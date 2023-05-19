Мойзеса из ЦСКА подозревают в махинациях со ставками в Бразилии. Он должен был получить желтую карточку – и получил за споры с арбитром
Защитник ЦСКА Мойзес подозревается в махинациях со ставками.
Сообщается, что Мойзес стал участником расследования в Бразилии. Утверждается, что около 40 футболистов подозреваются в манипуляции с результатами матчей.
Как пишет O Globo, Мойзес, выступавший за «Интернасьонал», должен был получить желтую карточку в игре чемпионата Бразилии против «Сан‑Паулу» в прошлом сезоне. За это ему обещали выплату.
В результате футболист был предупрежден в середине второго тайма встречи за споры с судьей – Мойзес был недоволен тем, что сфоливший на нем игрок не получил желтую карточку.
После игры футболист отправил сообщение о том, что «сделка была выполнена».
«Интернасьонал», которому принадлежит Мойзес, отказался от комментариев, поскольку игрок отсутствует в составе команды.
Представитель Мойзеса сообщил, что он не обладает данными по поводу обвинений.
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досрочка Зенита, просрочка Магнита... нам, Коням, по барабану
тогда предупреди своих друзей или отключи телефон чтоб не знать результат.иначе смысл записи теряется
ладно, болел Зенита с чемпионством я уже поздравил, поздравляю тебя лично...
но в следующем сезоне ходите там и оглядывайтесь... на газпромовской заправке