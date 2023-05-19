Капитан «Марселя» Ронжье о радужных футболках: «Это не то же самое, что гей-парад. Людей убивают из-за гомосексуальности – в 2023-м этого не должно быть»

Теги Марсель лига 1 Франция игровая форма ЛГБТ Валантен Ронжье Футбол

Капитан «Марселя» Валантен Ронжье высказался об отказе некоторых игроков от радужных маек.

«Очень сложная ситуация. Я не знаю, что происходит в головах этих игроков, какое у них образование, что вложили им в головы. Нужно учитывать все это.

Но также я считаю, что в данном случае возникли проблемы с коммуникацией. Игрокам нужно объяснять, что выход на поле в этой майке – не то же самое, что участие в гей-параде.

Мы должны бороться с гомофобией, потому что несправедливость до сих пор существуют. Из-за гомосексуальности на людей нападают, их атакуют. В 2023 году такого не должно быть. Это невозможно. Мы должны концентрироваться на борьбе с несправедливостью.

Об этом сложно говорить, не провоцируя противоречия. Я бы не смог высказать свое мнение по этому поводу. Но в нашей раздевалке никаких обсуждений по этому поводу не было.

Мы знали, что будет матч, посвященный ЛГБТ-сообществу. Соглашаться с этим или нет – это одно. Но мы не просим игроков идти на парады в поддержку этого. Это просто футболка», – сказал Ронжье в интервью La Provence.

4 игрока отказались надевать ЛГБТ-футболки – для акции против гомофобии во Франции. Их исключили из заявки на матч

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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162 комментария

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Teodrakis
Ответ kulik13
В Марселе и просто так могут напасть и убить.
Тем более там и якудза, и мафия, и банда дедов морозов
+327
-2
+325
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Екн Лор
А штрафовать людей за отказ носить футболку по религиозным соображениям - это нормально? Какая же лживая и лицемерная левацкая идеология
+264
-54
+210
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SopTecret
Ответ Teodrakis
Тем более там и якудза, и мафия, и банда дедов морозов
Там есть комиссар Жибер, это успокаивает
+197
0
+197
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kulik13
В Марселе и просто так могут напасть и убить.
+95
-9
+86
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Tun
Людей много из-за чего убивают, много чего в этом мире не должно быть. Когда будет акция против хулиганов в подворотнях?
+65
-9
+56
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Максон121
Если на каждом углу это пропогандировать ,то любовь к гомосекам вырастет, несомненно,ага
+48
-15
+33
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
В мире так не решены проблемы с голодом и десткой смертностью в развивающихся странах. Бедность и нищета. Но вместо реальных проблем, мы будем говорить о проблемах математической погрешности
+34
-7
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Maratik8910
Ответ Teodrakis
Тем более там и якудза, и мафия, и банда дедов морозов
Про немцев на красных мерседесах забыл упомянуть)))
+24
0
+24
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AIBOLIT66
Людей убивают за бутылку чаще чем за гомосексуализм.
Можно сравнить статистику.
+23
-2
+21
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Teodrakis
Ответ rigobersong
Штрафовать людей просто за отказ это ненормально, причем тут религия?:)
Потому что в этой диктатуре нереально отмазаться, не прикрывшись хотя бы религией.
+33
-12
+21
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ SopTecret
Там есть комиссар Жибер, это успокаивает
А ещё Даниэль и Эмельен
+19
0
+19
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lovec23
Маленькое уточнение , пока не просим . Истерия по поводу ЛГБТ набирает обороты , идет активная агитация среди детей , вот что страшно.
+32
-16
+16
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Mitro
На самом деле повязочка хуже, чем парад. На радужный парад кто захочет, то и пойдет, во всяком случае не слышал, чтобы кого-то заставляли или наказывали за неучастие, а повязочку фактически заставляют надевать.
+11
0
+11
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Пирс Морган
"Но в нашей раздевалке никаких обсуждений по этому поводу не было." Не думаю, что гей-темы должны обсуждаться в мужской футбольной раздевалке
+11
-3
+8
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svft
первый раз споткнулся на "какое у них образование".
второй раз на "мы должны".
третий раз на "Я бы не смог высказать свое мнение по этому поводу".
+9
-1
+8
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R Kukhov
Так если это просто футболка, то какие вопросы к просто отказавшимся просто надеть?
+7
0
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Попрыгунчик
Ответ Екн Лор
А штрафовать людей за отказ носить футболку по религиозным соображениям - это нормально? Какая же лживая и лицемерная левацкая идеология
Ронжье не про это говорит. У него своя позиция, он ее здраво разложил и это заслуживает уважения
+8
-2
+6
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Pestalo33i
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А ещё Даниэль и Эмельен
и Сталлоне на велосипеде
+6
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kirill78
Ответ SopTecret
Там есть комиссар Жибер, это успокаивает
Там есть такси на крыльях))) ну и Себастьян)
+5
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SopTecret
Ответ a2wai
А уважать чужую религию, согласно которой ЛГБТ - это харам, не нужно? Как говорится, про второй конец палки Ронжье почему-то забывает.
То, что он пропагандирует, позволяет двум концам соединиться без угрозы)
+5
0
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Vlad Kel
Ответ FoLL
Да у них каша в голове, путают теплое с мягким, а левую идеологию с толерастией. Их даже не смущает, что в Союзе была статья за мужеложство.
В союзе первым делом мужеложество легализовали. Учите матчасть
+7
-2
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Локоть Артеста
Зачем нужно извещать весь мир о своей сексуальной ориентации и тем более навязывать всем что это хорошо? Сексуальная ориентация - личное дело человека и другим людям об этом знать не нужно. Были, есть и будут люди для которых все это - мерзость и грех.
+7
-2
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Teodrakis
Радужные футболки это не то же самое, что спасать людей от убийства
+4
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несахар
вот что удивляет.
почему то гей парады выглядят как какой то шабаш, бал сатаны, а не как например митинг за повышение зарплат и пенсий.
и почему то представители лгбт любят одеваться как фрики, эпатажно и вызывающе.
всё это конечно не помогает тому, чтобы к ним благожелательно относились.
но он прав, за гендерную идентичность убивать нельзя.
+6
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Сергей
Пару лет назад все вначале матча на одно колено приседали в знак солидарности , сейчас уже немодно стало.
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