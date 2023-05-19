Болельщика Венгрии в футболке с надписью «Россия» на ЧМ по хоккею попросили снять ее. Он подчинился организаторам
Организаторы ЧМ-2023 потребовали от болельщика снять футболку с надписью «Россия».
Инцидент произошел во время матча группового этапа между сборными Швеции и Венгрии (7:1) в финском городе Тампере.
Один из венгерских болельщиков пришел на трибуны в футболке с надписью «Россия».
«На белой футболке было написано «Россия», но на ней не было логотипа команды», – сказал менеджер по безопасности чемпионата мира Вилле Кетонен.
Организаторы турнира призвали болельщика снять футболку. Он сделал это, после чего продолжил просмотр матча.
Сборные России и Беларуси отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ.
Чемпионат мира под угрозой! Обнаружена футболка с надписью Россия. 🤣