Месси в мае решит, куда перейдет. Саудовцы дают ему 500+ млн евро в год, но Лео хочет в «Барсу»
Лионелю Месси предлагают контракт с зарплатой более 500 млн евро в Саудовской Аравии.
Журналист Жауме Рорес в программе Què t’hi Jugues на Cadena SER сообщил, что, несмотря на это, Месси еще может вернуться в «Барселону».
«Я считаю, что возвращение Месси возможно, хотя саудовцы повысили предложение, и теперь оно превышает 500 млн евро в год.
Опыт в Париже не был положительным для Месси. Все видят, через что проходит Криштиану в Саудовской Аравии, как ему там тяжело.
Лео всегда говорил, что хочет вернуться в «Барселону», и этот фактор имеет большое значение. Решение будет принято в мае.
Все стороны хотят этого [и Месси, и «Барселона», и Ла Лига]», – сказал Рорес.
В этом сезоне аргентинец забил 20 голов и сделал 19 результативных передач в 38 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Статистику 35-летнего нападающего можно найти здесь.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Но если Месси действительно выберет Барселону с зарплатой меньше чем у саудитов в 20 раз, то навсегда уничтожит хейтерский стереотип, что он жадный гном :)
А Месси никогда обузой небыл уверен он покажет свой уровень эсли даже выходя на замену либо 45 мин на второй тайм.
Всем поидет в пользу.
1. Барса фин.поддержку
2.Месси на родину
3.Болельщики прежние наслаждения
Ааа, ты про Криша Аравийского?
Уже неактуально, Месси соревнуется за ЗМ с новым поколением звёзд :) Холанд, Винисиус, Мбаппе