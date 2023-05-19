Великобритания ввела санкции против компании «Северсталь» – генерального спонсора клуба КХЛ

Теги Северсталь бизнес КХЛ Политика кризис Хоккей

Великобритания ввела санкции против генерального спонсора «Северстали» и других компаний.

В список попали 86 физических и юридических лиц из России, в том числе компании военно-промышленного комплекса, а также секторов, обеспечивающих бюджет страны экспортной выручкой.

Среди них компания «Северсталь» – генеральный спонсор одноименного хоккейного клуба, выступающего в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

Также под санкции подпали банки «Тинькофф», Росбанк, АФК «Система», институт развития жилищного строительства ДОМ.РФ, Металлургический инвестиционный банк, золотодобывающая компания «Полюс», Челябинский металлургический завод, компании, входящие в структуру Росатома.

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63 комментария

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Latenight Radio
Ответ Rudenzik
Было бы странно требовать деньги со страны, у которой была ключевая роль в войне, так как Великобритания сама была под ударом. Вот США ничего бесплатного не давали, так как им ничего не угрожало на другом континенте, тут уже бизнес, ничего личного, всё отдали до копейки
Великобритания вступила во Вторую Мировую 1 сентября 1939, пока мы с немцами парады по Бресту водили. Дальше продолжать?
+35
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Alex Vieri
Ответ Latenight Radio
таким как ты не понять Да куда уж до тебя) Напала бы, если бы. История не терпит сослагательного наклонения, если такие как ты об этом забыли.
Да, до меня тебе не дотянуться.
Потому, что у таких как ты в голове один пропагандистский бред и ровно 0 знаний по истории. Поэтому и приходится пользоваться избитой глупостью про сослагательное наклонение, которую специально придумали для тех кто ничего не знает, но хуже того и не хочет знать. Ответом можешь не утруждаться. Ты не интересен. Как оппонент ты слабый))Зря только время на тебя потратил.
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Alex Vieri
Ответ Latenight Radio
Великобритания вступила во Вторую Мировую 1 сентября 1939, пока мы с немцами парады по Бресту водили. Дальше продолжать?
Продолжай...И про Мюнхенский сговор заодно расскажи. И расскажи, какая страна в Европе последней подписала с Гитлером договор о ненападении. Расскажи, кто провалил весной-летом 1939 года переговоры о союзе между Великобританией, Францией и СССР, который сделал бы авантюру Гитлера невозможной. Но Англии мир был не нужен, не для этого Гитлера деньгами и вооружениями накачивали. Нужно было чтобы он на СССР обрушился всей мощью. но в конце августа 1939 года, для англичан что то пошло не так. А это Сталин их дипломатически переиграл, что они ему до сих пор простить не могут. И им пришлось самим повоевать в "странной войне". А еще не могут простить рекордные сроки создания советского ядерного оружия, т.к. все планы по атомной бомбардировке советских городов в конце 40-х сразу же пошли прахом.
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Alex Vieri
Ответ Latenight Radio
А это Сталин их дипломатически переиграл Ясно. Так переиграл, что под 30 миллионов людей погибло. Сегодня наблюдаем, как еще один их "дипломатически переиграл". Дб.
Да, понятно, что таким как ты не понять, но в 39 году Сталин их переиграл. Потому что альтернатива в то время была не про миллионы советских людей. А альтернатива была воевать с Германией и по сути со всей объеденной Европой 1 на 1, в то время как англичане спокойно бы у себя на островке чаек попивали и гешефт снимали с той войны. А на СССР при таком раскладе в 1941 году 100% напала бы и Япония, но Сталин и германо-японский договор тем пактом расколол. Потому что во время подписания договора Молотова-Риббентропа шли ожесточенные бои на Халхин-голе с японцами, и тут они получают известия, что их союзник - Германия подписывает пакт с их врагом СССР, после этого доверие японцев к немцам упало до нуля, и как итог германо-японский союз (АНТИСОВЕТСКИЙ по сути) до 1945 года не сыграл никакой роли. Японцы все приглашения Гитлера с 41 года напасть на Дальний Восток СССР отвергали, помня как с ними поступили немцы в 39.
