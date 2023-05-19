Микель Артета: «Арсенал» еще может выиграть чемпионат – в борьбе с, возможно, лучшей командой в истории АПЛ»
Микель Артета считает, что «Арсенал» по-прежнему участвует в борьбе за победу в АПЛ.
«Манчестер Сити» лидирует в таблице чемпионата, набрав 85 очков по итогам 35 матчей. У «Арсенала» 81 балл в 36 играх.
Команда Пепа Гвардиолы станет чемпионом, если «Арсенал» проиграет «Ноттингем Форест» или в случае своей победы над «Челси» в воскресенье.
«Осталось два матча, и мы все еще можем стать чемпионами в борьбе с, возможно, лучшей командой в истории Премьер-лиги. Она длится 10 месяцев. И мы все еще здесь – за два матча до конца. И мы не будем скрывать это.
В следующем сезоне многое будет зависеть от того, что мы сделаем, как будем развиваться. Предсказывать что-то очень сложно», – сказал главный тренер «Арсенала».
Лондонцы сыграют с «Ноттингем Форест» в гостях завтра, 20 мая. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.
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В этом нет сомнений
Тем более в башке уже мысли о финале.
Дальше 2 выезда с Брайтоном и Брентфордом. Вообще не подарки.
Ну и главное не это. Микель сам понимает, что шансов практический нет. Но важно выиграть последние игры. Есть большая психологическая разница, уступить чемпионство в 3 очка и в 9.
3 очка, это гонка... 9... отправляет все разговоры о гонке с "лучшей командой в истории АПЛ" в помойку. Вас обогнали на 10 %. То есть в гонках, если победитель пришел за час, то 54 минуты и час - это большая разница. О какой гонки идет речь ? Человек выкурил сигарету и заварил себе кофе, пока ты выдаешь свой лучший результат за последние 15 лет.