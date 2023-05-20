НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. «Бостон» примет «Майами» во 2-м матче

Теги результаты Бостон Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА «Бостон» примет «Майами» в рамках второго матча финальной серии Восточной конференции.

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Второй матч

Бостон – Майами 40:30 (2 четверть)
Дата проведения
20 мая, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча
Бостон
Тейтум (14), Смарт (2), Браун (2), Хорфорд (2), Р. Уильямс (2) – старт; Уайт (9), Брогдон (7), Г. Уильямс (2).
Майами
Адебайо (8), Струс (6), Батлер (6), Винсент (2), Лав (0) – старт; Калеб Мартин (4), Д. Робинсон (2), Зеллер (2), Лаури (0).

«Майами» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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62 комментария

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Cash_flow
Тут без вариантов 2-0 Хит либо 1-1 ничья
+41
-1
+40
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Vadia
Удачи Хит. Будет сложно, но верим в 0-2
+21
-6
+15
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Костя Кот
верим в финал: денвер-майами
+17
-5
+12
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Insamo217
время по Москве конечно ппц неудобное. ни ранее утро и ни поздний вечер, ни туда ни сюда (
+12
-1
+11
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Roman Boroveev
Как там в поговорке, один лев во главе овец победит львов под началом овцы? А у Хит ещё и не лев, а батя всех львов:)
+10
-2
+8
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Некрофилы Душанбе за Юве
за 2-0 и победную трешку Макса Струсса
GO HEAT 🔥
+11
-4
+7
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Anastasiia Khvorostova
Вперёд Бостонцы, сравниваем счет) 🍀🍀🍀🍀🍀
+11
-5
+6
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Александр Митраков
Ответ BuTaJIbKa
за это я люблю игры ГСВ - они почти всегда в нормальное время. будем ждать, когда будет и у нас праздник. Ещё очень удивляет, что в одно время НХЛ и НБА. Ну серьено, ребята, на пару часиков не разнести?
Если бы ГСВ играли на этой стадии, у них было бы такое же время. Телеконтракт обязывает
+6
0
+6
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ɔculpa
Ответ Cash_flow
Тут без вариантов 2-0 Хит либо 1-1 ничья
А может 2-0 ничья, либо 1-1 Хит
+5
0
+5
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Hames Jarden
За Джимбо💪
+5
0
+5
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Tynianoff
Ответ leon01
батлера в гсв....томпсон и пул....и всякие дж.гриченцо аут
Томпсон - легенда клуба. Да, он уже не тот, все же тяжёлые травмы и 2 года вне игры бесследно не проходят. Да, его контракт мешает, на данный момент, настоящему и будущему. Но, его вклад в фантастическое прошлое настолько велик, что ни один настоящий болельщик команды никогда не пожелает его перехода в другую команду.
+5
-1
+4
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Варвар27
Уже говорил, Бостон в хоккее вылетел от Флориды
Здесь будет тоже самое
Бобровский
Батлер
Даже первые буквы совпадают у лидеров Флориды )
+4
0
+4
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Giorgi Mikeladze
Ответ Давай Так
Вперёд, Джимми Андреевич!
Ну он Михайлович
+3
0
+3
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Давай Так
Ответ Варвар27
Уже говорил, Бостон в хоккее вылетел от Флориды Здесь будет тоже самое Бобровский Батлер Даже первые буквы совпадают у лидеров Флориды )
Вперёд, Джимми Андреевич!
+3
0
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Леди Гаага
за 64 очка Джимми Батлера
+5
-2
+3
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Александр Митраков
Бостон понесётся брать реванш, а Хит будут ориентироваться на то, полетит ли у них. Если не особо, то вряд ли будут сильно упираться
+2
0
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Сергей Анисимов
Ответ Insamo217
время по Москве конечно ппц неудобное. ни ранее утро и ни поздний вечер, ни туда ни сюда (
А по мне так поудобнее нежели в 02:00 или 02:30.
03:30 запланировано, 03:45 начнут примерно, 06:00 примерно закончат, а там можно уже и на работку собираться.
Хотя кому как, у кого как биологические часы устроены
+2
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Аморалинни
Ответ maxromanov84@mail.ru
Поставил на Бостон хату… надеюсь не проиграют
Не беспокойся, в случае провала начнешь болеть за зенит
+2
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dev0
Пока за Спо и команду. Если Бостон начнет не на отвали, а за себя и того парня, посмотрим
+2
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Bunyod Turgunov
Ответ Сергей Анисимов
Хм... 🤔 Думаешь третий вариант не зайдёт, товарищ кэп?
Лига запрещает. А то игроки ЛАЛ бросили все штрафные за обе команды
+4
-2
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ВладиславМартынов
Кстати, удивительно, но, прости госпаде, Перк на старте ПО сказал, что Бостону будет худо в серии с Хит
+1
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BuTaJIbKa
Ответ Insamo217
время по Москве конечно ппц неудобное. ни ранее утро и ни поздний вечер, ни туда ни сюда (
за это я люблю игры ГСВ - они почти всегда в нормальное время.
будем ждать, когда будет и у нас праздник.

Ещё очень удивляет, что в одно время НХЛ и НБА. Ну серьено, ребята, на пару часиков не разнести?
+4
-3
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Stivi M.D.
Ответ Insamo217
время по Москве конечно ппц неудобное. ни ранее утро и ни поздний вечер, ни туда ни сюда (
Матчи в 3-30 сложно контестить это правда, но например на Западе часто бывает в 5 по мск начинаются, можно встать в 7 и зацепить половину 3 и полностью 4 четверть , я так обычно делаю ))
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Алексей Иванов
Ответ Stormbringer
Сегодня Браун роль кирпичного завода взял
Каждый раз смешно от таких ситуаций. Недавно Томпсон 2 игры подряд, делал в первой четверти 1/7 и 2/8. Браун сейчас 1/7 настрелял. Хочется спросить, зачем? Ну ок, кинул ты 1/4, видишь, что не идет, у тебя же есть партнеры с отличным броском, сыграй на них. Нет, надо до талого завод строить.
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Максим Яблонский
Ответ Потолковый Лампонюх™
Хорфорд это просто мешок
мешок, в который был упакован Эмбиид.
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