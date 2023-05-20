Джимми Батлер набрал 27 очков, 8 подборов и 6 передач во 2-м матче с «Бостоном»

Теги Бостон Майами НБА видео НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер помог команде одержать вторую победу в финальной серии Восточной конференции с «Бостоном» (111:105, 2-0).

Батлер набрал 27 очков, 8 подборов, 6 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота.

За 41 минуту Джимми реализовал 12 из 25 с игры.

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75 комментариев

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Vagant
Джимми:
Регулярка___ПО
22.9 PPG____31.1 PPG
5.9 RPG_______6.6 RPG
5.3 APG_______5.6 APG
1.8 SPG_______2.2 SPG
+108
-2
+106
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Mon Tag
Спасибо Гранту за ту стычку, разбудил цепного пса в Джимми Джордане
+98
0
+98
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namankey
Ответ Максим Тарасов
Что-то мне подсказывает, что в зависимости от результатов этой серии, Джимбо сможет сэкономить Бостону много денег на потенциальных контрактах Тейтума и Брауна)) Потому как на те заоблачные цифры они пока соооовсем не отыгрывают
Звучит красиво, но далеко от реальности. Они топовые баскетболисты и Бостон даст им максималки даже при 0-4. Или любая другая команда их с радостью заберёт, за любые деньги. Не надо недооценивать второе место в регулярке и финал конфы.
Хит в четырёх
+89
-1
+88
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xamer 9
Ответ Максим Тарасов
Что-то мне подсказывает, что в зависимости от результатов этой серии, Джимбо сможет сэкономить Бостону много денег на потенциальных контрактах Тейтума и Брауна)) Потому как на те заоблачные цифры они пока соооовсем не отыгрывают
Как вы оцениваете: наигрывают или нет? При такой логике Дончичу и Ирвингу пора переходить на минималки, раз в ПО не залезли, а Яннису - мидлевел, раз он в первом раунде вылетел?
Все эти рассуждения про деньги - чушь собачья.
+66
-1
+65
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Максим Тарасов
Что-то мне подсказывает, что в зависимости от результатов этой серии, Джимбо сможет сэкономить Бостону много денег на потенциальных контрактах Тейтума и Брауна)) Потому как на те заоблачные цифры они пока соооовсем не отыгрывают
+54
-14
+40
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mastadon
Ответ Mon Tag
Спасибо Гранту за ту стычку, разбудил цепного пса в Джимми Джордане
Как говорил один великий игрок: "Better learn not to talk to me. You shake the tree, a leopard gonna fall out"
+34
0
+34
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Мурзин Ринат
Ответ Tim_My
Батлер>Ле Чок. С флоридский ночлежкой вести 2-0, а чтобы было с батей и Бошем
Безумно люблю Джимми, но сравнивать его с Леброном по моему глупо, да и Леброну уже 38-39 лет, на данном этапе конечно Джимми лучше по игре будет
+37
-6
+31
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Перстень Уэстбрука
А ведь Хит во всём уступают кельтам и только на характере выдают такой результат. Когда Лаури на паркете 4×6 играют вовсе
+29
-2
+27
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nba2015
Ну и заодно приведите статистику, сколько на двоих с игры попали в 4 четверти Тейтум с Брауном?
+14
0
+14
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Starki92
Статистика вроде не астрономическая, обычные цифры для ПО от Джимбо.
Но когда смотришь игру, то понимаешь, насколько это очки нужные тогда, когда они необходимы.
Браво, Бакетс 👏🏽
+14
0
+14
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Мурзин Ринат
Ответ Tim_My
Глупо не видеть подтекст сообщения. Никто не сравнивает с его нынешним состоянием. Справедливости ради он тащил мертвых кавс в финалы конфы с Илгаускасом, но дрожащие рученьки в решающих стадиях не увидет только слепой. Джимми такого себе не позволяет) Тру наследник Майкла даже без перстней
У Леброна по карьеру больше победных бросков и клатчей чем у Джордана и у кого-то ещё , о каких дрожащих ручках может идти речь) Леброна наверное вам проще упрекать так как он в 10 финалах был , из них 8 подряд , а многие и первых раундах или позже вылетали, а вы этого не видите
+16
-2
+14
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SopTecret
Финал Денвер -Майами всё ближе, серия за 3 место между легендами, соответственно, тоже
+12
0
+12
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АРХАТ
0-2 дома, тяжело будет вытащить серию.
+9
0
+9
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mastadon
Лучший момент - лицо Джимми, когда пухляш треху завалил.
Помню, как подумал: "Бостон, тебе п...ц")
+9
0
+9
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Илья Савчук
Ответ Перстень Уэстбрука
А ведь Хит во всём уступают кельтам и только на характере выдают такой результат. Когда Лаури на паркете 4×6 играют вовсе
у хит опытный тренер, а это тут самое главное, мазула не готов для таких испытаний в первый сезон
+9
-1
+8
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Tim_My
Батлер>Ле Чок. С флоридский ночлежкой вести 2-0, а чтобы было с батей и Бошем
+23
-17
+6
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Мурзин Ринат
Ответ джинн
Там вроде сравнение нынешнего Батлера с Леброном начала 10-х.
Тогда тем более , Леброн в Хит просто машина , наверное лучшая версия баскетболиста какая может быть
+7
-1
+6
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джинн
Ответ Мурзин Ринат
Безумно люблю Джимми, но сравнивать его с Леброном по моему глупо, да и Леброну уже 38-39 лет, на данном этапе конечно Джимми лучше по игре будет
Там вроде сравнение нынешнего Батлера с Леброном начала 10-х.
+6
-2
+4
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Иван Лапин
Ответ albert_lucky
А причём тут Месси?
А причём тут роналду?
+3
0
+3
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Никита Анохин
+1 одно унижение гранта уильмса, забыли добавить
+3
0
+3
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Александр Романов
Джиминатор
+3
0
+3
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rembrandao
Прям как в распространенных видео на Ютубе "trash talker gets exposed",только в НБА)
+2
0
+2
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Александр Митраков
В 2017ом Бостон отыгрался с 0-2 в серии с "Чикаго" Батлера (которые тогда тоже вышли с 8 места в плов). Посмотрим, выйдет ли на этот раз
+2
0
+2
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Tim_My
Ответ Мурзин Ринат
Безумно люблю Джимми, но сравнивать его с Леброном по моему глупо, да и Леброну уже 38-39 лет, на данном этапе конечно Джимми лучше по игре будет
Глупо не видеть подтекст сообщения. Никто не сравнивает с его нынешним состоянием. Справедливости ради он тащил мертвых кавс в финалы конфы с Илгаускасом, но дрожащие рученьки в решающих стадиях не увидет только слепой. Джимми такого себе не позволяет) Тру наследник Майкла даже без перстней
+8
-6
+2
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Курье Хамес
Ответ Tim_My
Батлер>Ле Чок. С флоридский ночлежкой вести 2-0, а чтобы было с батей и Бошем
🤡
+13
-11
+2
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