Хауден забил на 1:35 в овертайме 1-го матча с «Далласом» – 3-й результат в истории «Вегаса»
Бретт Хауден забил на 95-й секунде овертайма в 1-м матче с «Далласом».
«Вегас» обыграл «Старс» (4:3 ОТ) в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (1-0).
25-летний форвард «Голден Найтс» Бретт Хауден забил на 61:35. Это был его 3-й гол в текущем плей-офф.
В истории «Вегаса» было 2 случая, когда игроки забивали в овертайме матча плей-офф еще быстрее.
Марк Стоун отличился на 60:50 в 5-м матче серии с «Колорадо» в 2021 году, а Николя Руа – на 61:18 в 4-й игре серии с «Монреалем» в том же году.
Эттинджера жаль