Матыцин призвал российских спортсменов не бойкотировать турниры в случае допуска: «Надо продолжать диалог с международными организациями»

Олег Матыцин призвал российских спортсменов не бойкотировать турниры в случае допуска.

«Бойкотировать вообще ничего никогда не нужно, надо продолжать диалог с международными спортивными организациями и с обязательным условием защиты интересов наших спортсменов», – заявил министр спорта РФ.

Ранее в Федерации фехтования России сообщили, что не будут участвовать в международных стартах, несмотря на допуск определенных спортсменов.

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