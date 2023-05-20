Джимми Батлер набрал 27 очков, 8 подборов и 6 передач во 2-м матче с «Бостоном»
Лидер «Майами» Джимми Батлер помог команде одержать вторую победу в финальной серии Восточной конференции с «Бостоном» (111:105, 2-0).
Батлер набрал 27 очков, 8 подборов, 6 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота.
За 41 минуту Джимми реализовал 12 из 25 с игры.
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Регулярка___ПО
22.9 PPG____31.1 PPG
5.9 RPG_______6.6 RPG
5.3 APG_______5.6 APG
1.8 SPG_______2.2 SPG
Хит в четырёх
Все эти рассуждения про деньги - чушь собачья.
Но когда смотришь игру, то понимаешь, насколько это очки нужные тогда, когда они необходимы.
Браво, Бакетс 👏🏽
Помню, как подумал: "Бостон, тебе п...ц")