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гилберт
Так вот почему Разин ушел.
+6
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Latenight Radio
Ответ Rudenzik
Да, пожалуйста, логики в твоих слова пока не видно
Бриты воевали с немцами почти два года, пока мы в войну не вступили, а в это время Молотов поздравлял Риббентропа с "успехами немецких войск".
+13
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Latenight Radio
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
В период с июня 1941 по май 1945 года доставлены в СССР в общей сложности 4 млн тонн военных грузов, включая продукты питания и медикаменты. Стоимость поставленных Великобританией в СССР вооружений составила 308 млн фунтов (не включая военно-морских вооружений), стоимость продуктов питания и сырья составила 120 млн фунтов. В соответствии с англо-советским соглашением от 27 июня 1942 года военная помощь, отправленная из Великобритании в Советский Союз во время войны, была полностью бесплатной.
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Павел Мельников
Ответ VMX1389
А что ее не было? И города не бомбили, разрушая немецкие военные заводы Кельн, Гамбург, и прочие? Конечно СССР внес наиболее весомый вклад в победу в войне, с этим никто не спорит, но и глупо отрицать помощь союзников в этой страшной войне, почитайте например Сталина, я конечно понимаю сейчас наша политическая элита пытается приватизировать все себе, и поэтому отрицают в угоду своей политики, и переписывают историюна свой лад (этим также занимается и Запад) и это печально на самом деле
Сейчас много "нового" людям об этом начинают говорить, основной новый тезис - СССР воевал со всей Европой. Любой человек, кто краем уха хотя бы о Ялте или об Эльбе слышал, знает, что это не так. Тут и исторического образования не надо.
+6
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Павел Мельников
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Думаете, что про Маркса и Ленина вы один здесь знаете и это ваша привилегия? И чтобы знать о том, чего означают ваши кодовые цифры, совсем необязательно образование иметь, сейчас это википедия скажет. А вы, похоже, марксистко-ленинской философией страшно гордитесь, как концепцией, которую преподнесли в студенческие годы. Однако другие идеи вряд ли читали.
+5
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Alek88
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
соловьёва много смотреть нельзя, конечно
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-5
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VMX1389
Ответ Павел Мельников
Сейчас много "нового" людям об этом начинают говорить, основной новый тезис - СССР воевал со всей Европой. Любой человек, кто краем уха хотя бы о Ялте или об Эльбе слышал, знает, что это не так. Тут и исторического образования не надо.
Да мне сейчас в принципе нравятся эти все обвинения, что с нашей стороны, что с запада, как будто все могли все предусмотреть, задним числом все умны, многие не знают, но в то время фашизм считался прям хорошо, Это после Гитлера стало словом ругательным, ошибок там многие наделали, в том числе тот же СССР и Британия, и Америка, и Франция
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VMX1389
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
А что ее не было? И города не бомбили, разрушая немецкие военные заводы Кельн, Гамбург, и прочие? Конечно СССР внес наиболее весомый вклад в победу в войне, с этим никто не спорит, но и глупо отрицать помощь союзников в этой страшной войне, почитайте например Сталина, я конечно понимаю сейчас наша политическая элита пытается приватизировать все себе, и поэтому отрицают в угоду своей политики, и переписывают историюна свой лад (этим также занимается и Запад) и это печально на самом деле
+4
-2
+2
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VMX1389
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Так ты и выдергиваешь кусочки из контекста, историк наш.... Только больше на пропага....на похож, аля Стас как просто
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Margor
Ответ Rudenzik
Было бы странно требовать деньги со страны, у которой была ключевая роль в войне, так как Великобритания сама была под ударом. Вот США ничего бесплатного не давали, так как им ничего не угрожало на другом континенте, тут уже бизнес, ничего личного, всё отдали до копейки
