Месси в мае решит, куда перейдет. Саудовцы дают ему 500+ млн евро в год, но Лео хочет в «Барсу»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия деньги Футбол

Лионелю Месси предлагают контракт с зарплатой более 500 млн евро в Саудовской Аравии.

Журналист Жауме Рорес в программе Què t’hi Jugues на Cadena SER сообщил, что, несмотря на это, Месси еще может вернуться в «Барселону».

«Я считаю, что возвращение Месси возможно, хотя саудовцы повысили предложение, и теперь оно превышает 500 млн евро в год.

Опыт в Париже не был положительным для Месси. Все видят, через что проходит Криштиану в Саудовской Аравии, как ему там тяжело.

Лео всегда говорил, что хочет вернуться в «Барселону», и этот фактор имеет большое значение. Решение будет принято в мае.

Все стороны хотят этого [и Месси, и «Барселона», и Ла Лига]», – сказал Рорес.

В этом сезоне аргентинец забил 20 голов и сделал 19 результативных передач в 38 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Статистику 35-летнего нападающего можно найти здесь.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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138 комментариев

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Фарид Харисов
Я вообще не верю, что кто-то из футболистов откажется от половины миллиарда долларов.

Но если Месси действительно выберет Барселону с зарплатой меньше чем у саудитов в 20 раз, то навсегда уничтожит хейтерский стереотип, что он жадный гном :)
+195
-17
+178
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Отец Абду
Ответ А. Мостовой
500 миллионов за пешеходство и пенальти?
Неа, 200 за пешеходтсво и пенки, а 500 за Чемпиона мира:)
+187
-27
+160
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Арсен Талант-Уулу
полмиллиарда это конечно взрыв мозга 🤯
+105
-1
+104
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Фарид Харисов
Ответ SHER KHAN
Хэйтеры на то хэйтеры даже безобидные слова ЧМ их сильно задевают.
Месси уже не тот, но не настолько «не тот», чтобы его кто-то подвинул. Вот и злит это всех. Да и никто не ожидал, что Месси закроет вопрос о лучшем игроке в истории на ЧМ в 35 лет, сразу заговорили о купленном мундиале.
+87
-12
+75
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SHER KHAN
Ответ Фарид Харисов
Я вообще не верю, что кто-то из футболистов откажется от половины миллиарда долларов. Но если Месси действительно выберет Барселону с зарплатой меньше чем у саудитов в 20 раз, то навсегда уничтожит хейтерский стереотип, что он жадный гном :)
Хэйтеры на то хэйтеры даже безобидные слова ЧМ их сильно задевают.
+50
-9
+41
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Михаил1970
Ответ Барсик Юрана
Родину на деньги не меняют
Месси не гражданство меняет. Как гонял за Аргентину, так и дальше будет.
+34
0
+34
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раскаявшийся жиробас
За такие деньги всю Барсу можно в Саудовскую Аравию перевезти)
+20
-1
+19
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BZB
На год в Барсу, а затем на заработки к саудовцам. Лучший вариант.
+15
-1
+14
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SHER KHAN
Ответ Alex1104
В Барсу - это красиво, безусловно, но есть моменты. А Барсе зачем? Месси уже не молод, потянет он требования? Переходить, чтобы сидеть на лавке он не захочет сам, а играть с грандами потянет? А зарплата будет немаленькая, это понятно. Месси зачем? понятно, что Барса не даст и десятой доли того, что дают арабы, карьера так или иначе подходит к концу. Есть вариант заработать реально очень и очень большие деньги, не особо перенапрягаясь. Чемпионат Саудии это совсем не Ла Лига.
Разговор не о том потянет ли он или нет. В такое кризисное время спонсора,рекламы медиа на фин.плане тянут . Продажи телеправ многим страном с его именем легкостью перепродается .
А Месси никогда обузой небыл уверен он покажет свой уровень эсли даже выходя на замену либо 45 мин на второй тайм.
Всем поидет в пользу.

