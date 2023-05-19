Зиньковский считает «Спартак» популярнее «Зенита»: «Спартак» – большой бренд, реально мощь»

Антон Зиньковский считает «Спартак» популярнее «Зенита».

– До сих пор ходят споры о том, кто популярнее: « » или « ».

– Тут я не могу ответить ничего другого, кроме как «Спартак». Это большой бренд. «Спартак» – реально мощь.

Например, когда приезжали на выезд с «Крыльями», к отелю за автографом подходило всего несколько болельщиков. А когда со «Спартаком» – ажиотаж на порядок выше. Даже в Дубай приехало много фанатов.

С другой стороны, в Самаре я был главной звездой, меня много и часто узнавали. А в Москве часто бывало: идешь по ТЦ, навстречу компания из пяти человек. Кто-то один узнает: «О, !» А остальные такие: «Кто это вообще?» – сказал хавбек «Спартака».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!