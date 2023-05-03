Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен с доходом 136 млн долларов в год. Месси – 2-й, Мбаппе – 3-й

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Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Согласно подсчетам Forbes, за период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года общая сумма выплат (зарплата, призовые, бонусы, поступления от спонсоров и от участия в коммерческих проектах и прочие средства) португальцу составила 136 млн долларов до вычета налогов.

Это рекорд для футболистов и четвертый результат в истории – после Конора Макгрегора, Тайгера Вудса и Роджера Федерера.

Топ-10 спортсменов с самыми высокими доходами выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (футбол, «Манчестер Юнайтед» / «Аль-Наср») – 136 млн долларов (в спорте – 46 млн, за пределами спорта – 90 млн);

2. Лионель Месси (футбол, «ПСЖ») – 130 млн долларов (65+65);

3. Килиан Мбаппе (футбол, «ПСЖ») – 120 млн долларов (100+20);

4. Леброн Джеймс (баскетбол, «Лейкерс») – 119,5 млн долларов (44,5+75);

5. Сауль Канело Альварес (бокс) – 110 млн долларов (100+10);

6. Дастин Джонсон (гольф) – 107 млн долларов (102+5);

7. Фил Микельсон (гольф) – 106 млн долларов (104+2);

8. Стефен Карри (баскетбол, «Голден Стэйт») – 100,4 млн долларов (48,4+52);

9. Роджер Федерер (теннис) – 95,1 млн долларов (0,1+95);

10. Кевин Дюрэнт (баскетбол, «Бруклин» / «Финикс») – 89,1 млн долларов (44,1+45).

Общая сумма доходов лидеров рейтинга составила свыше 1,1 млрд долларов – это лучший показатель в истории. Предыдущий рекорд – 1,06 млрд в 2018 году.

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83 комментария

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fargys
Стата Федерера просто огонь
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Igorek163163
Федерер конечно топ,закончить играть и зарабатывать под 100млн, вот что значит имя работает на человека)
+53
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Манковский
Ответ Отец Абду
Удивительно, что 24 - летний Мбаппе зарабатывает больше чем молодые Месси и Роналду свои годы... Хотя он не выиграл ни ЛЧ, ни ЗМ...
Ничего удивительно. Молодые Месси и Роналду не играли в клубе финансируемом государством. ЛЧ и ЗМ тут ни при чём.
+49
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Родя Раскольников
Ответ Отец Абду
Удивительно, что 24 - летний Мбаппе зарабатывает больше чем молодые Месси и Роналду свои годы... Хотя он не выиграл ни ЛЧ, ни ЗМ...
Месси с Роналду и не сидели в золотой клетке, а играли в двух лучших клубах мира. Тот же Сити в те года платил бы им намного больше.
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Вадим Дзахоев
Ответ fargys
Стата Федерера просто огонь
Чисто если взять спортивный аспект, то гольфисты в космос улетели
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Tpy6kaMerlina
Рон с его кол-вом подписчиков в соцсетях может положить огромный квадрицепс на любую работу до конца жизни.
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Parce
Нормуль так Мбаппе шейхов разводит
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Эркинбек Апаканов
Ответ Sardorbek Mamazhanov
а Месси типо не разводит)
Он за хлеб и за еду играет.)))
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Отец Абду
Удивительно, что 24 - летний Мбаппе зарабатывает больше чем молодые Месси и Роналду свои годы... Хотя он не выиграл ни ЛЧ, ни ЗМ...
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Sardorbek Mamazhanov
Ответ Parce
Нормуль так Мбаппе шейхов разводит
а Месси типо не разводит)
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Vitali Freeman
Ответ Tiestorzn17
За что, для чего, почему и нахрена люди играющие в гольф столько зарабатывают?))) Кто его смотрит то вообще?! Откуда такие призовые?! Каждый раз недоумение вызывают…
У Гольфа очень богатая аудитория. Те же владельцы футбольных клубов, наигравшись со своей футбольной игрушкой, едут поразмять булки на гольф поле.
Потому и спонсоры щедрые, тк знают что рекламируются не на массы, а на условный 1% богатейших людей мира.
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Sne$hinka
Ответ HI MARS
Интересно,а рекламодателям интересен Холланд?Он ведь такой некрасивый
Он харизматичный, внешность запоминается. Но сначала он имя должен заработать, побольше шуму, наград. Потом думаю, что интерес со стороны рекламодателей будет примерно такой же, как к молодому Месси. У него тоже не идеальная внешность для рекламы была - никого не волновало.
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Ben Shelton
Федерер вот кто настоящий джентльмен. за это и дают 90млн даже когда рука не держит ракетку. снимаю шляпу
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Dmitry Shaolin
Ответ Отец Абду
Удивительно, что 24 - летний Мбаппе зарабатывает больше чем молодые Месси и Роналду свои годы... Хотя он не выиграл ни ЛЧ, ни ЗМ...
У него есть ЧМ
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Денис Петренко
Ответ Igorek163163
Федерер конечно топ,закончить играть и зарабатывать под 100млн, вот что значит имя работает на человека)
Сначала ты работаешь на зачётку, потом зачётка работает на тебя)
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Marky777
Ответ Азамат Кабертай
Объясните , пожалуйста, откуда у гольфистов такие огромные гонорары ? За счёт чего? без претензий к виду спорта
В этот вид спорта играют очень много богатых людей. Поэтому у турниров много хороших спонсоров, отсюда и призовые большие.
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Konstruktor_PAW
Ответ fargys
Стата Федерера просто огонь
вот что значит сразу ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя)
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Азамат Кабертай
Объясните , пожалуйста, откуда у гольфистов такие огромные гонорары ? За счёт чего?
без претензий к виду спорта
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Теннисный абсолют
Молодец Лео, как всегда второй.
Стабильность - признак мастерства.
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fhneh
Ответ Фанат спорта01
откуда в гольфе такие призовые? Я не думаю что на гольф есть такой спрос что там такие призовые.
Очень популярный вид спорта в некоторых очень богатых странах
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Vitto
Ответ Отец Абду
Удивительно, что 24 - летний Мбаппе зарабатывает больше чем молодые Месси и Роналду свои годы... Хотя он не выиграл ни ЛЧ, ни ЗМ...
Мбаппе в 19 лет выиграл ЧМ, а ЗМ превратился в фарс уже давно.
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Tiestorzn17
За что, для чего, почему и нахрена люди играющие в гольф столько зарабатывают?)))
Кто его смотрит то вообще?! Откуда такие призовые?! Каждый раз недоумение вызывают…
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Азамат Кабертай
Ответ Marky777
В этот вид спорта играют очень много богатых людей. Поэтому у турниров много хороших спонсоров, отсюда и призовые большие.
то есть это чисто внутрення тусовка , спонсорская история? трансляции, права и тд тут вообще ни причем, я так понимаю
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Marky777
Ответ Oleg Olegov
Кто такие Дастин Джонсон и Фил Микельсон? Я прошу прощения, в спорте немного шарю, наверняка были материалы о популярности и финансовой привлекательности гольфа, но немного неожиданно видеть двух малоизвестных для жителя России игроков с доходами 100+, и выше Карри и Дюрэнта. Кто разбирается, поясните, пожалуйста.
У гольфа нет никакой популярности среди масс. Только среди богатых
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Bdv68
Позавчерашняя новость опубликована 20 минут назад я а камменты 40 минут назад появились 🤬🧐
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