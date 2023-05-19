«Реал» не намерен увольнять Анчелотти. Результат в ЛЧ считают приемлемым, в Ла Лиге – плохим

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА отставки Флорентино Перес Футбол

«Реал» не планирует увольнять Карло Анчелотти, но в клубе недовольны итогами Ла Лиги.

Как пишет As, на следующей неделе Флорентино Перес встретится с Карло Анчелотти, чтобы обсудить планы на следующий сезон. Президент «Реала» из первых рук хочет узнать, что волнует тренера.

На данный момент в «Мадриде» не сомневаются, что Анчелотти отработает контракт, действующий до 2024 года. Однако у Карло по-прежнему есть предложение о работе со сборной Бразилии, поэтому в ходе личной встречи с Пересом тренеру предстоит подтвердить намерение остаться в «Реале».

В руководстве «Реала» считают, что в этом сезоне команда отлично выступила в Кубке Испании, приемлемо сыграла в Лигу чемпионов и плохо – в чемпионате. В «Мадриде» предполагали, что могут вылететь от «Манчестер Сити» в полуфинале, но не ожидали, что поражение будет столь сокрушительным.

Как отмечается, в «Реале» считают неприемлемым то, что команда прекратила борьбу за чемпионство более месяца назад. От тренерского штаба не требуют постоянных побед во всех турнирах, однако руководство хочет, чтобы команда боролась за трофеи. В Лиге чемпионов это сделать удалось, в Ла Лиге – нет. Это главная претензия к Анчелотти.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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103 комментария

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Eddenonkas
Нужно трансферы, как воздух.
+118
-9
+109
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tony
Ответ j30
позорный проигрыш 0 4 лузерам сити это приемлемый результат?
Лузерам? Назвать лучший клуб мира с отрывом прямо сейчас - прикол дня
+102
-6
+96
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Homelender_666
Ответ Direct free kick
Судейский кубок Испании. Атлетико в 1/4 прибили нагло и цинично
🧯
+55
-7
+48
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headmaster
Карло трофей в этом сезоне взял. Так что остаться вполне заслужил. Плюс он как никто умеет с возрастными футболистами работать, что сделает перестройку в Реале более гладкой.

