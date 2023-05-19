Лионелю Месси предлагают контракт с зарплатой более 500 млн евро в Саудовской Аравии.

Журналист Жауме Рорес в программе Què t’hi Jugues на Cadena SER сообщил, что, несмотря на это, Месси еще может вернуться в «Барселону».

«Я считаю, что возвращение Месси возможно, хотя саудовцы повысили предложение, и теперь оно превышает 500 млн евро в год.

Опыт в Париже не был положительным для Месси. Все видят, через что проходит Криштиану в Саудовской Аравии, как ему там тяжело.

Лео всегда говорил, что хочет вернуться в «Барселону», и этот фактор имеет большое значение. Решение будет принято в мае.

Все стороны хотят этого [и , и « », и ]», – сказал Рорес.

В этом сезоне аргентинец забил 20 голов и сделал 19 результативных передач в 38 матчах за « » во всех турнирах. Статистику 35-летнего нападающего можно найти здесь.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!