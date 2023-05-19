Зиньковский считает «Спартак» популярнее «Зенита»: «Спартак» – большой бренд, реально мощь»

Теги Спартак Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия болельщики Антон Зиньковский Футбол

Антон Зиньковский считает «Спартак» популярнее «Зенита».

– До сих пор ходят споры о том, кто популярнее: «Зенит» или «Спартак».

– Тут я не могу ответить ничего другого, кроме как «Спартак». Это большой бренд. «Спартак» – реально мощь.

Например, когда приезжали на выезд с «Крыльями», к отелю за автографом подходило всего несколько болельщиков. А когда со «Спартаком» – ажиотаж на порядок выше. Даже в Дубай приехало много фанатов.

С другой стороны, в Самаре я был главной звездой, меня много и часто узнавали. А в Москве часто бывало: идешь по ТЦ, навстречу компания из пяти человек. Кто-то один узнает: «О, Зиньковский!» А остальные такие: «Кто это вообще?» – сказал хавбек «Спартака».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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145 комментариев

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-DF-
Вот прям так и вижу, как действующий игрок Спартака на контракте выходит к журналистам и рассказывает им, что самый популярный клуб, конечно, Зенит, а Спартак - уже как бы не очень )))
Господи, что у этих журналистов в голове вообще, что они такие вопросы задают?
+72
-6
+66
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Artem Piatkov
Спартак - бренд только для местного потребления

Зенит же вроде как более известен в Европе и Мире
+117
-60
+57
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KOTOV71
Ответ Варлампий Варлампий
А кто это вообще Зиньковский?
Это парень которого узнали в ТЦ!
+33
-4
+29
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Варлампий Варлампий
А кто это вообще Зиньковский?
+34
-18
+16
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Валерий Охотин
Ответ Andrey Andreev
Все по фактам. Спартак народная команда, а не номенклатурный проект
Гордитесь ? А чемпионом когда будете?
+20
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+14
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munhin
Ответ Валерий Охотин
Гордитесь ? А чемпионом когда будете?
они могут гордиться только тем что нельзя реально измерить, в другом они достижений не имеют )))
+17
-4
+13
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fil_spb
Ответ Павел Ермаков
Популярный круче,чем чемпион.Тебе и говорят об этом.
Отлично. Раз круче, то пожелаем чтобы всё так и оставалось. Спартак - популярный, а Зенит - чемпион. И все довольны.
+14
-3
+11
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KOTOV71
Спартак - Популярный, Зенит - Чемпион России по футболу. Почувствуйте разницу!
+19
-9
+10
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damondiamond
эту новость можно было бы публиковать, если бы он, будучи игроком Спартака, сказал, что самый крупный клуб это Зенит, а так это лабуда какая-то
+14
-5
+9
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Owen_the_Simple
Ответ Себястьян
Спартак почти 100 лет зарабатывал себе имя. А это газпромовское недоразумение за народные деньги с чего-то решило, что оно очень популярное.
Спартак зарабатывал себе имя чем? Бромантаном ?
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Промах Мораты
большая секта
+13
-5
+8
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angry horse
В чем мощь? В слезах Заремы о вечных заговорах и в чаепитии с судьями? спартак - это бренд , который ассоциируется с цирком 😁
+13
-5
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jabbatut
Ответ Andrey Andreev
Все по фактам. Спартак народная команда, а не номенклатурный проект
клуб клоунов , от игроков ,управленцев до болел , над вами последние лет 10 смеются, хватит выезжать на былых победах
+8
-1
+7
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CaSpeR-13
Госпаде, а эти все своими приборами меряются
+12
-5
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Cst Cap
Чувака спрашивают Зенит или Спартак? Отвечает, вот со Спартаком на выезде народа больше подходит, чем с Крыльями, тех буквально несколько человек. Поэтому Спартак мощнее Зенита. "Л" - логика.
+8
-1
+7
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munhin
Ответ -DF-
Вот прям так и вижу, как действующий игрок Спартака на контракте выходит к журналистам и рассказывает им, что самый популярный клуб, конечно, Зенит, а Спартак - уже как бы не очень ))) Господи, что у этих журналистов в голове вообще, что они такие вопросы задают?
нормальный чувак бы сказал что все хороши, а мы будем прикладывать силы для побед в чемпионате, а у этой команды одного Малком с Клаудиньо обижают, а второго волнует какой же спартак популярный )))
+15
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munhin
Ответ Федот Евграфович
Мне не интересно о твоей бабушке. Да простит она меня! А вот рукожопый Большевик мы увидим совсем скоро, газовая труба то иссякает!
из года в год слышим бла-бла-бла о Газпроме, вы лучше лучше берите мастер классы по выживаемости у Торпедо, когда правительство решит национализировать лукойл ))
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За наш футбол!
Зиньковский это которого не оценили в Зените-2?
Ну понятно...!
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krasota19740
Не смешите Людей эти посмешищем под названием Спартак …
+8
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vvdimirov
На бренд Спартака работает богатая реклама, всесильные московские чиновники, столичная пресса , вещающая из каждого утюга.
На бренд Зенита работает качество футбола, демонстрируемая игроками, и результаты в турнирах
+10
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Вечно в бане
Спартак сейчас, безусловно популярнее. «Ну и?», как говорил классик.

Только вот процент болельщиков Спартака среди людей за сорок, среди тех, кому вокруг тридцати, и среди школьников/студентов, все же различается. И чем дольше в настоящем Спартака, будут только скандалы, Зарема, и разговоры о былом величии, тем больше шанс, что быть самым популярным клубом, Спартак перестанет.
+6
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shapor
Ответ Petr Denisov
Антоха прав.👍😉✌️ Спартак всегда топ! Бирюзовым "львам" завидовать.
узавидовались!
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Честный контроль
Зиньковского наверное провели по музею ФКСМ, а там сплошные кубки, кубки...Копа дель Соль. Он под впечатлением и наговорил такой бред.
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N23
Я болею за Спартак, но уже душно, от этих разговоров
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munhin
Ответ Федот Евграфович
Откинь от Зенита Газпром и что останется? А останется пшик, ничего, пустое место! А от Спартака что ни откидывай, Спартак останется Спартаком! И вот это действительно мощь!
из серии "а если бы у бабушки были ... " )) то что из себя представляет рукожопый спартак мы видим сегодня
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