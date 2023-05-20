НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. «Бостон» примет «Майами» во 2-м матче
Сегодня в НБА «Бостон» примет «Майами» в рамках второго матча финальной серии Восточной конференции.
НБА
Финал Восточной конференции
Второй матч
- Дата проведения
- 20 мая, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
- Тейтум (14), Смарт (2), Браун (2), Хорфорд (2), Р. Уильямс (2) – старт; Уайт (9), Брогдон (7), Г. Уильямс (2).
- Майами
- Адебайо (8), Струс (6), Батлер (6), Винсент (2), Лав (0) – старт; Калеб Мартин (4), Д. Робинсон (2), Зеллер (2), Лаури (0).
«Майами» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Здесь будет тоже самое
Бобровский
Батлер
Даже первые буквы совпадают у лидеров Флориды )
03:30 запланировано, 03:45 начнут примерно, 06:00 примерно закончат, а там можно уже и на работку собираться.
Хотя кому как, у кого как биологические часы устроены
будем ждать, когда будет и у нас праздник.
Ещё очень удивляет, что в одно время НХЛ и НБА. Ну серьено, ребята, на пару часиков не разнести?