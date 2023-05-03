ВФВ сделала условным второй год дисквалификации тренера Воронкова, допустившего расистские высказывания

Волейбольному тренеру Воронкову смягчили дисквалификацию за расистские высказывания.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сделала условным второй год дисквалификации бывшего тренера калининградского «Локомотива» .

12 мая 2022 года в финале чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралочкой» Воронков произнес в одном из тайм-аутов слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Единственной темнокожей волейболисткой в составах обоих клубов была кубинка Айлама Монталво.

ВФВ отстранила тренера на два года.

«Второй год дисквалификации Воронкова признан условным. С 19 мая он сможет работать. В случае какого-либо нарушения срок безусловной дисквалификации будет возобновлен», – сказал генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет