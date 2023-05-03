Лига Ставок Большой тур сборной. «Россия 25» проведет 2-й матч с Беларусью в Челябинске

Теги результаты Сборная Беларуси по хоккею товарищеские матчи сборная России U25 Хоккей

Сборная «России 25» проведет второй матч с Беларусью в рамках майского турне.

Сегодня в Челябинске продолжится «Лига Ставок Большой тур сборной».

Сборную «России 25» возглавляет главный тренер СКА Роман Ротенберг

В период с 2 по 16 мая команда проведет 8 матчей против белорусов – в Челябинске, Астане, Красноярске, Туле и Минске. Также за это время будет сыгран один матч против сборной Казахстана. 

Лига Ставок Большой тур сборной

«Россия 25» – Беларусь – 16:30 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Ротенберг уговорил судей отменить гол, а после матча сказал игрокам, что они лучшие и доказали это всей стране

2 комментария

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Sanan1908
Вау 🤩 суперсерия продолжается.
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