Лендлиз был условно бесплатным. Там вроде платить после надо было за уцелевшую технику
+3
-1
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Павел Мельников
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Рад, что вы себя с МИСИС ассоциируете, или выбираете в качестве точки ориентира - серьезное учреждение. Но речь не о технических науках, а о гуманитарных :) И не думал шутить, не тот случай - но Соловьев, являясь к.э.н. (как вы правильно заметили - не историком), выступает в качестве лидера мнений по историческим вопросам. Влияние на общество, судя по количеству аудитории, недооценить трудно. И нам не надо, чтобы вы были д.и.н. - здесь дискуссия дилетантов :) Пусть даже отличников и с друзьями :)
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Кеша
Прежде, чем спорить с местными любителями западных ценностей или вступать с ними в диалог , необходимо задать все один вопрос - чей Крым ? А дальше уже на выбор. И не стоит на малограмотных адептов запада тратить время и нервы .
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Сергей Жарковский
Обычная спортивная новость.
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BananaMama
Ответ Denali
Продолжай повторять халва, авось когда-нибудь слаще станет.
Ну вы больше 100 лет говорите халва, а слаще что-то не становится
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Latenight Radio
Ответ VMX1389
Так стоп, вроде как наносили удары по Кельну, и другим городам, устроили морскую блокаду Германии, затруднив им жизнь серьезно ( особенно с нефтью, помогали поставками оружия, алюминия СССР, так что много в чем помогали на самом деле,
Эта история усиленно вымывается из памяти, к сожалению. По обе стороны.
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FS19
Ответ Latenight Radio
Англичане истребляли? И откуда это лезет "а теперь уточни"? Уточнять будешь у себя в Зауралье у лосей с морошкой.
При чём здесь англичане?Ты опять перекладываешь со своей головы на здоровую. Ты написал о Сталине: "Ясно. Так переиграл, что под 30 миллионов людей погибло". То есть по твоему это Сталина вина? И о "лосях с морошкой": вот откуда у тебя и тебе подобных такой нездоровый снобизм? Это же настолько глупо выглядит.
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VMX1389
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Так стоп, вроде как наносили удары по Кельну, и другим городам, устроили морскую блокаду Германии, затруднив им жизнь серьезно ( особенно с нефтью, помогали поставками оружия, алюминия СССР, так что много в чем помогали на самом деле,
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Rudenzik
Ответ Latenight Radio
Ты думал, я для тебя буду ссылки искать?
Когда хочешь привести исторические данные, их обычно надо подкреплять доказанными фактами,а так это простое сотрясание воздуха, кроме как ставить минусы больше ни на что не способен
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Latenight Radio
Ответ FS19
Два года воевали? Интересно ,а тебе знаком такой исторический термин как "Странная война"? И ещё : ты может быть слышал об англо-германской декларации заключённой до пакта Молотова-Риббентропа. Или об участии Англии в Мюнхенском сговоре?
Странная война, Мюнхенский сговор, да-да. Бирмингем и Ковентри, битва за Атлантику, Кипр - это всё не считается, не наши же. Хоть одним патроном СССР помог Великобритании?
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Rudenzik
Ответ Latenight Radio
Давай ты найдешь её сам, это обычные открытые источники.
Хорошо, на этом закончим, не вижу больше смысла вести диалог
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Павел Мельников
Ответ VMX1389
Да мне сейчас в принципе нравятся эти все обвинения, что с нашей стороны, что с запада, как будто все могли все предусмотреть, задним числом все умны, многие не знают, но в то время фашизм считался прям хорошо, Это после Гитлера стало словом ругательным, ошибок там многие наделали, в том числе тот же СССР и Британия, и Америка, и Франция
Именно так. Нельзя опускать тот факт, что немцев опасались, не зря после ПМВ на них наложили множество ограничений. Так же, как нельзя не принимать во внимание, в главной роли в победе над нацизмом и фашизмом выступил Союз...
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