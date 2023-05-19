Великобритания ввела санкции против компании «Северсталь» – генерального спонсора клуба КХЛ
Великобритания ввела санкции против генерального спонсора «Северстали» и других компаний.
В список попали 86 физических и юридических лиц из России, в том числе компании военно-промышленного комплекса, а также секторов, обеспечивающих бюджет страны экспортной выручкой.
Среди них компания «Северсталь» – генеральный спонсор одноименного хоккейного клуба, выступающего в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Также под санкции подпали банки «Тинькофф», Росбанк, АФК «Система», институт развития жилищного строительства ДОМ.РФ, Металлургический инвестиционный банк, золотодобывающая компания «Полюс», Челябинский металлургический завод, компании, входящие в структуру Росатома.
Потому, что у таких как ты в голове один пропагандистский бред и ровно 0 знаний по истории. Поэтому и приходится пользоваться избитой глупостью про сослагательное наклонение, которую специально придумали для тех кто ничего не знает, но хуже того и не хочет знать. Ответом можешь не утруждаться. Ты не интересен. Как оппонент ты слабый))Зря только время на тебя потратил.