Да и чем-то подходят Реал и Анчи друг другу. Аура какая-то)
+52
-5
+47
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xDe xDe
Тут всё по делу в статье. К Карло как тренеру можно относиться по-разному, но выигрывать все турниры постоянно не удастся никому и никогда. Но проигрывать не обидно сильному сопернику, который просто оказался немного сильнее тебя. В этом сезоне не получилось - Ла Лигу отдали, причём сами виноваты в первую очередь, слишком много очков растеряли. С Сити в ЛЧ тоже получилось мутно - боевая ничья в первом матче, а во втором просто на поле не вышли, что вылилось в разгром. Вот такого быть не должно.
+37
-6
+31
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Evgeny
Адекватно. То, что пройдут этот Сити верили уже по привычке, потому, что команда приучила. Бывают такие матчи, как этот, когда ничего не получается. Забыли, едем дальше.
+23
0
+23
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nurikkkk
Ответ Burel
болельщики Барсы очень просят остаться 🙏🙏
Наверное им очень понравилось 0-4 о Реала на Спотифае)
+25
-4
+21
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Fan of Sport
Я уверен, что Реал с Анчелотти и в следующем сезоне сможет претендовать на все трофеи к концу сезона, но насчёт самой игры команды другой вопрос. Это же не против Сити началось, все отлично помнят первый матч 1/8 ЛЧ в прошлом сезоне против ПСЖ, у Реала было 0 ударов вствор, 3 удара по воротам, если бы не идеальная игра Куртуа, то счёт был бы разгромным. 2 матч ПСЖ также был лучше до первого гола Реала на 61 минуте. Можно также вспомнить матчи против Челси в 1/4, в первом матче 2 привоза Менди, а во втором матче Реал проигрывал 0-3 к 80 минуте, в тот вечер также Куртуа был шикарен, я до сих пор помню его сейв после удара Хаверца. Ну и конечно матчи против Сити в 1/2 в прошлом сезоне, особенно первые 20 минут первого матча, Сити начал точно также как и в эту среду, но потом пропустили гол, а потом травма Стоунза, который играл ПЗ из-за травмы Уокера, вслепую выход Фернандиньо на замену и правый фланг обороны стал слабым звеном команды, все помнят гол Вини. Я это всё к тому, что у Реала нет развития в самой игре, что-то вроде ПСЖ, Реалу нужна свежая кровь, новый молодой тренер, я бы лично хотел увидеть Нагельсманна, Баварию он изначально зря выбрал, ведь там результаты принимают как должное, как и игру команды, а в Реале давно не было тренера, который делал ставку на высокий прессинг, ну и конечно Хаби Алонсо, если останется Анчелотти, то тогда кандидатура Хаби Алонсо на сезон 2024/25 самая очевидная, если прямо сейчас, то Нагельсманн, единственный огромный минус, он не знает испанский.
+13
-1
+12
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ernar11
для чемпионата нужна нормальная скамейка. Мариано, Одриосола это не те на кого можно рассчитывать. Они ни при каком тренере не играли много, так что тут дело в игроках, а не в Анчи. И в прошлом, и в нынешнем сезоне Азар получал достаточно шансов чтобы показать себя, но тут без шансов уже.
К тому же Реал не покупал никого в атаку после 2019 года. По сути у Карло есть всего 4 опции на 3 позиции в атаке.
На флангах все плохо, что приходится играть Васкесу и Камавинге, номинальным полузащитникам.
Ну и как при таком дисбалансе состава тренер может идти ровно по дистанции чемпионата?!
Только полузащита укомплектована нормально.
+8
0
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Homelender_666
Ответ Burel
болельщики Барсы очень просят остаться 🙏🙏
🤡🤡🤡
+11
-3
+8
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Homelender_666
Ответ tony
Лузерам? Назвать лучший клуб мира с отрывом прямо сейчас - прикол дня
Этот персонаж просто хотел набросить
+6
0
+6
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Eddenonkas
Ответ Burel
болельщики Барсы очень просят остаться 🙏🙏
Мнение болельщиков играющей в ЛЕ Барсы, болельщиков Реала не интересует)
+9
-3
+6
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Irakli Kan
Ответ Direct free kick
Судейский кубок Испании. Атлетико в 1/4 прибили нагло и цинично
зато барсу приложили отменно. в прошлом году у барсы был только один трофей 0:4 и все были счастливы 😁 так что кубок, чм клубный, полуфинал лч, и те самые 0:4 над барсой точно приемлемый результат и не повод гнать тренера. понятно что весь мир требует от Реала побед всегда и везде, все привыкли к этому за последние 10 лет, но иногда нужно и другим дать поиграть, а то совсем убили интерес к турниру. 😆
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-2
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Homelender_666
Бурелька и вудурубудуфутбола уже на месте. Реал - это их религия.
+7
-2
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Виталий
Ответ xDe xDe
Тут всё по делу в статье. К Карло как тренеру можно относиться по-разному, но выигрывать все турниры постоянно не удастся никому и никогда. Но проигрывать не обидно сильному сопернику, который просто оказался немного сильнее тебя. В этом сезоне не получилось - Ла Лигу отдали, причём сами виноваты в первую очередь, слишком много очков растеряли. С Сити в ЛЧ тоже получилось мутно - боевая ничья в первом матче, а во втором просто на поле не вышли, что вылилось в разгром. Вот такого быть не должно.
Боевая ничья это заслуга Пепа, который наконец-то стал прогматичным и МС играл нету полную мощь в Мадриде. В Манчестере уже Пеп попросил ребят не сдерживаться и душить сливочных. По другому не объяснить тот факт, что первый пас на половине мансити, Реал сделал только к 30-й минуте.
+16
-11
+5
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f0rmoceft
В целом ожидаемый результат, в основе играет 6 игроков в возрасте 30
Сложно добиться лучшего, необходимы трансферы в каждую линию.
+5
0
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nikolai 75
а кто смог бы с таким устаревшим составом выбить МС и выиграть чемп.? у всех великих когда нибудь заканчивается цикл.и начинается новый
+5
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+4
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Homelender_666
Ответ Burel
физрук зидан же есть. Вот посмеёмся
С тебя мы уже смеёмся🤡
+6
-2
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QWertY
Уже понятно кто выиграет Ла Лигу в следующем сезоне)
+19
-16
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chernov jr
Ответ Сергей Стес
сезон окончен, Реала мы тоже не наблюдаем в ЛЧ. Барселона стала Чемпионом Испании. Чем сливочные в этом сезоне лучше сине-гранатовых?
как маленькие на каждой ветке реала пишете эту дичь) как будто за косички дергаете)) пацаны у компов пересидели отвечаю, смотрите просто футбол, следите за своей командой, в чем прикол на столько погружаться в эти интернет споры, меряться клубами за которые болеешь "а я болею за клуб который лучше твоего понял?" че за бред)) это так смешно и нелепо
+3
-1
+2
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M93
Ответ Артем Гладских
Сейчас не уволят, но если в следующем сезоне будет такое точно уволят. + Ещё игроки новые нужны.
В следующем году у Анчелотти и так истекает контракт.
+2
0
+2
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Сергей Григорьев
Надо усиливать состав однозначно!!! Ну Биллингем,в нападении надо прикупить,замены у Бензема нет совсем
+2
0
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Рахил Тагиев
Пересу виднее, но команде не хватает мотивации в чемпионате и это очевидно. Поэтому команда не в тонусе. Сити в конце сезона вышел на пик, а у Реала нечем выходить. Интер также прибавил в сериале и за счет этого вынес Милан. Наример, Реал слил Сосьедаду без мотивации
+2
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nurikkkk
Ответ Burel
да, меня более, чем устроил сезон реала.. А тебя ?
Вполне...взяли 3 трофея. Отличный прогресс у Камавинги, Винисиуса и Родриго
Учитывая что игр у Реала было очень много, пришлось играть все кубки, плюс выезжать на клубный ЧМ и к тому же, посреди сезона был ЧМ...и стоит учесть возрастных лидеров в команде.
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александр модов
Прежде всего нужны защитники....Большая часть поражений, вина исключительно защиты Реала
+2
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