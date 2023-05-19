«Балтика» Игнашевича вышла в РПЛ. Команда сыграет в высшем дивизионе впервые с 1998 года

«Балтика» обеспечила себе выход в Мир РПЛ.

Калининградский клуб гарантировал себе как минимум второе место по итогам сезона после того, как «Алания» сыграла вничью с «Акроном» (0:0).

Команда тренера занимает первое место в турнирной таблице, набрав 64 балла в 31 матче.

На счету «Алании», которая находится на третьей позиции, 56 баллов в 32 играх, за оставшиеся два тура команда не догонит в таблице клуб из Калининграда.

« » сыграет в высшем дивизионе чемпионата России впервые с 1998 года.

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