Рио Фердинанд включен в Зал славы АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Вест Хэм премьер-лига Англия Лидс Зал славы АПЛ Футбол

Рио Фердинанд включен в Зал славы АПЛ.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэма» и «Лидса» вошел в Зал славы АПЛ по итогам онлайн-голосования фанатов, а также по результатам выбора экспертов. На попадание в Зал славы претендовали 15 футболистов.

Первыми людьми, которые вошли в Зал славы АПЛ в 2023 году, стали Алекс Фергюсон и Арсен Венгер.

Зал славы АПЛ был учрежден в 2021 году. Помимо Фердинанда, Фергюсона и Венгера, в него входят Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Серхио Агуэро, Патрик Виейра, Уэйн Руни, Иан Райт и Петер Шмейхель.

Фердинанд выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2002 по 2014 год. В составе клуба он 6 раз выигрывал АПЛ, четырежды брал Суперкубок Англии, дважды побеждал в Кубке английской лиги, а также по разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

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49 комментариев

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Isshin88
Когда Макгуайра включат? Ведь уже легенда.
+44
-9
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Глебиньо
у меня одного ощущение,что раньше было больше именитых футболистов,чем сейчас?
+29
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Granero-24
Абсолютно заслуженно!
+17
-2
+15
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Лёха Жданчик
Ответ Isshin88
Когда Макгуайра включат? Ведь уже легенда.
Фантастический игрок!
Подписал контракт с одним клубом....а помогает 19ти остальным...еще вышел на международный уровень)
Робин Гуд нашего времени...
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NartApsua
Ответ Глебиньо
у меня одного ощущение,что раньше было больше именитых футболистов,чем сейчас?
У всех так. Думаю, одна из причин - отсутствие в детстве интернета и НТВ ПЛЮС-футбол. Европейские чемпионаты на общедостпуных канал толком не показывали. И наших любимых игроков мы видели раз в две-три-четыре недели на матчах Лиги Чемпионов. А то и реже. Потому они нам всем в детстве казались каким-то небожителями, атлантами, косяки которых мы особо и не видели. А к нынешним мы уже привыкли, как к своим родным) Видим и слышим их почти каждый день. Можно сказать, соприкасаемся с ними. Потому для нас условный Бартез - очень крутой вратарь, Чемпион Мира и Европы. Хотя косячил он от души) А условный Бирхофф - топовый форвард. Хотя в сегодняшних реалиях он играл бы в какой-нибудь Астон Вилле) А к чудо-передачам Де Брюйне мы настолько привыкли, что особого восторга они уже и не вызывают у нас)
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Глебиньо
Ответ ман сити фейк
Салах, Де Брюйне, Холанд, Кейн эти игроки ничем не хуже этих легенд а чем то лучше
я не об этом,а о том,что раньше в каждом топ клубе 3-4 звёзды минимум.
+8
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HI MARS
Видич должен первым быть включён
+8
-2
+6
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Moscwow
Ответ Глебиньо
у меня одного ощущение,что раньше было больше именитых футболистов,чем сейчас?
Раньше даже у не самых выдающихся игроков была харизма, сейчас все какие-то серые, слащавые, одинаковые в своем большинстве
+5
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+4
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ман сити фейк
Ответ Глебиньо
у меня одного ощущение,что раньше было больше именитых футболистов,чем сейчас?
Салах, Де Брюйне, Холанд, Кейн эти игроки ничем не хуже этих легенд а чем то лучше
+10
-7
+3
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Александр Нижников
Ответ Bulat89
У Фердинанда пик был длиннее.
мне кажется размер пики футболиста не играет решающей роли при включении в зал славы, там больше игровые достижения важны
+3
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Vito Corleone
Ответ Bulat89
У Фердинанда пик был длиннее.
Давайте ещё пиками меряться
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Глебиньо
я не об этом,а о том,что раньше в каждом топ клубе 3-4 звёзды минимум.
1)Футбол становится менее зависимым от персоналий за счёт тактических изысков и универсализма.
2)Работает эффект ностальгии🤗
+3
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Влад Ким
Ответ HI MARS
Видич должен первым быть включён
их одновременно включать надо. один без другого уже не то.
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Влад Ким
Ответ добрый коля
кажется что бекхэм не так много поиграл в апл что бы стать легендой
кажется Бэкхэм стал настоящим популизатором футбола и АПЛ в частности. Бэкхэм изменил игру в финансовом плане.
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Granero-24
Один из лучших центральных защитников своего времени! 6-ти кратный обладатель АПЛ!
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Влад Ким
ну тогда и Видич тоже должен туда попасть. Все таки сильней связки цз АПЛ ещё не видала.
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Глебиньо
Ответ ХавиГави_Паратрупер
1)Футбол становится менее зависимым от персоналий за счёт тактических изысков и универсализма. 2)Работает эффект ностальгии🤗
может быть,но когда вспоминаешь-аж тепло на душе становится ☺️
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Влад Ким
Ответ Глебиньо
у меня одного ощущение,что раньше было больше именитых футболистов,чем сейчас?
Просто раньше футболист сидел в своём клубе и был топом. Тот же Ширер. А сейчас, этого Ширера бы 50 раз перепродали и хз заиграл бы он в условном ПСЖ или нет.
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Bulat89
Ответ HI MARS
Видич должен первым быть включён
У Фердинанда пик был длиннее.
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А.В.Бубнов
То есть привозила кампани уже был в зале славы, а Великого Рио включили туда только сейчас?! Все, что нужно знать об этой "комнатке"
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Bulat89
Давно пора,заслужил.
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2ran
Это мой самый любимый футболист. Давно заслужил! Ура, товарищи!
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Адекватник
Я бы метью ле тиссье включил бы....
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Бухгалтер2021
наверное зато что часто обвиняет другие клубы
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Рашпель793
Странно, что Рио в этот зал внесён позже того же Компани.
Не то, чтобы Компани какой-то не такой - он топ. Но имхо, Фердинанд как-то позначимее что ли для АПЛ.
Не фан МЮ, если что )
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