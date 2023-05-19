«Реал» не намерен увольнять Анчелотти. Результат в ЛЧ считают приемлемым, в Ла Лиге – плохим

«Реал» не планирует увольнять Карло Анчелотти, но в клубе недовольны итогами Ла Лиги.

Как пишет As, на следующей неделе встретится с , чтобы обсудить планы на следующий сезон. Президент « » из первых рук хочет узнать, что волнует тренера.

На данный момент в «Мадриде» не сомневаются, что Анчелотти отработает контракт, действующий до 2024 года. Однако у Карло по-прежнему есть предложение о работе со сборной Бразилии, поэтому в ходе личной встречи с Пересом тренеру предстоит подтвердить намерение остаться в «Реале».

В руководстве «Реала» считают, что в этом сезоне команда отлично выступила в Кубке Испании, приемлемо сыграла в Лигу чемпионов и плохо – в чемпионате. В «Мадриде» предполагали, что могут вылететь от «Манчестер Сити» в полуфинале, но не ожидали, что поражение будет столь сокрушительным.

Как отмечается, в «Реале» считают неприемлемым то, что команда прекратила борьбу за чемпионство более месяца назад. От тренерского штаба не требуют постоянных побед во всех турнирах, однако руководство хочет, чтобы команда боролась за трофеи. В Лиге чемпионов это сделать удалось, в – нет. Это главная претензия к Анчелотти.

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