудачники, уже сколько сезонов подряд 3-4 место занимают и не могут в ЛЧ выйти
+49
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+45
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XavIniesta2008-2015
Я так понимаю, Головин с Монако играл в ЛЧ всего два раза: в сезон 18/19, когда вылетели в группе и второй раз в 21/22 с вылетом от Шахтёра
Негусто
+27
-3
+24
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хавбек+
с такой помпой Ковача снимали, типа сдерживает потенциал и не позволяет раскрыться соплежуям))
+16
-2
+14
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Ярик01
Он только первый год играл в группе ЛЧ? Когда с Брюгге позорились вроде
+9
-3
+6
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Digger86
Теперь получается, что Кокорин будет единственным россиянином в лч
+5
0
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Alex Alex
Ответ XavIniesta2008-2015
Я так понимаю, Головин с Монако играл в ЛЧ всего два раза: в сезон 18/19, когда вылетели в группе и второй раз в 21/22 с вылетом от Шахтёра Негусто
1 раз
зачем квалификацию считать.
Считают только игру в групповом этапе
+6
-1
+5
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Valentin Grabenovsky
Ответ Ебздрогыч
Ланс - это просто открытие сезона в Лиге 1. Было бы очень любопытно понаблюдать за ними в ЛЧ
4 место в группе
+5
-1
+4
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luu
Ну неудивительно, с такой обороной и вратарём, хотя атака вторая в лиге по результативности, это печально
+3
0
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Ебздрогыч
Ланс - это просто открытие сезона в Лиге 1. Было бы очень любопытно понаблюдать за ними в ЛЧ
+5
-3
+2
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Syndycate
Ответ XavIniesta2008-2015
Я так понимаю, Головин с Монако играл в ЛЧ всего два раза: в сезон 18/19, когда вылетели в группе и второй раз в 21/22 с вылетом от Шахтёра Негусто
Они же и в этом сезоне квалификацию не прошли
+3
-1
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Penarol
Сегодня на спортсе большой день. К Монако Головина и Аталанте Миранчука добавилась Балтика Игнашевича. Так писáть пошло, особенно пошло, если адекватно оценивать место «звёзд» в своих командах. Какой-то недоумок начал и понеслось… Спортивный же сайт, все всё знают и понимают.
+1
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Alarich105
Может правильно будет писать Монако с Головиным?
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МТБ
Ответ хавбек+
с такой помпой Ковача снимали, типа сдерживает потенциал и не позволяет раскрыться соплежуям))
Ну, так и было. Уже после ухода Ковача команда продала Тчуамени, Бадиашиля, Диопа и не просто не особо потеряла, но и постепенно затеяла перестройку состава.
Собственно ушла часть стариков, так что команда в очередной перестройке
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Ваня Колобов
Ответ XavIniesta2008-2015
Я так понимаю, Головин с Монако играл в ЛЧ всего два раза: в сезон 18/19, когда вылетели в группе и второй раз в 21/22 с вылетом от Шахтёра Негусто
То есть надо было в ЦСКА оставаться?
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uralfan96
Ответ XavIniesta2008-2015
Я так понимаю, Головин с Монако играл в ЛЧ всего два раза: в сезон 18/19, когда вылетели в группе и второй раз в 21/22 с вылетом от Шахтёра Негусто
А сколько раз ЦСКА играл за этот отрезок?
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космонавт на дереве
Ответ FilinMD
Ну уж точно выше Бразилии с Аргентиной будет) да и больше половины стран Европы слабее в плане лиг
в УЕФА больше 50ти чемпионатов, рфпл сильнее примерно 30ти из них, это больше половины, так что тут ты прав.
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МТБ
Ответ Иван Владимирович
Неудачники, уже сколько сезонов подряд 3-4 место занимают и не могут в ЛЧ выйти
А в чём они неудачники? Команда регулярно продаёт лидеров и давно не закупает звёзд, у них при этом достаточно неплохая атака, но хромает оборона
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Анвар Масимов
Ответ Человек1991
Топ 10 Чемпионатов Мира : Италия , Испания , Англия , Франция ,Бразилия , Аргентина , Германия , Португалия , Россия , Голландия . Так что от Франции должно быть 4 клуба в Лиге Чемпионов .
в след сезоне 1 в группу 1 в стыки . так как станут 6ой лигой
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Evgenie Sergeevich
Опять пишут , Монако Головина, ( Головин уже хозяин Монако)?!
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Nate
"Монако" объективно не клуб уровня ЛЧ. Середнячок Лиги-1.
ЛЕ - потолок.
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ro44an.siz
Укусил Лионка Моначку, за больное место, за срачку)
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Garikus89
Лион отвозил как детей, какая ЛЧ с такой игрой?)
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siragh@yandex.ru
Курортники,бездари
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Сергей
Состав вроде хороший по меркам лиги 1 Кевин фолланд игрок сборной Германии,Головин,Бен йеддер , арендованный вратарь из Баварии .
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-1
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хавбек+
кстати, Ляказет выбил по гол/ассист 31 очко
+1
-1
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