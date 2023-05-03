Рио Фердинанд включен в Зал славы АПЛ.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», « » и « » вошел в Зал славы по итогам онлайн-голосования фанатов, а также по результатам выбора экспертов. На попадание в Зал славы претендовали 15 футболистов.

Первыми людьми, которые вошли в Зал славы АПЛ в 2023 году, стали Алекс Фергюсон и Арсен Венгер.

Зал славы АПЛ был учрежден в 2021 году. Помимо Фердинанда, Фергюсона и Венгера, в него входят Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Серхио Агуэро, Патрик Виейра, Уэйн Руни, Иан Райт и Петер Шмейхель.

Фердинанд выступал за « » с 2002 по 2014 год. В составе клуба он 6 раз выигрывал АПЛ, четырежды брал Суперкубок Англии, дважды побеждал в Кубке английской лиги, а также по разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

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