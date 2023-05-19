«Балтика» Игнашевича вышла в РПЛ. Команда сыграет в высшем дивизионе впервые с 1998 года

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Первая лига Балтика Футбол

«Балтика» обеспечила себе выход в Мир РПЛ.

Калининградский клуб гарантировал себе как минимум второе место по итогам сезона Первой лиги после того, как «Алания» сыграла вничью с «Акроном» (0:0).

Команда тренера Сергея Игнашевича занимает первое место в турнирной таблице, набрав 64 балла в 31 матче.

На счету «Алании», которая находится на третьей позиции, 56 баллов в 32 играх, за оставшиеся два тура команда не догонит в таблице клуб из Калининграда.

«Балтика» сыграет в высшем дивизионе чемпионата России впервые с 1998 года.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

188 комментариев

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CSKAvrn
Рад за Игнашевича и за Калининград! Поздравляю
+394
-3
+391
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Кирилл
Большой футбол возвращается в Калининград !
Игнашевич сколотил отличную банду !

Думаю, стадион будет заполнен на матчах РПЛ по максимуму, у нас соскучились по футболу )
+259
-17
+242
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Johnie
За это можно выпить
+223
-5
+218
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Зизуха
Ответ Johnie
За это можно выпить
Пиво "Балтика" подойдёт?
+202
-8
+194
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RembaXXX
Ответ Кирилл
Большой футбол возвращается в Калининград ! Игнашевич сколотил отличную банду ! Думаю, стадион будет заполнен на матчах РПЛ по максимуму, у нас соскучились по футболу )
С фан айди не будет.
+198
-22
+176
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Уолтер Собчак
Ответ Зизуха
Пиво "Балтика" подойдёт?
Да, но только "Балтика 9".
+138
-7
+131
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Максимилиан Алфимов
Как будто сон. 25 лет!
+84
-1
+83
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Dr Gonzo
Поздравляю! Прекрасный город. Такой нужен рпл. Ну и надеюсь, что Рубин тоже завтра выйдет. Калининград и Казань со всех точек зрения будут хорошим апгрейдом по сравнению с Торпедо и Химками.
+62
-2
+60
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igls54
Абсолютно искренне рад за Серегу. Будет интересно понаблюдать за его командой в РПЛ
+54
-4
+50
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Александр Комиссаров
Мои поздравления Калининграду,хороших вам игр в РПЛ
+42
-1
+41
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Max Bochkov
Солнечный круг!
Небо вокруг!
Это рисунок мальчишки!
Тра-да-да-да!
Нарисовал
Он на листке
И подписал в уголке:
"Бал-ти-ка - чем-пи-он! Бал-ти-ка - чем-пи-он! Бал-ти-ка - чем-пи-он!"
(Из архива кричалок болельщиков "Балтики" 25-тилетней давности)
+41
-3
+38
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Aleksandr Struzhkov
Ответ Максимилиан Алфимов
Как будто сон. 25 лет!
поздравляю земляк))тоже ждал этого очень давно
+38
-1
+37
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edik-burimov2@mail.ru
если будет такая же атмосферная и безбашенная команда как Факел, то милости просим ))
+35
-1
+34
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Max Bochkov
Ответ Максимилиан Алфимов
Как будто сон. 25 лет!
Зёма! Дождались мы! Ура! Балтика - чемпион!..)
+31
0
+31
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Кавабунга Шреддоголовый
Мои поздравления самой западной части нашей огромной страны.
(Новосибирск)
+32
-5
+27
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Дмитрий Агалаков
Поздравляю Калининград с долгожданным возвращением в элиту!
+28
-1
+27
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Марко Яйкодрочич
Ответ Red Line
не уверен. фануйди помешает, имхо.
Там будут такие же любители фанайди как и в Воронеже
+30
-4
+26
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Александр Смирнов
Ответ Red Line
не уверен. фануйди помешает, имхо.
Если ты ждёшь свою команду в вышке четверть века, то по такому случаю можно и оформить. Вдруг в следующий раз она окажется в вышке ещё через четверть века...
+25
-1
+24
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fussballer
Вот так надо становиться тренером, а не ждать, пока пригласят в топ-клуб.
+24
-2
+22
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Евгений Якутов
Всех "Балтийцев"-поздравляю!!! Уррра!!!
+20
-1
+19
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Eddenonkas
Мои поздравления городу, команде и персонально Игнашевичу. Молодцы!
+19
-1
+18
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Дмитрий9779
От души рад за Калининград!Поздравляю!
+19
-2
+17
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Уолтер Собчак
Ответ Макс Николаев
А вы, батенька, знаток!
Я, сударь, в этом деле не знаток, а профессор!
+18
-1
+17
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Я всех их сделал
Эпохальное возвращение состоялось наконец-то, давно уже хотелось увидеть именно Калининград в высшей лиге, Балтика это что-то из 90-х, они должны были давно в РПЛ быть вместо всяких трэш-проектов по типу Химок и убогих недокоманд типа Тамбова, Мордовии, Уфы и прочих. Главное судьбу Ротора не повторить, который вернулся только для того, чтоб потом бесславно вылететь во второй дивизион транзитом через ФНЛ.
+15
-1
+14
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Max Bochkov
Мишка косолапый
По лесу идёт.
Шишки собирает,
Песенку поёт:
"Бал-ти-ка - чем-пи-он! Бал-ти-ка - чем-пи-он! Бал-ти-ка - чем-пи-он!"
(Из архива кричалок болельщиков "Балтики" 25-тилетней давности)
+15
-2
+13
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