Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Согласно подсчетам Forbes, за период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года общая сумма выплат (зарплата, призовые, бонусы, поступления от спонсоров и от участия в коммерческих проектах и прочие средства) португальцу составила 136 млн долларов до вычета налогов.

Это рекорд для футболистов и четвертый результат в истории – после Конора Макгрегора, Тайгера Вудса и Роджера Федерера.

Топ-10 спортсменов с самыми высокими доходами выглядит следующим образом:

1. (футбол, « » / « ») – 136 млн долларов (в спорте – 46 млн, за пределами спорта – 90 млн);

2. (футбол, «ПСЖ») – 130 млн долларов (65+65);

3. (футбол, «ПСЖ») – 120 млн долларов (100+20);

4. Леброн Джеймс (баскетбол, «Лейкерс») – 119,5 млн долларов (44,5+75);

5. Сауль Канело Альварес (бокс) – 110 млн долларов (100+10);

6. Дастин Джонсон (гольф) – 107 млн долларов (102+5);

7. Фил Микельсон (гольф) – 106 млн долларов (104+2);

8. Стефен Карри (баскетбол, «Голден Стэйт») – 100,4 млн долларов (48,4+52);

9. Роджер Федерер (теннис) – 95,1 млн долларов (0,1+95);

10. Кевин Дюрэнт (баскетбол, «Бруклин» / «Финикс») – 89,1 млн долларов (44,1+45).

Общая сумма доходов лидеров рейтинга составила свыше 1,1 млрд долларов – это лучший показатель в истории. Предыдущий рекорд – 1,06 млрд в 2018 году.

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