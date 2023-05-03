Ультрас «ПСЖ» пришли к офису клуба с требованиями об отставке руководства.

Акция была спланирована Collectif Ultras Paris заранее. Ее цель – «добиться системного и разумного движения вперед», действуя при этом мирным путем.

Как передает RMC Sport, у административного здания « » собралось несколько сотен фанатов, которые принесли с собой баннеры и дымовые шашки.

Болельщики призывают президента покинуть клуб. Такое же требование выдвинуто , Лионелю Месси, среди прочих.

«У этого корабля нет капитана. Мы хотим президента, который будет больше внимания уделять актуальным делам, который будет встречаться с нами, когда мы об этом просим.

Из-за футболистов нам стыдно весь год», – отметил глава CUP Ромен Мабиль.

Как передает COPE, ультрас распевают «Месси – сын шлюхи».

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?

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