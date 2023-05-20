Хауден забил на 1:35 в овертайме 1-го матча с «Далласом» – 3-й результат в истории «Вегаса»

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас Бретт Хауден Хоккей

Бретт Хауден забил на 95-й секунде овертайма в 1-м матче с «Далласом».

«Вегас» обыграл «Старс» (4:3 ОТ) в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (1-0). 

25-летний форвард «Голден Найтс» Бретт Хауден забил на 61:35. Это был его 3-й гол в текущем плей-офф. 

В истории «Вегаса» было 2 случая, когда игроки забивали в овертайме матча плей-офф еще быстрее.

Марк Стоун отличился на 60:50 в 5-м матче серии с «Колорадо» в 2021 году, а Николя Руа – на 61:18 в 4-й игре серии с «Монреалем» в том же году. 

3 комментария

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Сергей Мардвинов
Ответ мэтр_теней
Это вам не Каролина-Флорида) Эттинджера жаль
А что его жаль? Что он за суету создал в воротах при голе в овертайме? Фуэте наяривал и завез себе шайбу.
+9
0
+9
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мэтр_теней
Это вам не Каролина-Флорида)
Эттинджера жаль
+4
-3
+1
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56prost
...так правое плечо-вперёд и нормуль
0
0
0
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