«Месси – сын шлюхи». Ультрас «ПСЖ» призывают Лео, Неймара, Аль-Хелайфи и Верратти уйти – акция проходит у офиса клуба
Ультрас «ПСЖ» пришли к офису клуба с требованиями об отставке руководства.
Акция была спланирована Collectif Ultras Paris заранее. Ее цель – «добиться системного и разумного движения вперед», действуя при этом мирным путем.
Как передает RMC Sport, у административного здания «ПСЖ» собралось несколько сотен фанатов, которые принесли с собой баннеры и дымовые шашки.
Болельщики призывают президента Нассера Аль-Хелайфи покинуть клуб. Такое же требование выдвинуто Неймару, Лионелю Месси, Марко Верратти среди прочих.
«У этого корабля нет капитана. Мы хотим президента, который будет больше внимания уделять актуальным делам, который будет встречаться с нами, когда мы об этом просим.
Из-за футболистов нам стыдно весь год», – отметил глава CUP Ромен Мабиль.
Как передает COPE, ультрас распевают «Месси – сын шлюхи».
«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Ладно Месси, на него можно все списать. А Вератти чем провинился сейчас? А Неймара за что? За травму?)
А по Мбаппе есть вопросы? А, ой, он же француз, надежда французского футбола, точно)
Ну пусть дадут зп Мбаппе миллиард, и он до конца жизни играет с Солерами. ПСЖ только этого и заслуживает)
Один раз дико повезло с сеткой и дошли до финала, и что после одного финала в ковидном сезоне почувствовали себя королями?