Великобритания ввела санкции против компании «Северсталь» – генерального спонсора клуба КХЛ

Великобритания ввела санкции против генерального спонсора «Северстали» и других компаний.

В список попали 86 физических и юридических лиц из России, в том числе компании военно-промышленного комплекса, а также секторов, обеспечивающих бюджет страны экспортной выручкой.

Среди них компания « » – генеральный спонсор одноименного хоккейного клуба, выступающего в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Также под санкции подпали банки «Тинькофф», Росбанк, АФК «Система», институт развития жилищного строительства ДОМ.РФ, Металлургический инвестиционный банк, золотодобывающая компания «Полюс», Челябинский металлургический завод, компании, входящие в структуру Росатома.