Организаторы ЧМ-2023 потребовали от болельщика снять футболку с надписью «Россия».

Инцидент произошел во время матча группового этапа между сборными и (7:1) в финском городе Тампере.

Один из венгерских болельщиков пришел на трибуны в футболке с надписью «Россия».

«На белой футболке было написано «Россия», но на ней не было логотипа команды», – сказал менеджер по безопасности чемпионата мира Вилле Кетонен.

Организаторы турнира призвали болельщика снять футболку. Он сделал это, после чего продолжил просмотр матча.

Сборные России и Беларуси отстранены от международных турниров под эгидой .