Болельщика Венгрии в футболке с надписью «Россия» на ЧМ по хоккею попросили снять ее. Он подчинился организаторам

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею болельщики происшествия Сборная Швеции по хоккею Сборная Венгрии по хоккею ЧМ по хоккею Политика Хоккей

Организаторы ЧМ-2023 потребовали от болельщика снять футболку с надписью «Россия».

Инцидент произошел во время матча группового этапа между сборными Швеции и Венгрии (7:1) в финском городе Тампере.

Один из венгерских болельщиков пришел на трибуны в футболке с надписью «Россия». 

«На белой футболке было написано «Россия», но на ней не было логотипа команды», – сказал менеджер по безопасности чемпионата мира Вилле Кетонен.

Организаторы турнира призвали болельщика снять футболку. Он сделал это, после чего продолжил просмотр матча.

Сборные России и Беларуси отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ.

Материалы по теме

170 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Den_94
Свободная свобода
+218
-49
+169
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
Ааа, нарушена безопасность ЧМ. Срочно проверить все помещения на наличие футболок с надписью Россия. 😆
Чемпионат мира под угрозой! Обнаружена футболка с надписью Россия. 🤣
+126
-21
+105
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yarni
Ответ balo1990
Комментарий удален модератором
Но ведь этим же "цивилизованные" страны и отличаются от нас - там же она должна быть. А получается, что везде всё одинаково - не следуешь линии партии, огребаешь.
+95
-24
+71
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ks-1993
Ответ balo1990
Комментарий удален модератором
Вдохни европейской свободы и попробуй в Прибалтике с Советской символикой погулять
+67
-24
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PolarBear
Демократия по американски . Точнее дерьмократия
+88
-52
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dake
Европейцы они понимаете постоянно должно сдерживаться и улыбаться. Натягивать улыбку. Сдерживать внутренний гнев. А тут разрешили на ком-то его срывать. Точнее на России. Вот и выливают на вас всё гавно. Россия как молниеотвод. На самом деле в США и Европе нет никакой толерантности. Они всё в себе держат за маской. А потом гасятся антидепрессантами, наркотой. Или хватаются за оружие и стреляют на улице с массовыми убийствами.
+44
-19
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Витя! Орбан! Ты?
+30
-6
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hola Hola
Ответ Вадим flanec
Ааа, нарушена безопасность ЧМ. Срочно проверить все помещения на наличие футболок с надписью Россия. 😆 Чемпионат мира под угрозой! Обнаружена футболка с надписью Россия. 🤣
Всем зрителям срочно дозу вакцины с демократическими молекулами и двухнедельный карантин. После - анализы на пророссийскость. При положительном результате - повторная вакцинация и месячный карантин.
+29
-6
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CaSpeR-13
Ответ balo1990
Комментарий удален модератором
нобель стопяцот раз в инсте постил нет войне федор смолов постил нет войне. в какой тюрьме они сидят???
+29
-8
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PolarBear
Бесплатный совет даю всем адекватным пророссийски настроенным сознательным людям- антизападникам. Приходить на матчи со словацким флагом и так вставать с флагом , чтобы рядом другой как бы закрывал собой по середине словацкий крест на флаге. В итоге , будет выглядеть, как настоящий российский флаг триколор, а докопаться , чтобы его убрать, не получится у местных шавок. Потому как это же словацкий флаг, он не запрещен .
+28
-7
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ks-1993
Ппц....а если было бы написано СССР, то вообще бы эваукацию объявили?
+24
-6
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Trash Talking
Мне это напоминает сцены из Корпорации монстров, где за детский носочек на монстре на него накидывалась служба дезинсекции и брила наголо :)
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PolarBear
Ответ juven
нехочеш у себя пройтись в футболке с надписью нет войне?
Мы то не кичимся , как они, своей всевышней справедливой демократией.
+22
-9
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мишаня Кравцов
В Финляндии? Не может быть такого! Нам же все либералки с утра до вечера рассказывают, что Скандинавия - это самые свободный и развитый регион в мире!
+22
-10
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
А был бы негр и в футболке ЛГБТ, еще и в VIP пересадили бы. Демократия, как есть.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гусеконь
Ответ PolarBear
Бесплатный совет даю всем адекватным пророссийски настроенным сознательным людям- антизападникам. Приходить на матчи со словацким флагом и так вставать с флагом , чтобы рядом другой как бы закрывал собой по середине словацкий крест на флаге. В итоге , будет выглядеть, как настоящий российский флаг триколор, а докопаться , чтобы его убрать, не получится у местных шавок. Потому как это же словацкий флаг, он не запрещен .
Охранники на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) хотели конфисковать у болельщика флаг Сербии, приняв его за российский. Видео неловкой ситуации разлетелось в Сети.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
**Iscander**
Ответ privet100
Комментарий удален модератором
Это говорит тот, у кого парады СС в стране проводятся.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dake
Ответ **Iscander**
А нам говорят,что там свобода и цены низкие.
На Западе конечно жирно, комфортно, богато. Но не свобода. А либеральная диктатура.
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
Этого мало! Надо ввести запрет на белый, синий и красные цвета. Пусто вообще все ходят в жовто-блокитном...
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sawka-promakawka
Ответ Stivi M.D.
Зачем ты сравниваешь медийного человека и обычного работягу? Ты говоришь за это не преследуют в России - еще как преследуют. Интернет тебе в помощь
Чож ты тада не в тюряге?
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
juven
Ответ PolarBear
Демократия по американски . Точнее дерьмократия
нехочеш у себя пройтись в футболке с надписью нет войне?
+58
-49
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Попрыгунчик
Ответ Вадим flanec
Ааа, нарушена безопасность ЧМ. Срочно проверить все помещения на наличие футболок с надписью Россия. 😆 Чемпионат мира под угрозой! Обнаружена футболка с надписью Россия. 🤣
Тут недавно лидер соседней страны выступал на немечине, уронил подаренную статуэтку и выдал "russians..." Как ему там хлопали
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PolarBear
Ответ Dr. J 24
Комментарий удален пользователем
Для особо тупых повторяю. Мы то и не кичимся и не хвалимся , что у нас самая лучшая и справедливая демократия во всём мире, как они это делают постоянно перед другими
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cnfc
У меня вопрос- а когда надо говорить слово Россия как они поступают? Молчат? Мычат? Страна то никуда не делась. И чем надпись на майке отличается от слова?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЧакСевернаяКорея
Колени у всех задрожали при виде надписи ? При...ки.Уже шарахаются даже от футболок
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий