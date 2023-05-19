Великобритания ввела санкции против главы «Зенита» Илюхиной и члена совдира «Динамо» Степашина

Великобритания расширила санкции против россиян, связанных с футболом.

Великобритания внесла в санкционные списки 86 физических и юридических лиц из России, в том числе компании военно-промышленного комплекса, а также секторов, обеспечивающих бюджет страны экспортной выручкой.

Об этом говорится в санкционном списке, размещенном на сайте британского правительства.

Санкции были введены, в частности, в отношении председателя совета директоров « » , которая входит в состав правления « », и члена совета директоров « » , который входит в состав совета директоров «РЖД».

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