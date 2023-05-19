«Балтика» Игнашевича вышла в РПЛ. Команда сыграет в высшем дивизионе впервые с 1998 года
«Балтика» обеспечила себе выход в Мир РПЛ.
Калининградский клуб гарантировал себе как минимум второе место по итогам сезона Первой лиги после того, как «Алания» сыграла вничью с «Акроном» (0:0).
Команда тренера Сергея Игнашевича занимает первое место в турнирной таблице, набрав 64 балла в 31 матче.
На счету «Алании», которая находится на третьей позиции, 56 баллов в 32 играх, за оставшиеся два тура команда не догонит в таблице клуб из Калининграда.
«Балтика» сыграет в высшем дивизионе чемпионата России впервые с 1998 года.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Игнашевич сколотил отличную банду !
Думаю, стадион будет заполнен на матчах РПЛ по максимуму, у нас соскучились по футболу )
Небо вокруг!
Это рисунок мальчишки!
Тра-да-да-да!
Нарисовал
Он на листке
И подписал в уголке:
"Бал-ти-ка - чем-пи-он! Бал-ти-ка - чем-пи-он! Бал-ти-ка - чем-пи-он!"
(Из архива кричалок болельщиков "Балтики" 25-тилетней давности)
(Новосибирск)
По лесу идёт.
Шишки собирает,
Песенку поёт:
"Бал-ти-ка - чем-пи-он! Бал-ти-ка - чем-пи-он! Бал-ти-ка - чем-пи-он!"
(Из архива кричалок болельщиков "Балтики" 25-тилетней давности)