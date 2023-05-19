Великобритания ввела санкции против главы «Зенита» Илюхиной и члена совдира «Динамо» Степашина

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Степашин Газпром Политика Елена Илюхина РЖД Футбол

Великобритания расширила санкции против россиян, связанных с футболом.

Великобритания внесла в санкционные списки 86 физических и юридических лиц из России, в том числе компании военно-промышленного комплекса, а также секторов, обеспечивающих бюджет страны экспортной выручкой.

Об этом говорится в санкционном списке, размещенном на сайте британского правительства.

Санкции были введены, в частности, в отношении председателя совета директоров «Зенита» Елены Илюхиной, которая входит в состав правления «Газпром нефти», и члена совета директоров «Динамо» Сергея Степашина, который входит в состав совета директоров «РЖД».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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100 комментариев

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валя_стакан
Степашин молодец: и в РЖД и в ВТБ не удивлюсь если еще в родном газпроме числится
+102
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+94
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schwein
Ответ Петр Сосулин
А почему нет? Что РЖД, что втб, что Газпром это все акционерные общества))) купи себе акций во всех орех компаниях и будешь такой же
Он не акционер, он член совета директоров. Это типа орган управления, а по факту номинально числятся разные чинуши и им выплачивают за это пару десятков миллионов в год зарплаты.
+80
-5
+75
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инок
Не знал, что Степашин входит ещё и в совет директоров РЖД. Ловко пристроились наши чиновники...
+78
-7
+71
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Вольфсбург
Большая трагедия, спать сегодня не буду)))
+18
-6
+12
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СержМиранэн
скоро будут вводить санкции против охранников на "Газпром арене"
+14
-6
+8
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schwein
Ответ jss
кто от государства там должен сидеть, по вашему? Кому бы не дали эту должность ты бы плевался
Я вам отвечу слегка абстрактно.
В правлении Газпрома сидят профильные министры Новак, Шульгинов и Мантуров.
А еще сидит министр сельского хозяйства Димочка Патрушев. Угадайте, по какой причине он там сидит?
+8
-1
+7
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Eddenonkas
Ответ Ростовский
Запад оказался слаб и нелеп со своими санкциями и тд. Не могут одолеть Россию никак.
Так неэффективно работают санкции, что экономика еле дышит и все живут в государстве в ожидании не пойми чего)
+21
-14
+7
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Александр Романов
Ответ jss
как я понимаю управлять государственными деньгами должны люди с улицы или частный бизнес ?
Управлять государственными деньгами должны люди компетентные в первую очередь. А не только лишь преданные верховному правителю.
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Мартинелли
Ответ Ultimate7
Есть на ютубе крутейшее расследование телеканала Альджазира про то, как в английской футбольной лиге отмывают грязные деньги со всего мира. У них там целые фирмы этим занимаются. Причём не важно насколько твои деньги грязные. Даже если тебя розыскивает Интерпол. Делают паспорт и новое имя на Кипре, а потом шведский банк отмывает бабло за долю скромную.
А наш футбол тебя не интересует? Для тебя Англия родная страна?
+8
-3
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schwein
Ответ jss
Погуглил, кто такой и че за "димочка" - ну и зачем же врать? Почему после университета наддо идти на завод - это первый вопрос, он что в ПТУ учился? Ну и ушел работать в банк после универа - и чо? Шо то необычное? И три года там отработал
Ну все, отработал свои 15 рублей, беги, тебя за ушком почешут.
+6
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reteka
Ответ Wiley Fox
Степашину похрен, а вот Илюхина плачет в жилетку дюкова, которого почему-то никто не банит
Ципсо, думаешь трудно проверить? Дюков под санкциями Британии один из первых, ещё с апреля 2022 года.
+6
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Spartakus1984
Ответ инок
Не знал, что Степашин входит ещё и в совет директоров РЖД. Ловко пристроились наши чиновники...
Везде пролезают,по ближе к гос.деньгам
+9
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schwein
Ответ jss
Потому что не полный дурак и понимает в управлении крупными структурами получше тебя? С таким же успехом можно спрашивать, чем там забыл Шульгинов - он тоже образования по газу не имеет, не говоря уже про Миллера
Действительно, зачем министру энергетики принимать решения в крупнейшей энергетической компании страны? Глупости какие.
А кто касается Димочки, я конечно же охотно верю, что он просто чрезвычайно талантливый человек и сразу после университета пошел работать не на завод, а на руководящие должности в крупнейших компаниях страны.
Таких историй сплошь и рядом у нас в стране.
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Recreated
Чё так поздно-то!??
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Александр Романов
Ответ schwein
Он не акционер, он член совета директоров. Это типа орган управления, а по факту номинально числятся разные чинуши и им выплачивают за это пару десятков миллионов в год зарплаты.
В год?
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Izokot
Ответ rigobersong
Ввели санкции, а сами до сих пор покупают газ у России, только через третьих лиц:)) Кстати, куда там Трасс делась?:)
Они покупают, мы продаем. В чем подвох?
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schwein
Ответ СержМиранэн
откуда ты все знаешь ? может они там на добровольных началах, за бесплатно, за идею ?
Работа у меня такая, все знать.
https://www.gazprom.ru/f/posts/83/760237/application-4.pdf
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Kvakin
Куда только этот старец не входит. Вот что значит хорошо жить на Руси лицам хвалящим власть.
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Rio de Janeiro
Ответ Ultimate7
Чем ближе крах империи, тем безумнее её законы. Видимо Британия отчаялась окончательно.
Крах Британии как империи произошёл ещё в прошлом веке
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Пользователь заблокирован
Ответ argentina10
почему наша страна не играет на опережение и первые не вводят, какие нибудь жесткие санкции на что нибудь серьезное на жизнедеятельность....все только ответки, давно бы уже морально весь этот загнивающий запад убили..
они нам запрет на поездки в гейропу на отдых.
а мы им запрет на купание в Клязьме.
+4
-3
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Фан Рубина
Жалкие потуги брито-бантустана напомнить о себе.
+10
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Ultimate7
Смешно было, когда Япония приехала на g7 и говорит - нам нужна российская нефть. Говорите какие санкции нужно ввести против России, но нефть мы все равно будем покупать)
Капитализм он по другому не работает. Капитализм нельзя заставить отказаться от прибыли по решению одного выжившего из ума деда.
+11
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Сергей Жарковский
Ответ СержМиранэн
скоро будут вводить санкции против охранников на "Газпром арене"
А также на маршрутки с Z на стекле.
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fatei4
Ответ инок
Не знал, что Степашин входит ещё и в совет директоров РЖД. Ловко пристроились наши чиновники...
Это не чиновники, это члены банды
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sla3138
Ответ заблокированному пользователю
так дело в том, что они покупают по рыночным ценам, но через цепочку посредников. покупатель доволен, посредники очень доволны, продавец потерпает.
Что продавец, не понял?
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