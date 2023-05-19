Капитан «Марселя» Валантен Ронжье высказался об отказе некоторых игроков от радужных маек.

«Очень сложная ситуация. Я не знаю, что происходит в головах этих игроков, какое у них образование, что вложили им в головы. Нужно учитывать все это.

Но также я считаю, что в данном случае возникли проблемы с коммуникацией. Игрокам нужно объяснять, что выход на поле в этой майке – не то же самое, что участие в гей-параде.

Мы должны бороться с гомофобией, потому что несправедливость до сих пор существуют. Из-за гомосексуальности на людей нападают, их атакуют. В 2023 году такого не должно быть. Это невозможно. Мы должны концентрироваться на борьбе с несправедливостью.

Об этом сложно говорить, не провоцируя противоречия. Я бы не смог высказать свое мнение по этому поводу. Но в нашей раздевалке никаких обсуждений по этому поводу не было.

Мы знали, что будет матч, посвященный ЛГБТ-сообществу. Соглашаться с этим или нет – это одно. Но мы не просим игроков идти на парады в поддержку этого. Это просто футболка», – сказал в интервью La Provence.

4 игрока отказались надевать ЛГБТ-футболки – для акции против гомофобии во Франции. Их исключили из заявки на матч

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!