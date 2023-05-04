Барбашев сделал дубль в 1-м матче с «Эдмонтоном» и стал 1-й звездой. У него 5 очков в 6 играх в этом плей-офф

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев сделал дубль в 1-м матче с «Эдмонтоном».

«Голден Найтс» обыграли «Ойлерс» (6:4) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-0).

В активе россиянина стало 5 (3+2) очков в 6 играх в текущем плей-офф.

Сегодня Барбашев (14:14, 0:26 – в большинстве, «+2») был признан первой звездой встречи.

В его активе 3 броска в створ ворот, 4 силовых приема, 2 блока и 2 перехвата. Также нападающий допустил 1 потерю шайбы.