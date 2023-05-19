Капитан «Марселя» Ронжье о радужных футболках: «Это не то же самое, что гей-парад. Людей убивают из-за гомосексуальности – в 2023-м этого не должно быть»
Капитан «Марселя» Валантен Ронжье высказался об отказе некоторых игроков от радужных маек.
«Очень сложная ситуация. Я не знаю, что происходит в головах этих игроков, какое у них образование, что вложили им в головы. Нужно учитывать все это.
Но также я считаю, что в данном случае возникли проблемы с коммуникацией. Игрокам нужно объяснять, что выход на поле в этой майке – не то же самое, что участие в гей-параде.
Мы должны бороться с гомофобией, потому что несправедливость до сих пор существуют. Из-за гомосексуальности на людей нападают, их атакуют. В 2023 году такого не должно быть. Это невозможно. Мы должны концентрироваться на борьбе с несправедливостью.
Об этом сложно говорить, не провоцируя противоречия. Я бы не смог высказать свое мнение по этому поводу. Но в нашей раздевалке никаких обсуждений по этому поводу не было.
Мы знали, что будет матч, посвященный ЛГБТ-сообществу. Соглашаться с этим или нет – это одно. Но мы не просим игроков идти на парады в поддержку этого. Это просто футболка», – сказал Ронжье в интервью La Provence.
4 игрока отказались надевать ЛГБТ-футболки – для акции против гомофобии во Франции. Их исключили из заявки на матч
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Можно сравнить статистику.
второй раз на "мы должны".
третий раз на "Я бы не смог высказать свое мнение по этому поводу".
почему то гей парады выглядят как какой то шабаш, бал сатаны, а не как например митинг за повышение зарплат и пенсий.
и почему то представители лгбт любят одеваться как фрики, эпатажно и вызывающе.
всё это конечно не помогает тому, чтобы к ним благожелательно относились.
но он прав, за гендерную идентичность убивать нельзя.