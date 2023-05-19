Матыцин призвал российских спортсменов не бойкотировать турниры в случае допуска: «Надо продолжать диалог с международными организациями»
Олег Матыцин призвал российских спортсменов не бойкотировать турниры в случае допуска.
«Бойкотировать вообще ничего никогда не нужно, надо продолжать диалог с международными спортивными организациями и с обязательным условием защиты интересов наших спортсменов», – заявил министр спорта РФ.
Ранее в Федерации фехтования России сообщили, что не будут участвовать в международных стартах, несмотря на допуск определенных спортсменов.
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Лучше уж деньги меня как налогоплательщика потратить на него, чем на новые ракеты
Если допущен хоть 1 человек, то он должен ехать