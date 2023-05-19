Микель Артета: «Арсенал» еще может выиграть чемпионат – в борьбе с, возможно, лучшей командой в истории АПЛ»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета считает, что «Арсенал» по-прежнему участвует в борьбе за победу в АПЛ.

«Манчестер Сити» лидирует в таблице чемпионата, набрав 85 очков по итогам 35 матчей. У «Арсенала» 81 балл в 36 играх.

Команда Пепа Гвардиолы станет чемпионом, если «Арсенал» проиграет «Ноттингем Форест» или в случае своей победы над «Челси» в воскресенье.

«Осталось два матча, и мы все еще можем стать чемпионами в борьбе с, возможно, лучшей командой в истории Премьер-лиги. Она длится 10 месяцев. И мы все еще здесь – за два матча до конца. И мы не будем скрывать это.

В следующем сезоне многое будет зависеть от того, что мы сделаем, как будем развиваться. Предсказывать что-то очень сложно», – сказал главный тренер «Арсенала».

Лондонцы сыграют с «Ноттингем Форест» в гостях завтра, 20 мая. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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94 комментария

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Rio de Janeiro
МС Гвардиолы 2018-2023>МЮ САФ 2006-2011
В этом нет сомнений
+148
-57
+91
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Football poet
Вам бы самим еще свои 3 матча выиграть без осечек
+65
-6
+59
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tankstar
Следующий матч Сити проведет против разобранного на запчасти Челси ДОМА. Конечно надежда есть, но думаю она исчезнет после 20 минут первого тайма окончательно. И если смотреть объективно - титул был проигран Арсеналом ещё в апреле. Сити чемпион Англии 2022/2023. Всем спасибо
+51
-3
+48
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Rio de Janeiro
Ответ Artem Piatkov
Бред какой-то У МЮ Сафа было 3 выхода в финал ЛЧ (1 победа) и 4 АПЛ за этот период
У Пепа 5 АПЛ за 6 сезонов в настолько тотально доминирующем стиле которому МЮ не снилось
+32
-9
+23
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Ramin Mamedov
Ответ Artem Piatkov
Бред какой-то У МЮ Сафа было 3 выхода в финал ЛЧ (1 победа) и 4 АПЛ за этот период
ну у Сити 4 победы практически + 2 финала ЛЧ и возможно победа) вот это конечно феноменальная разница)
+27
-4
+23
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gninnur esrever*
Ответ Football poet
Вам бы самим еще свои 3 матча выиграть без осечек
Зачем выигрывать, нам нравится 2-2.
+21
-2
+19
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Мукунку хороший
Будь оптимистом..Поздравляю с почетным 2- местом)
+10
0
+10
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Джанлука Нальюка
Ответ Artem Piatkov
Бред какой-то У МЮ Сафа было 3 выхода в финал ЛЧ (1 победа) и 4 АПЛ за этот период
Тогда АПЛ была турниром двух команд. Сегодня достижение Пепа намного круче, ибо конкуренция выросла в разы
+14
-6
+8
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Football poet
Вам бы самим еще свои 3 матча выиграть без осечек
Два матча осталось
+8
0
+8
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kaviknat
Шанс Арсенала был в этом сезоне. В следующем сезоне будет сложнее даже за 2-е зацепится. Подтянутся Ливерпуль, надеюсь и МЮ. Может и Челси с Нюкаслом
+8
-1
+7
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moldfan
На самом деле. Его слова правильные. Представить такое тяжело, но 3 осечки Сити, не невозможны. Тем более из простых матчей у них только следующая с Челси. Где еще нужно пережить и переварить тот невероятный перфоманс, что они продемонстрировали с Реалом. Тут вопрос не в физической форме, она в порядке. Тем более может выйти в старте Марез, Фоден, Альварес и без значимой потери качества, дать передохнуть сразу 3 игрокам. Скорее вопрос эмоций. Эмоционально играть после таких игр сложно.

Тем более в башке уже мысли о финале.

Дальше 2 выезда с Брайтоном и Брентфордом. Вообще не подарки.

Ну и главное не это. Микель сам понимает, что шансов практический нет. Но важно выиграть последние игры. Есть большая психологическая разница, уступить чемпионство в 3 очка и в 9.

