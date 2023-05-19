Микель Артета: «Арсенал» еще может выиграть чемпионат – в борьбе с, возможно, лучшей командой в истории АПЛ»

Микель Артета считает, что «Арсенал» по-прежнему участвует в борьбе за победу в АПЛ.

« » лидирует в таблице чемпионата, набрав 85 очков по итогам 35 матчей. У « » 81 балл в 36 играх.

Команда Пепа Гвардиолы станет чемпионом, если «Арсенал» проиграет «Ноттингем Форест» или в случае своей победы над «Челси» в воскресенье.

«Осталось два матча, и мы все еще можем стать чемпионами в борьбе с, возможно, лучшей командой в истории Премьер-лиги. Она длится 10 месяцев. И мы все еще здесь – за два матча до конца. И мы не будем скрывать это.

В следующем сезоне многое будет зависеть от того, что мы сделаем, как будем развиваться. Предсказывать что-то очень сложно», – сказал главный тренер «Арсенала».

Лондонцы сыграют с «Ноттингем Форест» в гостях завтра, 20 мая. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

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