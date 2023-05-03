«Месси – сын шлюхи». Ультрас «ПСЖ» призывают Лео, Неймара, Аль-Хелайфи и Верратти уйти – акция проходит у офиса клуба

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция болельщики Неймар Марко Верратти Нассер Аль-Хелайфи брань Футбол

Ультрас «ПСЖ» пришли к офису клуба с требованиями об отставке руководства.

Акция была спланирована Collectif Ultras Paris заранее. Ее цель – «добиться системного и разумного движения вперед», действуя при этом мирным путем.

Как передает RMC Sport, у административного здания «ПСЖ» собралось несколько сотен фанатов, которые принесли с собой баннеры и дымовые шашки.

Болельщики призывают президента Нассера Аль-Хелайфи покинуть клуб. Такое же требование выдвинуто Неймару, Лионелю Месси, Марко Верратти среди прочих.

«У этого корабля нет капитана. Мы хотим президента, который будет больше внимания уделять актуальным делам, который будет встречаться с нами, когда мы об этом просим.

Из-за футболистов нам стыдно весь год», – отметил глава CUP Ромен Мабиль.

Как передает COPE, ультрас распевают «Месси – сын шлюхи».

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?

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262 комментария

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whereissuso
Ответ Konvicted
С Месси все понятно, а Верратти-то за что?
Слишком много лет тащил их мешок, видимо
+269
-11
+258
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Konvicted
С Месси все понятно, а Верратти-то за что?
+195
-29
+166
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Юрий Кечко
Верратти:»А меня за шо?»
+118
-7
+111
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David Aprasidze
Ответ Konvicted
С Месси все понятно, а Верратти-то за что?
Тоже низкий
+95
-3
+92
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Даниил Кораблёв
Можно ли считать вменяемыми людей, который просто так обзывают женщину? И чего они ожидают с таким поведением.
+96
-10
+86
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Джамал Арипов
Решили отомстить за проиграный ЧМ подвернулась возможность они так ждали какойнибудь касяк Месси
+91
-24
+67
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VERBLYUD
Настоящие клоуны! через год Мбаппе их кинет и перейдет в топ клуб, шейхи скоро тоже уйдут и их позорный клуб станет аутсайдером лиги 1.
+58
-7
+51
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London.is.blue
Ахаххахах, какие неадекваты там все. От фанатов до руководства и всяких вРотенов в прессе)

Ладно Месси, на него можно все списать. А Вератти чем провинился сейчас? А Неймара за что? За травму?)

А по Мбаппе есть вопросы? А, ой, он же француз, надежда французского футбола, точно)

Ну пусть дадут зп Мбаппе миллиард, и он до конца жизни играет с Солерами. ПСЖ только этого и заслуживает)
+48
-8
+40
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Enchanter WIZZARD
ПСЖ раньше был с яйцами. С Иброй, Кавани, Сильвой, молодым Веррати и т.д. потом сменили стратегию на гламур и команда стала слабее. Да был выход в финал ЛЧ, но это скорее стечение обстоятельств( ковидная доигровка ЛЧ + лёгкая сетка)
+38
-5
+33
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Potomok Budulaya
короче нашли козла отпущения.
+32
-5
+27
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Манковский
Ответ psixyec
Комментарий удален модератором
Там всем наплевать на клуб.
+32
-7
+25
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Number_2
А Мбаппе тащер! Просьба не путать😅😂
+22
-2
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Кар Карыч
сказочные)
+20
-2
+18
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Дмитрий Ермаков
Согласен с фанатами. Надо всех разогнать и потом тусить где то между нантом и осером в таблице. А то слишком часто брали Лигу1. Надоело уже😃😆😂 .
+19
-1
+18
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Я Ты
Ответ Ivan Ivanych
Я всегда подозревал что меси-женщина, аы подтвердили подозрения мои.
я всегда подозревал,что Хейтеры глупые,вы подтвердили подозрения мои
+20
-3
+17
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VERBLYUD
Они ведут себя так как будто до Месси они 20 лет подряд выигрывали требл, а с ним не получается🤦‍♂️ На деле же каждый год позорно вылетали в 1/8 от Барсы, Реала, МЮ и периодически проигрывали лигу...
Один раз дико повезло с сеткой и дошли до финала, и что после одного финала в ковидном сезоне почувствовали себя королями?
+18
-3
+15
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Syog1010
Вообщем, надеюсь Месси перейдет в Барсу и поможет по привычному сценарию, где нибудь в 1/8, отправить эту позорную цистерну в свою лигу фермеров)
+18
-4
+14
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Enchanter WIZZARD
ПСЖ раньше был с яйцами. С Иброй, Кавани, Сильвой, молодым Веррати и т.д. потом сменили стратегию на гламур и команда стала слабее. Да был выход в финал ЛЧ, но это скорее стечение обстоятельств( ковидная доигровка ЛЧ + лёгкая сетка)
с таким яйцами, что даже до полуфинала ЛЧ добраться не мог))
+16
-5
+11
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igls54
Ответ psixyec
Комментарий удален модератором
Маму зря обидели.
+11
0
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Отец Абду
🤡🤡🤡
+19
-9
+10
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cgane
Ответ HI MARS
Лучше быть середняком,чем так позориться в Европе и в самой Франции нередко.При этом занимая десять мест в топ-10 по зарплатам в лиге.Грош цена этим чемпионствам
В какой момент ты проснулся и понял, что определяешь, что лучше, а что нет? 😂
+11
-1
+10
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ nurikkkk
Эту статистику держит против кого?)))
Против тех же конкурентов в лиге 1, где даже любимка этих ультрас в каждом матче порет как праймовый Нуньез. А уж куда Мбуба потерялся с Баварией - это все смущённо забывают спросить. Всё-таки главный тащер ПСЖ, об этом стоит помнить🤗
+12
-4
+8
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rej1sta
Они возможно забыли, где их клуб был до катарских владельцев. Опять хотят не вылезать из середины таблицы?
+10
-3
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Konvicted
С Месси все понятно, а Верратти-то за что?
А с Месси-то что понятно? Гол плюс пас держит на топовом уровне, чемпионство вернулось, о чём ещё арабским пригородам Парижа мечтать? О взятии ЛЧ через халявную сетку? Ну да, надо сэкономить на ЗП игроков, чтоб нагреть шарики, а эффект игрока для победы в этом турнире другой молодой человек обещал. Аппетитный такой🤓
+22
-15
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Anton Solovyev
Какие то странные фанаты у ПСЖ, команда безоговорочный лидер лиги, ну да, в лч, сложно, ну извините, бывает. Ещё и орать что кто сын шлюхи, причем свой же игрок. Психи какие то.
+9
-2
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