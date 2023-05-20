Лидер « » помог команде одержать вторую победу в финальной серии Восточной конференции с « » (111:105, 2-0).

Батлер набрал 27 очков, 8 подборов, 6 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота.

За 41 минуту Джимми реализовал 12 из 25 с игры.

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