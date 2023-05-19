Великобритания ввела санкции против главы «Зенита» Илюхиной и члена совдира «Динамо» Степашина
Великобритания расширила санкции против россиян, связанных с футболом.
Великобритания внесла в санкционные списки 86 физических и юридических лиц из России, в том числе компании военно-промышленного комплекса, а также секторов, обеспечивающих бюджет страны экспортной выручкой.
Об этом говорится в санкционном списке, размещенном на сайте британского правительства.
Санкции были введены, в частности, в отношении председателя совета директоров «Зенита» Елены Илюхиной, которая входит в состав правления «Газпром нефти», и члена совета директоров «Динамо» Сергея Степашина, который входит в состав совета директоров «РЖД».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
В правлении Газпрома сидят профильные министры Новак, Шульгинов и Мантуров.
А еще сидит министр сельского хозяйства Димочка Патрушев. Угадайте, по какой причине он там сидит?
А кто касается Димочки, я конечно же охотно верю, что он просто чрезвычайно талантливый человек и сразу после университета пошел работать не на завод, а на руководящие должности в крупнейших компаниях страны.
Таких историй сплошь и рядом у нас в стране.
https://www.gazprom.ru/f/posts/83/760237/application-4.pdf
а мы им запрет на купание в Клязьме.
Капитализм он по другому не работает. Капитализм нельзя заставить отказаться от прибыли по решению одного выжившего из ума деда.