3 очка, это гонка... 9... отправляет все разговоры о гонке с "лучшей командой в истории АПЛ" в помойку. Вас обогнали на 10 %. То есть в гонках, если победитель пришел за час, то 54 минуты и час - это большая разница. О какой гонки идет речь ? Человек выкурил сигарету и заварил себе кофе, пока ты выдаешь свой лучший результат за последние 15 лет.
+9
-3
+6
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RealiSt
Не, Микель, после 0:3 с Брайтоном..о каком чемпионстве речь.
+7
-1
+6
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Ernest Imamov
Додоминировался Микел, теперь никак ни нафантазируется. Второе место после такого Сити очень хороший результат
+6
-1
+5
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enechipo
Ответ DolJun
артета в этом сезоне конечно прыгнул выше головы, но раздувать щеки подобным образом - это слишком. какая лучшая команда в истории апл? просто надо было выигрывать свои матчи когда был задел, вместо этого бездарно слился.
Это не раздувать щеки. Он просто указывает на достижение Арсенала в том, что команда еще по-прежнему имеет чисто математические шансы на борьбу с лучшей командой в истории АПЛ и лучшей в Европе за последние 5-6 лет точно.
+7
-2
+5
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Fernando313
Ответ Football poet
Вам бы самим еще свои 3 матча выиграть без осечек
он не имел ввиду что у них есть шанс я думаю. просто за 2 тура до конца сезона еще нет официального чемпиона, это хорошее достижение для Арсенала без сарказма.
+5
0
+5
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tankstar
Ответ mclaren2000
Лэмпс набрал ход и скорее всего дернет МанчСити
Извините, вы смотрели Сити против Реала (ответный матч)? Думаю парни из Челси дёрнут баночек этак 5 и поедут домой, поздравив Сити с чемпионством.
+5
-1
+4
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алекс голудин
Ответ Josep
Ну кого ты обманываешь.. хоть сам в это веришь? Ну да, теоретически и Ахиллес никогда не догонит черепаху..
Это просто мотивационная речь для команды, чтобы она не встала в последних двух матчах. Неужели это не понятно?
+4
0
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Josep
Ну кого ты обманываешь.. хоть сам в это веришь? Ну да, теоретически и Ахиллес никогда не догонит черепаху..
+5
-2
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Мукунку хороший
Ответ gninnur esrever*
Оно не почетное. Это место в анекдоты.
Ну это вроде АПЛ..лучшая лига Европы..
+3
0
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Александр Калачев
Ответ Джейме Ланнистер
И какая из этих команд кроме Ливерпуля может, набрать 80+ очков? Эти команды лет 6-7 назад последний раз набирали 80+ очков. Так что если Арсенал продолжить так идти, будет всегда в топ-3.
А кто перед этим сезоном думал о 80+ очков от Арсенала?
+3
0
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AurelioDeLaurentis
Ответ Джанлука Нальюка
Тогда АПЛ была турниром двух команд. Сегодня достижение Пепа намного круче, ибо конкуренция выросла в разы
это точно
+3
-1
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Джейме Ланнистер
Ответ kaviknat
Шанс Арсенала был в этом сезоне. В следующем сезоне будет сложнее даже за 2-е зацепится. Подтянутся Ливерпуль, надеюсь и МЮ. Может и Челси с Нюкаслом
И какая из этих команд кроме Ливерпуля может, набрать 80+ очков? Эти команды лет 6-7 назад последний раз набирали 80+ очков. Так что если Арсенал продолжить так идти, будет всегда в топ-3.
+5
-3
+2
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mclaren2000
Ответ tankstar
Следующий матч Сити проведет против разобранного на запчасти Челси ДОМА. Конечно надежда есть, но думаю она исчезнет после 20 минут первого тайма окончательно. И если смотреть объективно - титул был проигран Арсеналом ещё в апреле. Сити чемпион Англии 2022/2023. Всем спасибо
Лэмпс набрал ход и скорее всего дернет МанчСити
+3
-1
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markoolio
Ответ Artem Piatkov
Типичная ошибка Арсенала (и не только) было сливать все турниры (ЛЕ, Кубки) ради АПЛ Теперь останутся без трофеев, как и положен середняку
А разве сливали? Просто проиграли командам, которые были сильнее, чем они.
+3
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инок
И второе место будет успехом для Арсенала. Наконец-то хороший сезон провели.
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