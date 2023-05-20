Сегодня в НБА «Бостон» примет «Майами» в рамках второго матча финальной серии Восточной конференции.

НБА

Финал Восточной конференции



Второй матч

«Майами» ведет в серии – 1-0



ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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