1. Барса фин.поддержку
2.Месси на родину
3.Болельщики прежние наслаждения
+12
-1
+11
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Пирс Морган
Прикол в том, что часть того, через что проходит Криштиану в Саудовской Аравии, из-за Месси)
+13
-2
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Том Мунтян
Ответ Михаил1970
Барса пообещает Месси ярд)
потом попросит урезать ЗП на 95%
+12
-2
+10
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Харламов Никита
Лео конечно столько за карьеру заработал, что ни он , ни его дети, ни наверное и внуки о деньгах могут не думать - НО ПОЛЯРДА 🤷🏼‍♂️
+11
-1
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WESTERN-
Месси в Италии хочется увидеть
+12
-2
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Homelender_666
Ответ Фарид Харисов
Месси уже не тот, но не настолько «не тот», чтобы его кто-то подвинул. Вот и злит это всех. Да и никто не ожидал, что Месси закроет вопрос о лучшем игроке в истории на ЧМ в 35 лет, сразу заговорили о купленном мундиале.
Чисто по футбольным скиллам вопрос был давно закрыт. А купленный ЧМ - это самый большой бред, который я слышал за последнее время в футболе. У этой псевдотеории ни одного аргумента.
+8
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Очевидное невероятное
Лео скорее всего и окажется в Барселоне
+9
-1
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Джамал Арипов
Если Месси перейдёт за 500 лямов какой вой устроят фаны КриРо мол купился за деньги и тому подобное , а ведь Рон сам в СА за 200 врятли они будут про это вспоминать.
+8
-1
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Философ Востока
Погодите-ка, нам тут который день рассказывают какой он жадный арг. Получается 25 млн каталонских > 500 млн саудовских. Похоже что у Лионеля курс: 1 каталонский млн ~25 саудовский.
+12
-5
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ BZB
На год в Барсу, а затем на заработки к саудовцам. Лучший вариант.
Месси себе давно заработал на 50 лет вперёд. Он именно хочет вернуться в Барселону
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Фарид Харисов
Ответ Анатолий Шарий
500+$ млн на дороге не валяются надо переходить в СА тем более там его основной конкурент !
Основной конкурент?

Ааа, ты про Криша Аравийского?
Уже неактуально, Месси соревнуется за ЗМ с новым поколением звёзд :) Холанд, Винисиус, Мбаппе
+7
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Ришад Хайруллин
Ответ гилберт
Жадный гном это же образное выражение. Можно сказать жесткий бизнесмен. Лео жёстко взял с Барсы 140 в год, когда в АПЛ самая высокая зп была около 20 лямов. В семь раз ниже!!! Вот если он вернёт хотя бы половину этих денег клубу, тогда он конечно не жёсткий бизнесмен или жадный гном, как его называют. Или если Барса даёт 20, а Париж 100 и Лео выбирает Барсу, вот это сильно! А будучи миллиардером отказаться от миллиарда где то в зыбучих песках это не так сложно.
когда ему барса платила 140 в год?
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Романелло Кивогенс
Ответ Джамал Арипов
Если Месси перейдёт за 500 лямов какой вой устроят фаны КриРо мол купился за деньги и тому подобное , а ведь Рон сам в СА за 200 врятли они будут про это вспоминать.
Так если Месси и перейдёт в СА, то очевидно потому что сам так захотел, а не потому что от него отказались все видные европейские клубы.
+5
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Джанлука Нальюка
500 миллионов это абсурд. Эти шейхи окончательно сошли с ума.
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Rafa Mekhraliev
Ответ Фарид Харисов
Я вообще не верю, что кто-то из футболистов откажется от половины миллиарда долларов. Но если Месси действительно выберет Барселону с зарплатой меньше чем у саудитов в 20 раз, то навсегда уничтожит хейтерский стереотип, что он жадный гном :)
Не уничтожит. Уж поверь! Даже если за бесплатно будет играть за Барсу. Потому что это - хейтеры.
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боливийский старообрядец
Ответ Арсен Талант-Уулу
полмиллиарда это конечно взрыв мозга 🤯
Ну Месси в принципе и так человек не бедный)
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kos.vohrt
Ответ WESTERN-
Месси в Италии хочется увидеть
Ни единого шанса.
+4
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