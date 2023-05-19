Матыцин призвал российских спортсменов не бойкотировать турниры в случае допуска: «Надо продолжать диалог с международными организациями»

Теги Олимпийская сборная России Олег Матыцин Политика Р-Спорт Фехтование

Олег Матыцин призвал российских спортсменов не бойкотировать турниры в случае допуска.

«Бойкотировать вообще ничего никогда не нужно, надо продолжать диалог с международными спортивными организациями и с обязательным условием защиты интересов наших спортсменов», – заявил министр спорта РФ.

Ранее в Федерации фехтования России сообщили, что не будут участвовать в международных стартах, несмотря на допуск определенных спортсменов.

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68 комментариев

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imaxim
Ответ Rygeek
Да пусть едет, но дальше тренируется за свой счет.
Хорошо, что это не вам решать)
Лучше уж деньги меня как налогоплательщика потратить на него, чем на новые ракеты
+51
-12
+39
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Marky777
Интересно, будет ли Вяльбе истерить или промолчит? Учитывая, кто такой Матыцин, ответ очевиден )
+42
-10
+32
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imaxim
Неужели.
Если допущен хоть 1 человек, то он должен ехать
+39
-14
+25
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Rygeek
Ответ Marky777
Интересно, будет ли Вяльбе истерить или промолчит? Учитывая, кто такой Матыцин, ответ очевиден )
Ей Матыцин не указ, ей Путин указ.
+12
-2
+10
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scorp19
А никто и не собирается бойкотировать. Спортсмены только и живут ради возможности выступать.
+15
-5
+10
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Rygeek
Какой там, к ежам, диалог? Там сплошные ультиматумы.
+16
-10
+6
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Александр Носов
Куколд Матыцин высказал свое мнение)))
+19
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scorp19
Ответ София Хайн
В России мало мест для где выступать? Благодаря санкциям можно хоть посмотреть соревнования наших спортсменов в России.
ага, если так обесценивать международные соревнования, то можно тогда выступать и каждому у себя на районе, на местной коробке за плитку шоколада ))) а какая разница то, место есть и ладно.
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Вася Клапышев
Лишь бы самому Матыцину и его дружкам выехать, по магазинам там пробежаться, домики зарубежные навестить. Для этого ведь гимн и флаг не нужен. Губерниева выгулять.
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ДМ-1чемпион
Путин почему этот матицин ещё не уволен!? Он же позор иметь такого министра спорта! Он в открытую призывает спортсменов предавать Россию!
+10
-7
+3
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AlexGooner
Ответ imaxim
После союза «и» вы о себе неправду написали в нике
"и" это не предлог
+3
0
+3
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Usssr23
менять спортивное гражданство не преступление дело все в причине . Разве кореец АН предатель своей страны хотя я не читал и не слышал как корейцы к этому отнеслись там причина -не было мотивации это он сам АН говорил. другой пример Вик Уайлд у него другая причина скорее всего семейная . А в нынешних условиях смена воспринимается по другому -негативно большинством . если б это было в других условиях то не было б такого негатива . сколько людей столько и мнений. кто прав кто нет покажет только время . Вот чем мотивируют своё решение спортсмены? якобы всю жизнь и здоровье оставили на тренировках и х труды были напрасны ну они не говорят кто всех о время был с ними рядом и прошли такой же путь . это тренера воспитатели сотрудники спортивных арен где ты тренировался наконец налогоплательщик. пусть меняют время покажет. Не время сейчас менять спортивное гражданство .
+3
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Петр Важик
Ответ Rygeek
Да пусть едет, но дальше тренируется за свой счет.
потому что тебе так захотелось?
+3
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margosha58
Ответ Usssr23
менять спортивное гражданство не преступление дело все в причине . Разве кореец АН предатель своей страны хотя я не читал и не слышал как корейцы к этому отнеслись там причина -не было мотивации это он сам АН говорил. другой пример Вик Уайлд у него другая причина скорее всего семейная . А в нынешних условиях смена воспринимается по другому -негативно большинством . если б это было в других условиях то не было б такого негатива . сколько людей столько и мнений. кто прав кто нет покажет только время . Вот чем мотивируют своё решение спортсмены? якобы всю жизнь и здоровье оставили на тренировках и х труды были напрасны ну они не говорят кто всех о время был с ними рядом и прошли такой же путь . это тренера воспитатели сотрудники спортивных арен где ты тренировался наконец налогоплательщик. пусть меняют время покажет. Не время сейчас менять спортивное гражданство .
А сейчас Ан вернулся в Корею и ему перекрыли кислород полностью. Не разрешили даже тренировать. Корейцы перехода ему не простили.
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VictorVallecano
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Афигеть. Т.е. поехать и пусть там ноги об тебя вытирают? Как сегодня, вон, в грузинском аэропорту "тепло" наших встретили.
У вас неактуальный никнейм.
+9
-7
+2
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imaxim
Ответ GullitRuud
Снять с должности как манкурта .
Почему не на фронте?
+13
-11
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GuinPin
Ответ Usssr23
менять спортивное гражданство не преступление дело все в причине . Разве кореец АН предатель своей страны хотя я не читал и не слышал как корейцы к этому отнеслись там причина -не было мотивации это он сам АН говорил. другой пример Вик Уайлд у него другая причина скорее всего семейная . А в нынешних условиях смена воспринимается по другому -негативно большинством . если б это было в других условиях то не было б такого негатива . сколько людей столько и мнений. кто прав кто нет покажет только время . Вот чем мотивируют своё решение спортсмены? якобы всю жизнь и здоровье оставили на тренировках и х труды были напрасны ну они не говорят кто всех о время был с ними рядом и прошли такой же путь . это тренера воспитатели сотрудники спортивных арен где ты тренировался наконец налогоплательщик. пусть меняют время покажет. Не время сейчас менять спортивное гражданство .
Ана списала своя Федерация, Уальд вообще не показывал результатов. Насчет остального - огромная вероятность, что до 2030 года никто никуда не поедет. Нынешние топ спортсмены все потеряют, новые не вырастут в силу отсутствия топ стартов. Насчет налогоплательщиков - уж лучше на спортсменов тратить деньги, чем на много что еще, что является причиной нынешней ситуации
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Инна1945
Прям как в басне Крылова)) Клоуны.
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Ivan Balashov
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
у евреев своя страна - израиль, в других они - гости.
Учитывая то, что Израиль был основан в 1948 году, этот комментарий совершенно никак не соотносится с моим.
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Fullhouse
Ответ ДМ-1чемпион
Путин почему этот матицин ещё не уволен!? Он же позор иметь такого министра спорта! Он в открытую призывает спортсменов предавать Россию!
Пу скоро самого "уволят", как главного предателя России
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BenderRodri
Всё это напоминает известную басню: Лебедь, рак да щука
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interested
Продолжать гнуть свои спины! -- девиз Матыцина.
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Melnikov1968
А Вяльбе другого мнения. Необходимо выработать единую стратегию.
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kutavlik
Конечно, не надо бойкотировать!!! Нужно просто менять спортивное гражданство....
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kutavlik
С месяц назад не этот ли гражданин призывал не участвовать ни в каких соревнованиях на тех условиях, которые предложил МОК и Ко!!!???
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