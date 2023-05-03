ВФВ сделала условным второй год дисквалификации тренера Воронкова, допустившего расистские высказывания

Теги ВФВ Александр Яременко Андрей Воронков Волейбол

Волейбольному тренеру Воронкову смягчили дисквалификацию за расистские высказывания.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сделала условным второй год дисквалификации бывшего тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

12 мая 2022 года в финале чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралочкой» Воронков произнес в одном из тайм-аутов слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Единственной темнокожей волейболисткой в составах обоих клубов была кубинка Айлама Монталво.

ВФВ отстранила тренера на два года.

«Второй год дисквалификации Воронкова признан условным. С 19 мая он сможет работать. В случае какого-либо нарушения срок безусловной дисквалификации будет возобновлен», – сказал генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет

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18 комментариев

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Ебздрогыч
Возвращение расиста
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ALEKS66
Только в нашей стране поощряется расизм? Этого шакала пожизненно надо решить работы а его прощают. Ну и ладно. Надеюсь что теперь никто из за границы к этому уроду не поедет. Интересно а дети у этого шакала есть? Если есть-как эта гнида их воспитывает?
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шампион
Шикарный был финал, но пресса ничего не написала о самих матчах. Зато про обезьяну написали все. А Воронков реально хороший тренер, в отличие от остальных наших тренеришек.
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idemidov
>>> произнес в одном из тайм-аутов слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Единственной темнокожей волейболисткой в составах обоих клубов была...

Так, падажжи. То есть он говорил вообще непонятно о ком. Но борцы с расизмом специально подчёркивают и публично громко озвучивают КОГО зовут обезьянами, так?
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Kanonir152
Как-то быстро год пролетел. Надеюсь, этого ящера на тренерскую работу никто не возьмет.
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ALEKS66
Мах Восhkov-вы идиот или про юриспруденцию начитались? Как юрист вам говорю-там на статью высказывание было-но просто дело замять решили. Еще мало этой сволоте срок дали-надо было гниду пожизненно закрыть. А теперь задний ход от федерации-позорище-никто в этот сарай больше из за бугра не поедет.
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Иван Грозный
Ответ Max Bochkov
Расистские высказывания - это законодательно наказуемые деяния, которые подлежат доказыванию. В тех высказываниях Воронкова нет состава правонарушения, так как ничего не было доказано - кого или что он имел ввиду, зачем, с какой целью. Только косвенные догадки, на которых строить доказательную базу нельзя. А вот прямые оскорбления самого Воронкова со стороны различных комментаторов, журналистов и просто публичных людей - это, как минимум, административка. Но даже здесь его продолжают бездоказательно обвинять в расизме, просто потому что всё это так и осталось безнаказанным. Никто за Воронкова не вступился, никто не помог ему с квалифицированной юридической поддержкой, никто не наказал людей его оскорбивших и оскорбляющих. Вот в чем здесь странность...
Законодательно не было открыто уголовное или административное дело. Решение спортивных комитетов это другое. И там сомнений не было
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andyon
Ответ ALEKS66
Только в нашей стране поощряется расизм? Этого шакала пожизненно надо решить работы а его прощают. Ну и ладно. Надеюсь что теперь никто из за границы к этому уроду не поедет. Интересно а дети у этого шакала есть? Если есть-как эта гнида их воспитывает?
Да никак он их не воспитывает, всю жизнь на площадке проводит
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Бене Гессерит
Ответ ALEKS66
Только в нашей стране поощряется расизм? Этого шакала пожизненно надо решить работы а его прощают. Ну и ладно. Надеюсь что теперь никто из за границы к этому уроду не поедет. Интересно а дети у этого шакала есть? Если есть-как эта гнида их воспитывает?
А в отношении кого он сделал расистские высказывания? Если у тебя с «обезьяной» кто-то конкретный ассоциируется из-за своей расы, то ты и есть расист. Позор.
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Винтовка_Латыпова
Ответ ALEKS66
Только в нашей стране поощряется расизм? Этого шакала пожизненно надо решить работы а его прощают. Ну и ладно. Надеюсь что теперь никто из за границы к этому уроду не поедет. Интересно а дети у этого шакала есть? Если есть-как эта гнида их воспитывает?
Загугли "Ирина Воронкова", посмотри результат и не скули
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6kMz
Я напомню, что он даже не извинился перед Монталво за то, что назвал её обезьяной. Не так даже страшно то, кого и кем он считает и как называет перед своими спортсменками, но если уж оскорбление попало на камеру - ну извинись ты, какие проблемы то?

И кто-то его ещё и защищает - "расизм не доказан", "затравили", "он вообще не про Монталво говорил". Пусть он сам выскажется по этому поводу и скажет - кого он назвал обезьяной и расист он или нет.
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Олег Кайзер
Провёл себя как трус. Отмалчивался, привлёк адвоката, леппил нелепые откоряки...мерзко
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Max Bochkov
Ответ Двестик Двестик
Если тренер говорит, идите и вы###те этих п######ов, это не значит, что он считает ваших соперников гомосексуалистами. Аналогично, если тренер назвал соперника каким-то животным, он хочет настроить тебя на то, что ты круче. Иди и уделай. В раздевалке, на скамейке и не такое говорится. Если, например, тренер говорит, ## твою мать, это не значит, что ваша матушка объект его сексуальных вожделений. Куда страшнее не то, что слова, сказанные для настроя своей подопечной, попали в эфир. А то, как мужика затравили. Популярная где-то там культура отмены, в которой вместе с водичкой выплескивают ребенка, нам точно ни к чему.
Это была организованная травля Воронкова, направленная на ослабление Локомотива. Некие люди воспользовались моментом и сломали таким образом чемпионскую команду. Очевидно, что когда бездоказательно дисквалифицируют на максимальный срок лучшего тренера страны - это кому-то выгодно...
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Винтовка_Латыпова
Ответ 6kMz
Я напомню, что он даже не извинился перед Монталво за то, что назвал её обезьяной. Не так даже страшно то, кого и кем он считает и как называет перед своими спортсменками, но если уж оскорбление попало на камеру - ну извинись ты, какие проблемы то? И кто-то его ещё и защищает - "расизм не доказан", "затравили", "он вообще не про Монталво говорил". Пусть он сам выскажется по этому поводу и скажет - кого он назвал обезьяной и расист он или нет.
А он сказал что именно она обезьяна? Нет
Остальное додумали те, кому это было выгодно и те, кто на самом деле расисты. Может он вообще Парубец имел в виду.
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Термитная Смесь
Ответ ALEKS66
Только в нашей стране поощряется расизм? Этого шакала пожизненно надо решить работы а его прощают. Ну и ладно. Надеюсь что теперь никто из за границы к этому уроду не поедет. Интересно а дети у этого шакала есть? Если есть-как эта гнида их воспитывает?
за обезьяну пожизненное? если бы он допинг заставлял принимать, то да, а так наказание адекватное
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