Мойзеса из ЦСКА подозревают в махинациях со ставками в Бразилии. Он должен был получить желтую карточку – и получил за споры с арбитром

Теги ЦСКА Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия судьи Мойзес Барбоза Футбол

Защитник ЦСКА Мойзес подозревается в махинациях со ставками.

Сообщается, что Мойзес стал участником расследования в Бразилии. Утверждается, что около 40 футболистов подозреваются в манипуляции с результатами матчей.

Как пишет O Globo, Мойзес, выступавший за «Интернасьонал», должен был получить желтую карточку в игре чемпионата Бразилии против «Сан‑Паулу» в прошлом сезоне. За это ему обещали выплату.

В результате футболист был предупрежден в середине второго тайма встречи за споры с судьей – Мойзес был недоволен тем, что сфоливший на нем игрок не получил желтую карточку.

После игры футболист отправил сообщение о том, что «сделка была выполнена».

«Интернасьонал», которому принадлежит Мойзес, отказался от комментариев, поскольку игрок отсутствует в составе команды.

Представитель Мойзеса сообщил, что он не обладает данными по поводу обвинений.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

60 комментариев

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.ru
ни наркоты, ни поножовщины... так себе вброс
+70
-12
+58
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luu
Вы хотя бы правьте машинный перевод, черти
+57
-5
+52
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.ru
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
привет Жень!как сам,как пережил досрочку Зенита именно в матче со спортаком?
привет, Артём...
досрочка Зенита, просрочка Магнита... нам, Коням, по барабану
+26
-10
+16
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Дмитрий Махаев
Да я думаю мы сейчас всех футболистов, которых в своих странах преследуют за какие либо правонарушения, можем спокойно у себя принять и "прикрыть")) Дани Алвес, Хакими, кто там еще?)))
+17
-2
+15
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Alamarrr
Ответ Direct free kick
Где ЦСКА там криминал и подлость
Там честь и победы над такими, как ты, спайдерменами😂
+15
-2
+13
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Водяра
Ответ Дмитрий Махаев
Да я думаю мы сейчас всех футболистов, которых в своих странах преследуют за какие либо правонарушения, можем спокойно у себя принять и "прикрыть")) Дани Алвес, Хакими, кто там еще?)))
Муту может спокойно в РПЛ играть даже в 45 лет.
+12
0
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Давид Agabekyan
Ответ luu
Вы хотя бы правьте машинный перевод, черти
Тоже сначала подумал, что футболисты ЦСКА его подозревают
+10
-2
+8
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DVS1
Ответ Teodrakis
Интересно, а если остранят от футбола за ставки, в Медиалигу возьмут?
Даже наоборот - пригласят!
+5
0
+5
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Андрей Бодров
До Промеса ему далеко))))))
+6
-2
+4
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Доктор Верховцев
Ответ Дмитрий Махаев
Да я думаю мы сейчас всех футболистов, которых в своих странах преследуют за какие либо правонарушения, можем спокойно у себя принять и "прикрыть")) Дани Алвес, Хакими, кто там еще?)))
Там, кажется, у Месси проблемы с налогами какие-то были.
+4
-1
+3
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Teodrakis
Интересно, а если остранят от футбола за ставки, в Медиалигу возьмут?
+2
0
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Водяра
Бразильский Тоуни на миникальках.
+2
0
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Пользователь заблокирован
Кто лудоман, а кто бизнесмен
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Антон Абызов
Срочно оформить гражданство) А потом в Панаму)
+2
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Алексей Хабаров
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Тоесть обманывать буков это противозаконно а круговой обман бук.контор это легально и разрешено. Логики 0
Сам понял что написал?
+1
0
+1
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Spaten
Мужик сказал мужик сделал
+1
0
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Champions 26
Не хотелось бы, чтобы это оказалось правдой. Но в любом случае, игрок невероятно качественный для нашей водокачки и оставлять его надо. Тем более, когда есть столько кейсов с нарушившими закон игроками даже за один этот сезон
+3
-2
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Остап Бендер Сгибальщик
Ответ .ru
вообще не вариант... да и футбол я люблю смотреть не отвлекаясь ни на что постороннее... по крайней мере матчи ЦСКА требуют полной моей концентрации
нет прямого ответа,Бонд..Джеймс Бонд.
тогда предупреди своих друзей или отключи телефон чтоб не знать результат.иначе смысл записи теряется
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37old
Ответ Моутиньо оформляет 40
Ну тупой, мог бы хоть зашифрованно отправить сообщение
Так он и зашифровал.
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Остап Бендер Сгибальщик
Ответ .ru
похоже ты наши матчи не смотрел... он натуральная машина, техника, физика, видение поля, точность пасов... всё при нём
я тоже работаю.за своими следил,праздновал,похмелялся,опять запой,))зачем мне кони тогда?
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Teodrakis
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
привет Жень!как сам,как пережил досрочку Зенита именно в матче со спортаком?
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.ru
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
давно никто не рискует --------------- еще бы!никто не хочет получить пулю в голову с 800 метров на заправке
ну как то так...
ладно, болел Зенита с чемпионством я уже поздравил, поздравляю тебя лично...
но в следующем сезоне ходите там и оглядывайтесь... на газпромовской заправке
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Остап Бендер Сгибальщик
Ответ .ru
да, уже давненько... ты тогда ещё даже не был Сгибальщиком
прошел тест.удачи с жаркой мяса!
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Егор Егор
Ответ Давид Agabekyan
И? Я сказал что в РПЛ договорные катал? Я сказал что у многих легов в РПЛ есть проблемы с законом
У Мойзеса нет проблем с законом, по крайней мере пока. Хоть 100 раз проверяй. Аналогично и с Промесом, дело которого вспыло уже спустя чуть ли не год после перехода.
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Остап Бендер Сгибальщик
Ответ .ru
ну как то так... ладно, болел Зенита с чемпионством я уже поздравил, поздравляю тебя лично... но в следующем сезоне ходите там и оглядывайтесь... на газпромовской заправке
спасибо,старик за личное поздравление..оглядываться будем,в первых турах,а потом песня ТаТу)))удачи тебе.
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