Защитник ЦСКА Мойзес подозревается в махинациях со ставками.

Сообщается, что Мойзес стал участником расследования в Бразилии. Утверждается, что около 40 футболистов подозреваются в манипуляции с результатами матчей.

Как пишет O Globo, Мойзес, выступавший за «Интернасьонал», должен был получить желтую карточку в игре чемпионата Бразилии против «Сан‑Паулу» в прошлом сезоне. За это ему обещали выплату.

В результате футболист был предупрежден в середине второго тайма встречи за споры с судьей – Мойзес был недоволен тем, что сфоливший на нем игрок не получил желтую карточку.

После игры футболист отправил сообщение о том, что «сделка была выполнена».

«Интернасьонал», которому принадлежит Мойзес, отказался от комментариев, поскольку игрок отсутствует в составе команды.

Представитель Мойзеса сообщил, что он не обладает данными по поводу обвинений.

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