Зиньковский считает «Спартак» популярнее «Зенита»: «Спартак» – большой бренд, реально мощь»
Антон Зиньковский считает «Спартак» популярнее «Зенита».
– До сих пор ходят споры о том, кто популярнее: «Зенит» или «Спартак».
– Тут я не могу ответить ничего другого, кроме как «Спартак». Это большой бренд. «Спартак» – реально мощь.
Например, когда приезжали на выезд с «Крыльями», к отелю за автографом подходило всего несколько болельщиков. А когда со «Спартаком» – ажиотаж на порядок выше. Даже в Дубай приехало много фанатов.
С другой стороны, в Самаре я был главной звездой, меня много и часто узнавали. А в Москве часто бывало: идешь по ТЦ, навстречу компания из пяти человек. Кто-то один узнает: «О, Зиньковский!» А остальные такие: «Кто это вообще?» – сказал хавбек «Спартака».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Господи, что у этих журналистов в голове вообще, что они такие вопросы задают?
Зенит же вроде как более известен в Европе и Мире
Ну понятно...!
На бренд Зенита работает качество футбола, демонстрируемая игроками, и результаты в турнирах
Только вот процент болельщиков Спартака среди людей за сорок, среди тех, кому вокруг тридцати, и среди школьников/студентов, все же различается. И чем дольше в настоящем Спартака, будут только скандалы, Зарема, и разговоры о былом величии, тем больше шанс, что быть самым популярным клубом, Спартак перестанет.