«Реал» не намерен увольнять Анчелотти. Результат в ЛЧ считают приемлемым, в Ла Лиге – плохим
«Реал» не планирует увольнять Карло Анчелотти, но в клубе недовольны итогами Ла Лиги.
Как пишет As, на следующей неделе Флорентино Перес встретится с Карло Анчелотти, чтобы обсудить планы на следующий сезон. Президент «Реала» из первых рук хочет узнать, что волнует тренера.
На данный момент в «Мадриде» не сомневаются, что Анчелотти отработает контракт, действующий до 2024 года. Однако у Карло по-прежнему есть предложение о работе со сборной Бразилии, поэтому в ходе личной встречи с Пересом тренеру предстоит подтвердить намерение остаться в «Реале».
В руководстве «Реала» считают, что в этом сезоне команда отлично выступила в Кубке Испании, приемлемо сыграла в Лигу чемпионов и плохо – в чемпионате. В «Мадриде» предполагали, что могут вылететь от «Манчестер Сити» в полуфинале, но не ожидали, что поражение будет столь сокрушительным.
Как отмечается, в «Реале» считают неприемлемым то, что команда прекратила борьбу за чемпионство более месяца назад. От тренерского штаба не требуют постоянных побед во всех турнирах, однако руководство хочет, чтобы команда боролась за трофеи. В Лиге чемпионов это сделать удалось, в Ла Лиге – нет. Это главная претензия к Анчелотти.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Да и чем-то подходят Реал и Анчи друг другу. Аура какая-то)
К тому же Реал не покупал никого в атаку после 2019 года. По сути у Карло есть всего 4 опции на 3 позиции в атаке.
На флангах все плохо, что приходится играть Васкесу и Камавинге, номинальным полузащитникам.
Ну и как при таком дисбалансе состава тренер может идти ровно по дистанции чемпионата?!
Только полузащита укомплектована нормально.
Сложно добиться лучшего, необходимы трансферы в каждую линию.
Учитывая что игр у Реала было очень много, пришлось играть все кубки, плюс выезжать на клубный ЧМ и к тому же, посреди сезона был ЧМ...и стоит учесть возрастных лидеров в команде.