Лига Ставок Большой тур сборной. «Россия 25» проведет 2-й матч с Беларусью в Челябинске
Сборная «России 25» проведет второй матч с Беларусью в рамках майского турне.
Сегодня в Челябинске продолжится «Лига Ставок Большой тур сборной».
Сборную «России 25» возглавляет главный тренер СКА Роман Ротенберг.
В период с 2 по 16 мая команда проведет 8 матчей против белорусов – в Челябинске, Астане, Красноярске, Туле и Минске. Также за это время будет сыгран один матч против сборной Казахстана.
Лига Ставок Большой тур сборной
«Россия 25» – Беларусь – 16:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Ротенберг уговорил судей отменить гол, а после матча сказал игрокам, что они лучшие и доказали это всей стране
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